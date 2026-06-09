"سنهزم ليونيل ميسي".. نجم الجزائر يتوعد الأرجنتين في كأس العالم!

وصلت تشكيلة المنتخب الشمال أفريقي إلى معسكرها التدريبي في لورانس بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، استعدادًا لمشاركتها الأولى في نهائيات كأس العالم منذ عام 2014.

واستقبل عشرات من مشجعي المنتخب الجزائري المتحمسين الفريق تحت أمطار غزيرة، ويستعد الفريق حاليًا لخوض منافسات صعبة في البطولة.

وبرز نجم باير ليفركوزن الصاعد «مازا» على الفور، حيث خاطب وسائل الإعلام المتجمعة ليحدد طموحات بلاده الجريئة قبل مواجهة المرشحين للفوز بالبطولة.