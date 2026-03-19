"سنرى" - كريستيان روميرو يتحدث بصراحة عن مستقبله مع توتنهام بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا
توتنهام يفوز لكنه يودع دوري أبطال أوروبا
كان روميرو ضمن تشكيلة توتنهام التي حققت أول فوز لها تحت قيادة المدرب المؤقت إيغور تودور ضد أتلتيكو مدريد، لكن الفريق خرج في النهاية من المسابقة الأوروبية. وسيُركز توتنهام الآن اهتمامه مجدداً على الدوري الإنجليزي الممتاز والمعركة لتجنب الهبوط. وفي الوقت نفسه، سُئل روميرو عن مستقبله في شمال لندن بعد المباراة، وسط تكهنات بأن أتلتيكو مدريد يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
استجواب روميرو حول مستقبله مع توتنهام
كان روميرو متحفظًا إلى حد ما بشأن مستقبله، حيث قال للصحفيين: "الحقيقة أنني أركز على الوضع الذي نمر به حاليًا. أكنّ احترامًا ومودة كبيرين للنادي وأريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. سنرى لاحقًا، لكن الأهم الآن هو استعادة الطاقة".
وكان دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، قد أشاد بروميرو قبل المباراة، قائلاً: "أتحدث من وجهة نظر مشجع للأرجنتين. أنا معجب بشخصيته، وطبيعته، وأدائه الدفاعي، ومهاراته الكروية. بصفتي مشجعاً للأرجنتين، فقد شاهدته يلعب مباريات أكثر مع المنتخب الوطني مما شاهدته مع توتنهام، لكنني معجب كبير به، بالتأكيد".
هل يتحسن أداء فريق توتنهام؟
يأتي فوز يوم الأربعاء على أتلتيكو في أعقاب التعادل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذان النتيجتان تشيران إلى أن توتنهام يتحسن تحت قيادة تودور. سُئل مدرب توتنهام عن مستوى فريقه، ويرى أن الصراع على تجنب الهبوط سيستمر حتى الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم.
وقال للصحفيين: "بالطبع تحسنا في آخر مباراتين، لكن كما قلت قبل مباراتين، من المستحيل الحكم على هاتين المباراتين، لأن ما حدث في أول 20 دقيقة ضد مدريد لا علاقة له بالمدرب أو الفريق أو التكتيكات أو التدريبات".
"لا علاقة له بذلك. أعتقد أننا في المباراة السابقة ضد كريستال بالاس كنا متقدمين 1-0 وسيطرنا تمامًا على المباراة - وكذلك البطاقة الحمراء، لا علاقة لها بذلك. في كرة القدم، تحتاج إلى تأكيد كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم أحد. هناك مباراة مهمة يوم الأحد كما نعلم، لكنها لن تحسم أي شيء بعد. كما قلت من قبل، أعتقد أن كل شيء سيتحدد في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات".
توتنهام يتجه لمواجهة حاسمة
يستعد توتنهام الآن لمواجهة نوتنغهام فورست في مباراة حاسمة في قاع جدول الترتيب. ويبتعد «السبورز» حالياً بنقطة واحدة فقط عن فريق فيتور بيريرا، وقد ينزلق إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في حال خسارته وفوز وست هام، الذي يعاني هو الآخر، على أستون فيلا يوم الأحد. سيتعين على روميرو أيضًا توخي الحذر في المباراة لتجنب التعرض لإيقاف آخر. حصل المدافع حاليًا على تسع بطاقات صفراء في موسم 2025-26، وسيواجه إيقافًا لمباراتين إذا حصل على بطاقة أخرى قبل مباراة توتنهام ضد برايتون في 18 أبريل.
