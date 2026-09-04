ومن اللافت أن «فيفا» أصدر لوائح كأس العالم للسيدات 2027 في أبريل، وأُعلن فيها رفع عدد أفراد القائمة إلى 26 لاعبة. وأصبح ذلك شائعًا في البطولات الكبرى بكرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم يصل بعد إلى كرة القدم النسائية بشكل واسع، إذ كانت فيجمان مقيدة باختيار 23 لاعبة فقط في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومع ذلك، ستتمكن من اختيار ثلاثة أسماء إضافية إذا تأهلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

ومن بين القرارات التي يتعين حسمها بشأن المقاعد القليلة الأخيرة، اختيار حارستي المرمى اللتين ستلعبان دور البديل لهامبتون. وقد عانت الخيارات المتاحة أمام فيجمان هنا من صعوبة الحصول على دقائق لعب منتظمة في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو العامل الفاصل في النهاية. وتزيد انتقالات الصيف لكل من خيارا كيتينج إلى ليفربول، وصوفي باجالي إلى برمنجهام سيتي، من فرصهما، لكن إيلي روبوك تبدو وكأنها تواجه منافسة حقيقية على مكانها في أستون فيلا. أما آنا مورهاوس، فقد بدت منفصلة عن هذه المجموعة بعدما كانت تشارك أسبوعًا بعد أسبوع مع أورلاندو برايد، لكن انتقالها على سبيل الإعارة إلى مانشستر سيتي، حيث يبدو أنها ستكون بديلة، أعادها إلى هذه الفئة.

أما في ما يتعلق بالمدافعات، وبسبب قدرة كثيرات من العضوات الأوفر حظًا في هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027 على شغل أكثر من مركز، فمن الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها فيجمان. وواقعيًا، فإن كل المراكز في الخط الخلفي مغطاة بالأسماء الستة المذكورة سابقًا، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالخصائص الأخرى أو العمق الإضافي في بعض المراكز الذي تريد أن يكون تحت تصرفها.

وتستطيع كل من نيام تشارلز وأنوك دينتون وتايلور هايندز اللعب في الجهة اليمنى أو اليسرى، كما برزت بوبي باتينسون مؤخرًا أيضًا كخيار طبيعي لذلك المركز الإشكالي في الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع لوتي ووبن-موي، فكانت ضمن القوائم في يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها، رغم أن دقائق لعبها مع آرسنال ستكون عاملًا مؤثرًا أيضًا.

وفي خط الوسط، عانت جريس كلينتون من قلة الدقائق، وتعرضت لبعض المشكلات البدنية البسيطة، منذ انتقالها إلى مانشستر سيتي، وهو ما يثبت أنه يضر بطموحاتها مع إنجلترا، بينما تألقت زميلتها في النادي لورا بليندكيلد براون مع متصدر دوري السوبر للسيدات، وانعكس ذلك في حصولها على فرص أكثر مع إنجلترا. كما دخلت إيريكا باركنسون، البالغة من العمر 17 عامًا، في دائرة النقاش في هذا المركز أيضًا، بعدما حصلت على أول استدعاء لها مع المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية في أبريل بسبب إصابتي تون وكلينتون.

ثم هناك فريا جودفري، البالغة من العمر 21 عامًا، التي ظهرت بانتظام في قوائم إنجلترا خلال العام الماضي، وكيرا باري، جناحة باي إف سي التي حلت محل جودفري عندما انسحبت من المعسكر في أبريل. وتعج هذه التشكيلة بالخيارات الهجومية، لذا قد يكون غياب بعض اللاعبات فقط هو ما يؤدي إلى ضم إحداهما إلى القائمة في الصيف المقبل، لكن الكثير قد يتغير بين الآن وذاك فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

إجمالي اللاعبات: 32