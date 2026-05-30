سلوت يرد على قرار إقالته من ليفربول.. ويوجه رسالة للجماهير

في بيان مشترك، أشاد النادي والملاك بتأثير سلوت على الرغم من رحيله: "المساهمة التي قدمها آرني لليفربول خلال الفترة التي قضاها معنا كانت كبيرة، وذات مغزى، والأهم من ذلك كله بالنسبة للجماهير ولنا كانت ناجحة، على هذا النحو، لا يمكن أن يكون تقديرنا لكل ما حققه أكبر من ذلك، لا سيما وأنه كان مدعوماً بأخلاقيات العمل، والاجتهاد، ومستوى من الخبرة، مما أكد وجهة نظرنا بأنه قائد في مجاله".

وأضاف: "التعاطف والإنسانية اللذان أظهرهما طوال ذلك الوقت يعبران الكثير عنه كشخص. وعلى هذا النحو، لا يسعنا إلا أن نتمنى لآرني التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته التدريبية، مع توقعاتنا بأنه سيستمر في تحقيق النجاح. نحن نفعل ذلك ونحن نعلم أن إرثه في ليفربول سيبقى سليماً وسيصبح أكثر أهمية في السنوات والعقود القادمة".

وختم: "ومع ذلك، فإن النتيجة التي توصلنا إليها مبنية على اعتقاد بأن مسار الفريق من الأفضل معالجته من خلال تغيير الاتجاه. هذا لا يقلل من العمل الذي قام به آرني هنا، أو الاحترام الذي نكنه له. كما أنه ليس انعكاساً لمواهبه. بل هو مؤشر على الحاجة إلى نهج مختلف. يغادر آرني مصحوباً بامتناننا، ومعه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باسمه، مع العلم أنه وعائلته سيكونون دائماً موضع ترحيب للعودة إلى أنفيلد".