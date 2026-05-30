كسر آرني سلوت صمته ووجه رسالة مباشرة إلى جماهير ليفربول بعد دقائق فقط من تأكيد النادي رسمياً لخبر إقالته الصادم. وانفصل المدرب الهولندي عن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة استمرت عامين، وعقب موسم ثانٍ مخيب للآمال شهد فشل "الريدز" في حصد أي ألقاب.
سلوت يرد على قرار إقالته من ليفربول.. ويوجه رسالة للجماهير
الريدز يقيل المدرب الهولندي
أعفى ليفربول رسمياً سلوت من مهامه بعد عامين قضاهما في ملعب أنفيلد. وأعلن النادي إنهاء عقده في بيان، واصفاً الإقالة بأنها قرار في غاية الصعوبة.
وفي حين نجح المدرب الهولندي في تأمين لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول، إلا أن التراجع اللاحق في المستوى أدى إلى إنهاء الفريق للموسم في المركز الخامس وتكبده موسماً خاليًا من البطولات.
- AFP
النادي يصدر بياناً مطولاً
في بيان مشترك، أشاد النادي والملاك بتأثير سلوت على الرغم من رحيله: "المساهمة التي قدمها آرني لليفربول خلال الفترة التي قضاها معنا كانت كبيرة، وذات مغزى، والأهم من ذلك كله بالنسبة للجماهير ولنا كانت ناجحة، على هذا النحو، لا يمكن أن يكون تقديرنا لكل ما حققه أكبر من ذلك، لا سيما وأنه كان مدعوماً بأخلاقيات العمل، والاجتهاد، ومستوى من الخبرة، مما أكد وجهة نظرنا بأنه قائد في مجاله".
وأضاف: "التعاطف والإنسانية اللذان أظهرهما طوال ذلك الوقت يعبران الكثير عنه كشخص. وعلى هذا النحو، لا يسعنا إلا أن نتمنى لآرني التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته التدريبية، مع توقعاتنا بأنه سيستمر في تحقيق النجاح. نحن نفعل ذلك ونحن نعلم أن إرثه في ليفربول سيبقى سليماً وسيصبح أكثر أهمية في السنوات والعقود القادمة".
وختم: "ومع ذلك، فإن النتيجة التي توصلنا إليها مبنية على اعتقاد بأن مسار الفريق من الأفضل معالجته من خلال تغيير الاتجاه. هذا لا يقلل من العمل الذي قام به آرني هنا، أو الاحترام الذي نكنه له. كما أنه ليس انعكاساً لمواهبه. بل هو مؤشر على الحاجة إلى نهج مختلف. يغادر آرني مصحوباً بامتناننا، ومعه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باسمه، مع العلم أنه وعائلته سيكونون دائماً موضع ترحيب للعودة إلى أنفيلد".
سلوت يوجه رسالة وداع
على الرغم من الطبيعة المفاجئة للإعلان، سارع المدير الفني الراحل للتعبير عن امتنانه للجماهير. وفي تصريحات نشرها الصحفي فابريزيو رومانو عبر الإنترنت بعد فترة وجيزة من تأكيد النادي، استرجع سلوت ذكريات وقته في الميرسيسايد، قائلاً: "لقد كانت رحلة مذهلة مع ليفربول. أنا ممتن جداً لأننا تمكنا من الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي."
- AFP
إدارة أنفيلد تبحث عن خليفة
يجب على ليفربول الآن اجتياز مرحلة انتقال إدارية غير متوقعة حيث يتطلع النادي إلى عكس المسار المتراجع قبل بدء الموسم المقبل. وبرز مدرب بورنموث السابق، أندوني إيراولا، كمرشح مفضل ومبكر لتولي المنصب الشاغر بعد قيادته الرائعة لفريق "التشيريز" لاحتلال المركز السادس. ويواجه المدرب القادم اختباراً صارماً لإعادة هيكلة الفريق، واستعادة الروح المعنوية، والاستعداد لعودة شاقة لمنافسات دوري أبطال أوروبا.