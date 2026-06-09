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"سنهزم ليونيل ميسي".. نجم الجزائر يتوعد الأرجنتين في كأس العالم!
وصول الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية
وصلت تشكيلة المنتخب الشمال أفريقي إلى معسكرها التدريبي في لورانس بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، استعدادًا لمشاركتها الأولى في نهائيات كأس العالم منذ عام 2014.
واستقبل عشرات من مشجعي المنتخب الجزائري المتحمسين الفريق تحت أمطار غزيرة، ويستعد الفريق حاليًا لخوض منافسات صعبة في البطولة.
وبرز نجم باير ليفركوزن الصاعد «مازا» على الفور، حيث خاطب وسائل الإعلام المتجمعة ليحدد طموحات بلاده الجريئة قبل مواجهة المرشحين للفوز بالبطولة.
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مازا يحدد خطة العمل
وسرعان ما أثبت لاعب الوسط المولود في برلين، الذي كان يمثل ألمانيا على مستوى منتخبات الشباب قبل أن يغير انتماءه الدولي إلى الجزائر، أنه عنصر أساسي في الخطة التكتيكية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش.
يستقبل هذا اللاعب النشيط البالغ من العمر 20 عاماً المباراة الافتتاحية للبطولة الكبرى بحماس حقيقي، دون أن يزعجه على الإطلاق مستوى المنافس. وفي معرض حديثه عن المباراة الافتتاحية المهمة التي ستقام في 17 يونيو، قال مازا: "علينا أن نقدم أداءً جيداً في كأس العالم، وستكون المباراة الأولى ضد الأرجنتين مهمة للغاية. إنهم يستفزوننا كثيراً، لكن علينا أن نحافظ على هدوئنا، ونبذل قصارى جهدنا، ونلعب بذكاء، ونرى ما سيحدث". ثم اختتم حديثه بابتسامة قائلاً: "سوف نهزم ميسي، إن شاء الله".
التعليقات تثير ردود فعل
بعد أن خاض أول مباراة دولية ناجحة مع المنتخب الأول ضد توجو في أكتوبر 2024، أصبح هذا اللاعب الشاب الواعد عنصراً أساسياً خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، قبل أن تودع الجزائر البطولة بصعوبة في ربع النهائي على يد نيجيريا.
وسرعان ما جذبت تعليقاته الجريئة بعد وصوله اهتماماً واسعاً في جميع أنحاء الأرجنتين، حيث نقلتها كبرى وسائل الإعلام الرياضية، بما في ذلك TyC Sports وOle وLa Nacion. ونقلت جميع وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد كلمات الشاب الجزائري.
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مباريات الإحماء تقترب
وسيختتم منتخب بيتكوفيتش استعداداته للبطولة بمباراة ودية أخيرة ضد بوليفيا مساء الأربعاء. وبعد هذه المباراة الودية، سيفتتح الفريق مشاركته في كأس العالم رسمياً بمواجهة الأرجنتين، قبل خوض مباريات المجموعة التالية ضد الأردن والنمسا.
وبما أن الجزائر لم تتجاوز مرحلة المجموعات سوى مرة واحدة في تاريخها، حيث أجبرت ألمانيا — التي توجت باللقب في النهاية — على خوض وقت إضافي في عام 2014، فإن عليها أن تستعيد مستواها على الفور لضمان تحقيق إنجاز تاريخي آخر في مرحلة خروج المغلوب.