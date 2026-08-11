شعر فريق سانتوس يوم الأحد بثقل غياب قائده بشكل كامل، حيث تعرض لخسارة مؤلمة بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو-ب.ر. في ملعب فيلا بيلميرو. ونتيجةً لذلك، يظل هذا النادي العريق عالقًا في منطقة الهبوط، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على مدى اعتماده على اللاعب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان لتوفير الشرارة الإبداعية في الثلث الأخير من الملعب.

وإجمالاً، تلقى اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تسع بطاقات صفراء في 19 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم تجاوز بالفعل العدد الإجمالي للبطاقات الصفراء التي حصل عليها خلال موسم 2025 بأكمله، والذي بلغ ثماني بطاقات.

وسارع كوكا إلى الاعتراف بأنه على الرغم من أن الفريق صنع فرصًا أمام أتلتيكو، إلا أنه افتقر إلى الحسم الذي يوفره لاعب الرقم 10 عندما يقود خط الهجوم.



