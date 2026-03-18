"سنرى" - إنزو فرنانديز يلمح إلى رحيله عن تشيلسي بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة الساحقة أمام باريس سان جيرمان

في حديثه مع قناة ESPN الأرجنتينية عقب الهزيمة، سُئل الفائز بكأس العالم بشكل مباشر عن خططه في غرب لندن. قال فرنانديز: «لا أعرف، لا تزال هناك ثماني مباريات وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم، وبعدها سنرى». ويُعد هذا الاعتراف أول مرة يتردد فيها لاعب الوسط علنًا، خاصةً وأن تقارير تشير إلى أن باريس سان جيرمان يراقب وضعه استعدادًا لصفقة محتملة في الصيف.

على الرغم من أن مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا انتهى بخيبة أمل، إلا أن فرنانديز حقق موسمًا مثمراً من الناحية الإحصائية، حيث سجل 12 هدفاً وصنع ستة تمريرات حاسمة في 45 مباراة. وفي الشهر الماضي فقط، أعرب لاعب الوسط عن فخره بفترة وجوده في ستامفورد بريدج، قائلاً: "الحقيقة هي أنني فخور حقاً بسنواتي الثلاث هنا. لأنني وصلت في وقت صعب للغاية بالنسبة للنادي، حيث كانت هناك تغييرات كثيرة وتغيير المدربين، لكنني سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور".