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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

سلم تشكيلة إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027: من ستحجز مكانها في قائمة إنجلترا بقيادة سارينا فيغمان الصيف المقبل؟

التحليل الفني
إنجلترا للسيدات
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية
S. Wiegman
ليا ويليامسون
أليسيا روسو
C. Kelly
لوسي برونز
L. James
إيلا تون
لاورين هيمب
بيث ميد
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
كايرا والش
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
جيسيكا كارتر
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
أليكس جرينوود
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
نيام شارليز
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
فقرات ومقالات
J. Naz
نيكيتا باريس
K. Robinson
كاتي زيليم
ايبونيو سالمون
بيثاني انجلاند
G. George
لورا كومبس
E. Parkinson

انطلقت رسميًا حملة تأهل إنجلترا إلى كأس العالم للسيدات 2027. ولم تسر الأمور حتى الآن كما كانت تأمل إنجلترا، إذ إن إنهاء المجموعة في المركز الثاني وضع فريق سارينا فيغمان على مسار الملحق. لكن وصيفات 2023 ما زلن مرشحات لبلوغ نسخة 2027، حتى وإن كن يسلكن الطريق الأطول.

إذًا، إذا نجح منتخب إنجلترا بالفعل في حجز بطاقة إلى البرازيل، فمن ستكون ضمن القائمة المسافرة؟ بالطبع، هناك الكثير من الأسماء التي يمكن الجزم بثقة بوجودها في القائمة النهائية الصيف المقبل. ففي نهاية المطاف، تتولى فيغمان تدريب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات الآن، ولذلك نعرف اللاعبات اللاتي تثق بهن، والشكل الذي تميل إليه تشكيلاتها الأساسية في أجواء البطولات، ونوعية اللاعبات اللواتي تريد أن يكتمل بهن بقية عناصر قائمتها، إلى جانب الأسماء المحسومة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن توقع قائمة إنجلترا كاملة لكأس العالم للسيدات 2027 أمر سهل. فقد برزت أسماء جديدة كثيرة منذ مشوار التتويج ببطولة أوروبا في 2025، وللأسف هناك أيضًا عدة لاعبات يبتعدن حاليًا بسبب إصابات طويلة الأمد.

لذا، ومع اقتراب مشوار إنجلترا في التصفيات من نهايته، وانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، من تبدو مضمونة مكانها في قائمة فيغمان؟ ومن تملك ما يثبتنه خلال هذه المرحلة؟ ومن قد تكون مهددة بعدم الوجود؟ دع GOAL تستعرض معك وضع مجموعة اللاعبات المتاحات لمنتخب إنجلترا قبل بطولة الصيف المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    ضمانات لا تقبل الجدل

    بسبب الاستقرار المحيط بمنتخب إنجلترا، وفترة فيغمان الطويلة في منصبها، إلى جانب المعلومات التي نملكها من البطولات الكبرى السابقة، هناك الكثير من اللاعبات اللواتي يمكن وضع أسمائهن بثقة ضمن القائمة المتجهة إلى البرازيل الصيف المقبل، بشرط ألا يتعرضن لأي إصابة.

    القائدة ليا ويليامسون بالتأكيد واحدة من بينهن، بشرط أن تكون جاهزة بدنيًا، وكذلك الحال بالنسبة إلى حارسة المرمى الأساسية هانا هامبتون. ومن الأخريات اللواتي رسخن أماكنهن في تشكيلة فيغمان الأساسية على مدار فترة قيادتها لوسي برونز، كيرا والش، جورجيا ستانواي، لورين جيمس، لورين هيمب وأليسيا روسو. وسيكون من المذهل للغاية ألا تشارك أي واحدة من هؤلاء الست في البرازيل.

    إجمالي اللاعبات: 8

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    القادة الآخرون لدى فيغمان

    قد يكون من السهل تقديم حجة لضم عدة لاعبات من هذه المجموعة التالية إلى فئة الأسماء المحسومة أعلاه، لكنهن يتراجعن إلى فئة أدنى قليلًا لأنهن لسن أساسيات بشكل مؤكد تمامًا مثل الأخريات. ومع ذلك، سيكون استبعاد أي من هؤلاء اللاعبات من اختيار فيجمان لتمثيل إنجلترا في البرازيل بمثابة صدمة كبيرة، بعدما فرضن أنفسهن كلاعبات مؤثرات وقياديات مهمات خلال فترة توليها المسؤولية.

    ومن بينهن جيس كارتر، إزمي مورجان وأليكس جرينوود، اللواتي يكنّ تقريبًا ضمن قائمة إنجلترا في كل مرة حاليًا، رغم إمكانية المداورة بينهن في التشكيلة بحسب الطريقة التي تعتمدها فيجمان في تنظيم خط الدفاع. وتمنح اللاعبات الثلاث قيمة كبيرة بفضل تعدد أدوارهن إلى جانب الجودة والخبرة، ويبدون في طريقهن ليكنّ عناصر حيوية في تشكيلة 2027.

    وتواجه إيلا تون دائمًا منافسة كبيرة على مركز صانعة الألعاب، لكنها تتصدر الخيارات بانتظام باعتبارها الاختيار الأول لفيجمان، بينما أثبتت بيث ميد وكلوي كيلي أنهما من العناصر شديدة الأهمية في هذا الفريق، حتى إن لم يكن ذلك من البداية في كل مباراة. وقدمت اللاعبات الثلاث لحظات حاسمة في نجاحات إنجلترا السابقة، ومن المتوقع أن يكنّ على متن الطائرة إلى البرازيل.

    إجمالي اللاعبات: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    في اتجاه تصاعدي

    اعتبارًا من هذه النقطة، تنخفض مستويات اليقين. ومع ذلك، فإن اللاعبات في هذه الفئة يتجهن بشكل إيجابي في حسابات إنجلترا، ومن المرجح جدًا أن يكنّ جزءًا من الفريق في الصيف المقبل نتيجة لذلك.

    تُعد Aggie Beever-Jones واحدة من الأسماء الموجودة في هذه المجموعة منذ فترة طويلة، بعدما أمضت معظم العامين الماضيين كبديلة لروسو في مركز المهاجمة الصريحة. وقد تغيّر ذلك قليلًا مؤخرًا بسبب بروز Michelle Agyemang، التي شاركت قبلها عدة مرات في يورو 2025. لكن Beever-Jones لا تزال تحتل مكانة متقدمة في الترتيب العام داخل تشكيلة إنجلترا، وعادت لتكون البديلة المؤكدة لروسو بينما تغيب Agyemang بسبب الإصابة.

    أما Jess Park وMaya Le Tissier وLucia Kendall، فهن لاعبات انضممن إلى هذه الفئة في الأشهر الأخيرة لأن أداءهن المثير للإعجاب للغاية على مستوى الأندية تُرجم إلى فرص مع منتخب إنجلترا.

    وإذا تمكنت اللاعبات الأربع في هذه الفئة من الاستمرار على هذا المنوال، فيفترض أن يتجهن إلى كأس العالم للسيدات 2027 كعناصر مهمة في التشكيلة، سواء كبديلات يمكن الاعتماد عليهن أو كأوراق رابحة مؤثرة.

    إجمالي اللاعبات: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    المقاعد القليلة المتبقية الأخيرة

    ومن اللافت أن «فيفا» أصدر لوائح كأس العالم للسيدات 2027 في أبريل، وأُعلن فيها رفع عدد أفراد القائمة إلى 26 لاعبة. وأصبح ذلك شائعًا في البطولات الكبرى بكرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم يصل بعد إلى كرة القدم النسائية بشكل واسع، إذ كانت فيجمان مقيدة باختيار 23 لاعبة فقط في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومع ذلك، ستتمكن من اختيار ثلاثة أسماء إضافية إذا تأهلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

    ومن بين القرارات التي يتعين حسمها بشأن المقاعد القليلة الأخيرة، اختيار حارستي المرمى اللتين ستلعبان دور البديل لهامبتون. وقد عانت الخيارات المتاحة أمام فيجمان هنا من صعوبة الحصول على دقائق لعب منتظمة في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو العامل الفاصل في النهاية. وتزيد انتقالات الصيف لكل من خيارا كيتينج إلى ليفربول، وصوفي باجالي إلى برمنجهام سيتي، من فرصهما، لكن إيلي روبوك تبدو وكأنها تواجه منافسة حقيقية على مكانها في أستون فيلا. أما آنا مورهاوس، فقد بدت منفصلة عن هذه المجموعة بعدما كانت تشارك أسبوعًا بعد أسبوع مع أورلاندو برايد، لكن انتقالها على سبيل الإعارة إلى مانشستر سيتي، حيث يبدو أنها ستكون بديلة، أعادها إلى هذه الفئة.

    أما في ما يتعلق بالمدافعات، وبسبب قدرة كثيرات من العضوات الأوفر حظًا في هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027 على شغل أكثر من مركز، فمن الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها فيجمان. وواقعيًا، فإن كل المراكز في الخط الخلفي مغطاة بالأسماء الستة المذكورة سابقًا، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالخصائص الأخرى أو العمق الإضافي في بعض المراكز الذي تريد أن يكون تحت تصرفها.

    وتستطيع كل من نيام تشارلز وأنوك دينتون وتايلور هايندز اللعب في الجهة اليمنى أو اليسرى، كما برزت بوبي باتينسون مؤخرًا أيضًا كخيار طبيعي لذلك المركز الإشكالي في الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع لوتي ووبن-موي، فكانت ضمن القوائم في يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها، رغم أن دقائق لعبها مع آرسنال ستكون عاملًا مؤثرًا أيضًا.

    وفي خط الوسط، عانت جريس كلينتون من قلة الدقائق، وتعرضت لبعض المشكلات البدنية البسيطة، منذ انتقالها إلى مانشستر سيتي، وهو ما يثبت أنه يضر بطموحاتها مع إنجلترا، بينما تألقت زميلتها في النادي لورا بليندكيلد براون مع متصدر دوري السوبر للسيدات، وانعكس ذلك في حصولها على فرص أكثر مع إنجلترا. كما دخلت إيريكا باركنسون، البالغة من العمر 17 عامًا، في دائرة النقاش في هذا المركز أيضًا، بعدما حصلت على أول استدعاء لها مع المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية في أبريل بسبب إصابتي تون وكلينتون.

    ثم هناك فريا جودفري، البالغة من العمر 21 عامًا، التي ظهرت بانتظام في قوائم إنجلترا خلال العام الماضي، وكيرا باري، جناحة باي إف سي التي حلت محل جودفري عندما انسحبت من المعسكر في أبريل. وتعج هذه التشكيلة بالخيارات الهجومية، لذا قد يكون غياب بعض اللاعبات فقط هو ما يؤدي إلى ضم إحداهما إلى القائمة في الصيف المقبل، لكن الكثير قد يتغير بين الآن وذاك فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

    إجمالي اللاعبات: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    الفرق غير المرشحة

    هل يمكن أن يكون هناك أي اسم آخر ضمن الحسابات؟ ذلك ليس مستحيلاً. فيخمان ليست غريبة عن إعادة استدعاء لاعبات بعد غياب طويل. فقد اصطحبت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهية غياب نجمة مانشستر سيتي عن منتخب إنجلترا لثماني سنوات، كما أعادت نيكيتا باريس العام الماضي بعد أن قضت المهاجمة أكثر من عامين خارج الحسابات، لكنها لم تنجح في النهاية في دخول قائمة يورو 2025.

    إذًا، من يمكن أن يسير على خطاهن وينضم إلى هذا المنتخب الإنجليزي بشكل بدا مفاجئًا، إذا دعت الحاجة؟

    كل من ميلي تيرنر ولوسي باركر من الأسماء المعتادة في دوري السوبر للسيدات، وكانتا على مشارف قائمة منتخب إنجلترا تحت قيادة فيخمان، وقد تكونان على الأرجح التاليتين في الترتيب إذا ضربت الإصابات مجموعة قلب الدفاع.

    وفي خط الوسط، تُعد روبي مايس ومايسي سيموندز موهبتين شابتين سبق لهما تلقي استدعاءات للمنتخب الأول، وتلعبان بانتظام على مستوى الأندية ومع منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا. ولطالما لجأت فيخمان إلى منتخب تحت 23 عامًا لاستكمال قائمتها عندما غابت أسماء أخرى، وكذلك عندما تستحق اللاعبات الشابات فرصة الصعود إلى المستوى الأعلى.

    ومرة أخرى، وبحسب الوضع الحالي، فمن غير المرجح أن تشارك أي من هؤلاء الأربع في 2027. بل إن باركر وسيموندز لم تخوضا أي مباراة دولية رغم وجودهما في قوائم المنتخب الأول، بينما تملك تيرنر ومايس مباراة دولية واحدة فقط لكل منهما. لكنهن جميعًا أظهرن جودتهن في دوري السوبر للسيدات، كما أنهن يعرفن الأجواء، وقد يتغير وضع مايس وسيموندز على وجه الخصوص، نظرًا لأن كلتيهما لا تزالان صغيرتين جدًا وقد تحققان قفزات كبيرة بين الآن والصيف المقبل.

    إجمالي اللاعبات: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    نساء منسيات

    خلال الأعوام الأربعة والنصف التي قضتها في قيادة هذا الفريق، منحت فيجمان 48 لاعبة مختلفة فرصة تمثيل المنتخب. اعتزلت ست منهن منذ ذلك الحين، لكن لا تزال هناك أسماء كثيرة تواصل اللعب، وبعضها في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية، وكانت مدربة إنجلترا الحالية تضعها ضمن حساباتها في مرحلة أو أخرى.

    كثير منهن لاعبات أكبر سناً جرى التفوق عليهن لاحقاً في المنتخب لمصلحة مواهب أصغر، مثل Parris وBethany England وJordan Nobbs. وفي أماكن أخرى، لم تنجح لا Katie Zelem ولا Gabby George فعلياً في لفت انتباه فيجمان خلال المعسكرات، رغم أنهما تلعبان في مراكز كان المنتخب بحاجة إلى تدعيمها.

    وهناك أيضاً لاعبتان شابتان ضمن هذه الفئة لم تتمكنا تماماً من البناء على انطلاقتهما بعد شق طريقهما إلى منتخب إنجلترا. Ebony Salmon لم تتلق أي استدعاء منذ فبراير 2023، بعد معاناتها في التسجيل باستمرارية على مر السنوات. أما Katie Robinson، فبدت في المقابل واحدة من اللاعبات المفضلات لدى فيجمان، بل وحجزت مكاناً في قائمة كأس العالم للسيدات 2023، وتوجهت إلى أستراليا باعتبارها أصغر لاعبة في منتخب إنجلترا بعمر 20 عاماً. ومع ذلك، لم تشارك مع المنتخب الأول منذ سبتمبر من ذلك العام، رغم أنها ظلت عنصراً أساسياً مع منتخب تحت 23 عاماً لفترة طويلة بعد ذلك.

    إجمالي اللاعبات: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    الغيابات الطويلة الأمد

    يعقّد هذا التصور عدد قليل من الغائبات لفترة طويلة، واللاتي سيعدن إلى الملاعب قبل انطلاق كأس العالم 2027، ما يعني أنهن ما زلن ضمن دائرة المنافسة على مكان في الطائرة، لكن من الصعب تحديد موقعهن الآن.

    ومن بينهن، تبدو أجييمانج الأكثر حظًا في دخول القائمة الصيف المقبل. المهاجمة كانت مفاجأة مدوية في 2025، إذ اقتحمت المشهد بهدف بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع إنجلترا، وذلك ضمن انضمام متأخر إلى قائمة اليورو. وفي سويسرا، سجلت هدفين في الأدوار الإقصائية ونالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، قبل أن تتعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. ومع ذلك، ستعود قريبًا، وستأمل في البناء على ما قدمته من أجل تعزيز خيارات فيغمان في مركز قلب الهجوم.

    وهناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذه القائمة تعرضن للتوقف بسبب إصابات في الرباط الصليبي الأمامي. جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام التي تغيب منذ ديسمبر 2025، تملك ست مباريات دولية؛ والمراهقة كيتي ريد لم تسجل بعد ظهورها الدولي الأول مع المنتخب الأول، لكنها كانت واحدة من أكثر قلبات الدفاع تألقًا في البلاد عندما تلقت أول استدعاء لها إلى منتخب إنجلترا في نوفمبر، قبل أيام من إعلان خبر إصابتها؛ أما إيلا موريس فقد جرى استدعاؤها كحل محتمل لنقص العمق في مركز الظهير الأيمن قبل يورو 2025 مباشرة، قبل أن تتعرض لإصابة في الركبة في ذلك المعسكر نفسه. وعادت موريس إلى الملاعب في أوائل أبريل، ولا يزال أمامها متسع من الوقت للعودة إلى دائرة المنافسة.

    ميسي بو كيرنز هي غائبة أخرى. في البداية، كان ذلك لأسباب أكثر سعادة بكثير. فقد أعلنت لاعبة وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، وكان من المقرر أن تضعه في سبتمبر. لكن في نهاية مارس، كشفت أنها فقدت الجنين في خبر مفجع. وكانت كيرنز على قائمة الانتظار ليورو 2025، وشاركت في اثنتين من المباريات الودية التي خاضتها إنجلترا في نهاية العام، بعدما حصلت على فرص قبل لاعبات مثل بليندكيلده براون وكلينتون.

    الإجمالي: 48