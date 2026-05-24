Getty Images Sport
"سموم وفشلة".. كلمات قاسية من كونتي في مؤتمره الأخير مع نابولي!
كونتي ينتقد الأجواء «السامة»
في تصريحاته عقب فوز نابولي 1-0 على أودينيزي في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، تحدث كونتي بصراحة شديدة عن الأسباب التي دفعته إلى الشعور بعدم قدرته على الاستمرار في منصبه.
وعلى الرغم من النجاح المحلي الذي حققه، حيث قاد نابولي إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025، أشار المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام إلى أن الأجواء المحيطة بالنادي أصبحت صعبة بشكل متزايد.
وقال: "في نابولي، فشلت في شيء واحد: لم أتمكن من تحقيق التماسك في نابولي، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، يصبح من الصعب مواجهة الفرق الأخرى. لقد رأيت الكثير من السموم، وأولئك الذين ينشرونها هم فاشلون. نابولي لا يحتاج إلى الفاشلين، أولئك الذين يحتاجون إلى الإعجاب. إنه يحتاج إلى أشخاص جادين يريدون حب الفريق، تمامًا مثل المشجع الذي يدفع ثمن التذكرة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يبتعد هؤلاء الأشخاص لأنهم ضارون. لقد فشلت من وجهة النظر هذه، وأدركت أنني لن أتمكن أبدًا من توحيد البيئة. بالنسبة لي كان ذلك أمرًا أساسيًا، لذلك رفعت يدي".
- Getty Images
قرار اتُخذ قبل شهر
لم يكن رحيل المدرب قرارًا متسرعًا اتُخذ عقب انتهاء موسم الدوري الإيطالي، حيث احتل نابولي المركز الثاني خلف إنتر الذي توج باللقب بفارق كبير. أوضح كونتي أنه كان قد اتخذ قراره منذ أسابيع، بعد أن شعر بأن المشروع لم يعد يتوافق مع معاييره الشخصية للنجاح والاحترافية.
وأضاف: "بعد مباراة بولونيا، شعرت بوجود مواقف لم تعجبني، وحتى في تلك الحالة يتطلب الأمر شجاعة لقول الأشياء. لم ألعب أبداً مواسم مجهولة ولن أفعل ذلك أبداً. كنت مستعداً أيضاً للتنحي، فمن المؤكد أن بعض اللاعبين الجدد لم ينسجموا مع المجموعة القديمة، ونتجت عن ذلك ديناميكيات صعبة للغاية كان من الصواب الإبلاغ عنها. اتصلت بالرئيس قبل شهر، لم أرغب في معرفة أي شيء وأخبرته: "بفضل الصداقة التي تربطنا، أشعر أن رحلتي هنا على وشك الانتهاء". القرار اتخذته أنا".
روابط عن إيطاليا وتعليقات جوارديولا
لا مفر من أن تتسبب عودة كونتي إلى الساحة في إثارة تكهنات فورية حول منصب المدير الفني الشاغر للمنتخب الإيطالي. ومع ذلك، سارع المدرب إلى التقليل من أهمية فكرة توليه منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي للمرة الثانية، متسائلاً في الوقت نفسه عما إذا كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يمتلك الطموح والموارد اللازمة لتعيين بديل من الطراز العالمي مثل بيب جوارديولا، الذي أصبح الآن مدرباً حراً بعد تأكيده رحيله عن مانشستر سيتي.
"لا يوجد أي شيء بيني وبين الاتحاد الإيطالي لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي. لا شيء حتى الآن. لنرى ما سيحدث في المستقبل"، صرح كونتي. "ليس هناك حتى رئيس للاتحاد بعد... لكن دعوني أقول. هل إيطاليا مستعدة لتعيين مدرب من الطراز الأول؟ قرأت عن بيب جوارديولا. إذا كان عليّ اقتراح اسم، فسأقول بيب. لكن... هل لديهم الأموال اللازمة لتحقيق ذلك؟ من المبكر جداً القول. ليس لدي أي اتفاقات حتى الآن".
- Getty Images Sport
دي لورينتيس يحترم القرار
انضم رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس إلى مدربه المنتهية ولايته في غرفة الصحافة، مؤكدًا أنه على الرغم من أمله في أن يعيد كونتي النظر في قراره، إلا أنه يتعين عليه الآن التطلع إلى المستقبل. وأعرب رئيس النادي عن ثقته في الأسس التي يقوم عليها الفريق على الرغم من الفراغ الإداري الوشيك.
وقال دي لورينتيس: "يمكنه دائمًا إعادة النظر في قراره، لذا أبلغته بأنني مستعد للتعاون. غدًا بعد الظهر سيؤكد لي أن القرار قد اتخذ، وعندها سنمضي قدمًا ونرى ما هو الحل الأفضل لنابولي. ضعوا في اعتباركم أن لدينا حوالي ثلاثين لاعبًا متميزًا، لذا فمع عدد قليل جدًا من الإضافات الجديدة، سيكون الفريق منافسًا للغاية حتى بالمقارنة مع منافسينا".