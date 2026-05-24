في تصريحاته عقب فوز نابولي 1-0 على أودينيزي في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، تحدث كونتي بصراحة شديدة عن الأسباب التي دفعته إلى الشعور بعدم قدرته على الاستمرار في منصبه.

وعلى الرغم من النجاح المحلي الذي حققه، حيث قاد نابولي إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025، أشار المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام إلى أن الأجواء المحيطة بالنادي أصبحت صعبة بشكل متزايد.

وقال: "في نابولي، فشلت في شيء واحد: لم أتمكن من تحقيق التماسك في نابولي، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، يصبح من الصعب مواجهة الفرق الأخرى. لقد رأيت الكثير من السموم، وأولئك الذين ينشرونها هم فاشلون. نابولي لا يحتاج إلى الفاشلين، أولئك الذين يحتاجون إلى الإعجاب. إنه يحتاج إلى أشخاص جادين يريدون حب الفريق، تمامًا مثل المشجع الذي يدفع ثمن التذكرة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يبتعد هؤلاء الأشخاص لأنهم ضارون. لقد فشلت من وجهة النظر هذه، وأدركت أنني لن أتمكن أبدًا من توحيد البيئة. بالنسبة لي كان ذلك أمرًا أساسيًا، لذلك رفعت يدي".







