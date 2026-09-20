سندرلاند أخافه.. ماريسكا غاضب بسبب مباراة الثمانية أهداف!

في الوقت الذي شهد فيه ملعب الاتحاد مباراة مثيرة حملت ثمانية أهداف، لم يكن ماريسكا مدرب مانشستر سيتي في مزاج للاحتفال بالطابع الفوضوي لفوز فريقه على سندرلاند بنتيجة 5-3.

وقد ضمنت هذه النتيجة بقاء سيتي الفريق الوحيد في دوري الأضواء بسجل مثالي بنسبة 100 بالمئة بعد خمس مباريات، إلا أن الطريقة التي تلقى بها فريقه ثلاثة أهداف من الضيوف الصاعدين حديثًا تركت المدرب الإيطالي في حالة إحباط واضحة خلال واجباته الإعلامية عقب المباراة.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عقب صافرة النهاية، أوضح مدرب سيتي مشاعره بشأن النتيجة قائلًا: «أهداف كثيرة جدًا، أهداف كثيرة جدًا! أفضّل الفوز بنتيجة 1-0، هذا أفضل بكثير»، مبرزًا تفضيله للصلابة الدفاعية على البريق الهجومي.

وأضاف: «بصراحة، كنت أفضّل الفوز بنتيجة 1-0 على 5-3، لكنني كنت أتوقع مباراة صعبة للغاية. أعرف مدى جودتهم. فهم شرسون جدًا بدون الكرة، وبحوزتهم أسلحة مختلفة عند امتلاكها، وبروبي مثال على ذلك. لقد وجدنا طريقة للفوز بالمباراة».