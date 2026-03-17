برنامج «Open VAR»، الموعد الأسبوعي المعتاد الذي تقدمه DAZN بالتعاون مع AIA وFIGC، حلل الحادثة الأكثر إثارة للجدل في مباراة إنتر وأتالانتا، وهي التلامس بين سليمانا ودومفريس الذي أدى بعد ذلك إلى هدف التعادل الذي سجله كرستوفيتش.

وعلق الحكم السابق وعضو لجنة التحكيم الحالية دينو توماسي على الحادثة قائلاً: "لا يوجد دفع، بل هناك مساندة، واليد موضوعة برفق، ولا تمارس أي ضغط، ولا يوجد دفع. كما تم تقييم التلامس السفلي باستخدام جميع الكاميرات، وفي غرفة VAR أدركوا في النهاية أنه لا يوجد أي نوع من المخالفات. دومفريس "يقوم بحركة الدراجة"، ويرفع قدمه اليسرى فيحدث تلامس أثناء السقوط ولكنه ليس مخالفة. تلامس عادي في اللعب، قرار صحيح من مانغانييلو على أرض الملعب وتم تحليله جيدًا في غرفة VAR باستخدام جميع الكاميرات المتاحة. التلامس طبيعي تمامًا".