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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
ترجمه

سلم تشكيلة إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027: من ستحجز مكانها في قائمة إنجلترا الخاصة بسارينا فيغمان الصيف المقبل؟

التحليل الفني
إنجلترا للسيدات
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية
S. Wiegman
ليا ويليامسون
أليسيا روسو
C. Kelly
لوسي برونز
L. James
إيلا تون
لاورين هيمب
بيث ميد
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
كايرا والش
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
جيسيكا كارتر
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
أليكس جرينوود
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
نيام شارليز
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
فقرات ومقالات
J. Naz
نيكيتا باريس
K. Robinson
كاتي زيليم
ايبونيو سالمون
بيثاني انجلاند
G. George
لورا كومبس
E. Parkinson

انطلقت رسمياً حملة تأهل إنجلترا إلى كأس العالم للسيدات 2027. ولم تسر الأمور حتى الآن كما كانت إنجلترا تأمل، إذ إن احتلالها المركز الثاني في المجموعة أجبر فريق سارينا فيغمان على خوض طريق الملحق. لكن وصيف نسخة 2023 لا يزال مرشحاً للوصول إلى بطولة 2027، حتى وإن كان يسلك الطريق الأطول.

إذًا، إذا نجح منتخب إنجلترا بالفعل في حجز بطاقة إلى البرازيل، فمن ستكون على متن الطائرة؟ بالطبع، هناك الكثير من الأسماء التي يمكن المراهنة بثقة على وجودها في القائمة النهائية في يونيو المقبل. ففي نهاية المطاف، تتولى فيغمان قيادة منتخب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات الآن، لذا نحن نعرف اللاعبات اللاتي تثق بهن، وكيف تبدو تشكيلاتها الأساسية عادةً في أجواء البطولات، ونوعية اللاعبات اللواتي تريد أن يكتمل بهن باقي قوام فريقها، بعيدًا عن الأسماء المحسومة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن التنبؤ بالقائمة الكاملة لمنتخب إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027 أمر سهل. فهناك الكثير من الأسماء الجديدة التي برزت منذ مشوار التتويج ببطولة أمم أوروبا في 2025، وللأسف هناك أيضًا عدة لاعبات يغِبن حاليًا بسبب إصابات طويلة الأمد.

لذا، ومع اقتراب مشوار إنجلترا في التصفيات من نهايته وانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، من تبدو مؤكدة مكانها في قائمة فيغمان؟ ومن لديها ما تثبته خلال هذه الفترة؟ ومن قد تكون مهددة بالغياب؟ دع GOAL يصحبك في جولة على وضع مجموعة اللاعبات المتاحات لمنتخب إنجلترا قبل بطولة الصيف المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    ضمانات مؤكدة للغاية

    بسبب الاستقرار المحيط بمنتخب إنجلترا للسيدات وفترة سارينا فيغمان الطويلة في المنصب، إلى جانب المعلومات التي نملكها من البطولات الكبرى السابقة، هناك الكثير من اللاعبات اللواتي يمكن تأكيد حجزهن مكانًا على الطائرة إلى البرازيل الصيف المقبل بثقة، بشرط ألا تضرب الإصابة أيًا منهن.

    القائدة ليا ويليامسون هي بالتأكيد واحدة من بينهن، بشرط أن تكون لائقة بدنيًا، وكذلك الحال بالنسبة إلى حارسة المرمى الأساسية هانا هامبتون. ومن بين الأخريات اللواتي رسخن أماكنهن في تشكيل فيغمان الأساسي خلال فترة قيادتها: لوسي برونز، كيرا والش، جورجيا ستانواي، لورين جيمس، لورين هيمب وأليسيا روسو. وسيكون من المذهل للغاية ألا تشارك أي واحدة من هؤلاء الست في البرازيل.

    إجمالي اللاعبات: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    القيادات الأخرى لدى فيغمان

    قد يكون من السهل تقديم حجة لضم عدة لاعبات في هذه المجموعة التالية إلى فئة الأسماء المحسومة أعلاه، لكنهن يتراجعن إلى فئة أدنى قليلًا لأنهن لسن أساسيات بشكل مؤكد تمامًا مثل الأخريات. ومع ذلك، سيكون استبعاد أي من هؤلاء اللاعبات من اختيار فيجمان لتمثيل إنجلترا في البرازيل مفاجأة كبيرة، بعدما فرضن أنفسهن كلاعبات كبيرات وقائدات مهمات طوال فترة توليها المسؤولية.

    ومن بينهن جيس كارتر وإزمي مورجان وأليكس جرينوود، وهن لاعبات يكادن يضمنَّ التواجد دائمًا في قوائم إنجلترا حاليًا، مع إمكانية المداورة بينهن في التشكيلة الأساسية بحسب الطريقة التي تعتمدها فيجمان في تنظيم خط الدفاع. وتمنح اللاعبات الثلاث قيمة كبيرة بفضل قدرتهن على شغل أكثر من مركز، إلى جانب الجودة والخبرة، ويبدون مرشحات ليكنَّ عناصر حيوية في تشكيلة 2027.

    وتواجه إيلا تون دائمًا منافسة كبيرة على مركز صانعة الألعاب، لكنها غالبًا ما ترتقي إلى القمة لتكون خيار فيجمان الأول، بينما أثبتت بيث ميد وكلوي كيلي أنهما من العناصر شديدة الأهمية في هذا الفريق، حتى إن لم يكن ذلك من البداية في كل مباراة. وقدمت اللاعبات الثلاث لحظات حاسمة في نجاحات إنجلترا السابقة، ومن المتوقع أن يكنَّ على متن الطائرة إلى البرازيل.

    إجمالي اللاعبات: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    يتجه نحو التحسن

    من هذه النقطة فصاعدًا، تنخفض مستويات اليقين. ومع ذلك، فإن اللاعبات في هذه الفئة يقدمن مؤشرات إيجابية مع منتخب إنجلترا، ومن المرجح جدًا أن يكنّ ضمن الفريق في الصيف المقبل نتيجة لذلك.

    تُعد أجي بيفر-جونز واحدة من الأسماء الموجودة في هذه المجموعة منذ فترة طويلة، بعدما قضت معظم العامين الماضيين كبديلة لروسو في مركز قلب الهجوم. وقد تغيّر ذلك قليلًا مؤخرًا بسبب بروز ميشيل أجييمانج، التي شاركت على أرض الملعب قبلها عدة مرات في يورو 2025. لكن بيفر-جونز لا تزال تحتل مكانة متقدمة في الترتيب العام داخل منتخب إنجلترا، وعادت لتكون البديلة المؤكدة لروسو في ظل غياب أجييمانج بسبب الإصابة.

    أما جيس بارك ومايا لو تيسييه ولوسيا كيندال، فهن لاعبات اقتحمن هذه المجموعة في الأشهر الأخيرة، لأن عروضهن المميزة للغاية على مستوى الأندية ترجمت إلى فرص مع منتخب إنجلترا.

    إذا تمكنت اللاعبات الأربع في هذه الفئة من الاستمرار على هذا المنوال، فيفترض أن يتوجهن إلى كأس العالم للسيدات 2027 كعضوات مهمات في التشكيلة، سواء كبديلات يعتمد عليهن أو كورقات مؤثرة من مقاعد البدلاء.

    إجمالي اللاعبات: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    الأماكن القليلة الأخيرة

    واللافت أن فيفا أصدر لوائح كأس العالم للسيدات 2027 في أبريل، وأُعلن فيها رفع حجم القائمة إلى 26 لاعبة. وقد أصبح هذا أمراً شائعاً في البطولات الكبرى في كرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم يصل بعد إلى كرة القدم النسائية على نطاق واسع، إذ كانت فيجمان مقيّدة بـ23 لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومع ذلك، ستتمكن من اختيار ثلاثة أسماء إضافية إذا تأهلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

    ومن بين القرارات التي يتعين اتخاذها بشأن المقاعد الأخيرة في القائمة النهائية، اختيار حارسَتَي المرمى اللتين ستدعمان هامبتون. وقد عانت خيارات فيجمان هنا من قلة دقائق اللعب بشكل منتظم في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو العامل الحاسم في النهاية. انتقالات الصيف لكل من Khiara Keating إلى ليفربول، وSophie Baggaley إلى برمنجهام سيتي، تعزز فرصهما، لكن Ellie Roebuck تبدو في مواجهة منافسة حقيقية على مكانها في أستون فيلا. أما Anna Moorhouse، فقد كانت قد ابتعدت عن هذه المجموعة بفضل مشاركتها أسبوعاً بعد أسبوع مع أورلاندو برايد، لكن انتقالها على سبيل الإعارة إلى مانشستر سيتي، حيث يبدو أنها ستكون بديلة، أعادها إلى هذه الفئة.

    وفي ما يتعلق بالمدافعات، ونظراً لمدى تعدد مراكز كثيرات من الأسماء الأكثر ترجيحاً في هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027، يبقى من الصعب دائماً تقدير المجموعة التي ستستقر عليها فيجمان. وواقعياً، فإن كل المراكز في الخط الخلفي مغطاة بالأسماء الستة المذكورة سابقاً، لذلك يتوقف الأمر فقط على الصفات الأخرى أو العمق الإضافي في المراكز الذي تريد أن تملكه.

    يمكن لكل من Niamh Charles وAnouk Denton و Taylor Hinds اللعب على الجهة اليمنى أو اليسرى، كما برزت Poppy Pattinson مؤخراً أيضاً كخيار طبيعي لهذا الدور الإشكالي في مركز الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع Lotte Wubben-Moy، فكانت ضمن القوائم في يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها، رغم أن عدد دقائق لعبها مع آرسنال سيكون عاملاً مؤثراً أيضاً.

    وفي خط الوسط، عانت Grace Clinton من قلة الدقائق، إلى جانب بعض المشكلات البدنية البسيطة، منذ انتقالها إلى مانشستر سيتي، وهو ما يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي Laura Blindkilde Brown تألقت مع متصدرات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وانعكس ذلك في حصولها على فرص أكثر مع إنجلترا. كما دخلت Erica Parkinson، صاحبة الـ17 عاماً التي تلقت أول استدعاء لها إلى المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي في أبريل بسبب إصابتي تون وكلينتون، دائرة النقاش في هذا المركز أيضاً، وكذلك Lexi Potter التي استُدعيت في أكتوبر.

    ثم هناك Freya Godfrey، اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً التي شاركت بانتظام في قوائم إنجلترا خلال العام الماضي، وKeira Barry، جناحة باي إف سي التي حلت بدلاً من جودفري عندما انسحبت من المعسكر في أبريل. وتعج المراكز الهجومية في هذا الفريق بالأسماء، لذا قد يكون غياب بعض اللاعبات فقط هو ما يفتح الباب أمام إدراج أي منهما في القائمة الصيف المقبل، لكن كثيراً من الأمور قد تتغير بين الآن وذاك في ما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضاً.

    إجمالي اللاعبات: 33

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    المرشحون من خارج التوقعات

    هل يمكن أن يكون هناك أي اسم آخر ضمن الحسابات؟ ذلك ليس مستحيلاً. فيخمان ليست غريبة عن إعادة استدعاء لاعبات بعد ابتعادهن لفترة طويلة. فقد ضمّت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهية غياب نجمة مانشستر سيتي عن منتخب إنجلترا لثماني سنوات، كما أعادت نيكيتا باريس العام الماضي بعد أن أمضت المهاجمة أكثر من عامين خارج الحسابات، رغم أنها لم تنجح في النهاية في دخول قائمة يورو 2025.

    إذًا، من يمكن أن يسير على خطاهما وينضم إلى هذا المنتخب الإنجليزي بشكل يبدو مفاجئًا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟

    تعد كل من ميلي تيرنر ولوسي باركر من اللاعبات المنتظمات في الدوري الإنجليزي للسيدات، وقد كانتا على أطراف قائمة منتخب إنجلترا تحت قيادة فيخمان، وربما تكونان التاليتين في ترتيب الخيارات إذا ضربت الإصابات مجموعة قلب الدفاع.

    في خط الوسط، تُعد روبي مايس ومايسي سيموندز من المواهب الشابة اللاتي حصلن على استدعاءات للمنتخب الأول، وتشاركان بانتظام على مستوى الأندية ومع منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا. وقد لجأت فيخمان مرارًا إلى منتخب تحت 23 عامًا لاستكمال قائمتها عندما يغيب آخرون، وكذلك عندما تكون اللاعبات الشابات قد استحققن فرصة الصعود.

    ومرة أخرى، وبحسب الوضع الحالي، سيكون من غير المرجح أن تشارك أي من هؤلاء الأربع في 2027. بل إن باركر وسيموندز لم تخوضا أي مباراة دولية رغم وجودهما في قوائم المنتخب الأول، بينما تملك تيرنر ومايس مباراة دولية واحدة فقط لكل منهما. لكن جميعهن أظهرن إمكاناتهن في الدوري الإنجليزي للسيدات، وسبق لهن الوجود في هذه الأجواء، وقد تتغير بشكل خاص حظوظ مايس وسيموندز، بالنظر إلى أن كلتيهما لا تزالان صغيرتين جدًا وقد تحققان قفزات كبيرة بين الآن والصيف المقبل.

    إجمالي اللاعبات: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    نساء منسيات

    خلال أربعة أعوام ونصف العام قضتها في قيادة هذا الفريق، منحت فيجمان 48 لاعبة مختلفة فرصة تمثيل المنتخب. اعتزلت ست منهن منذ ذلك الحين، لكن لا تزال هناك أسماء كثيرة تواصل اللعب، بعضها في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية، وكانت مدربة إنجلترا الحالية قد وضعتها ضمن حساباتها في مرحلة ما.

    كثيرات منهن لاعبات أكبر سنًا فقدن أماكنهن لاحقًا في التشكيلة لصالح مواهب أصغر، مثل باريس وبيثاني إنجلاند وجوردان نوبس. وفي أماكن أخرى، لم تنجح لا كاتي زيليم ولا جابي جورج في لفت انتباه فيجمان فعلًا أثناء المعسكرات، رغم اللعب في مراكز كانت بحاجة إلى شغل في التشكيلة.

    وهناك أيضًا لاعبتان شابتان ضمن هذه الفئة، لم تنجحا تمامًا في التقدم بعد اقتحام تشكيلة إنجلترا. إيبوني سالمون لم تتلقَّ أي استدعاء منذ فبراير/شباط 2023، بعدما عانت من صعوبة في التسجيل باستمرار على مدار السنوات. أما كاتي روبنسون، فبدت في المقابل واحدة من المفضلات لدى فيجمان، بل وحجزت مكانًا في قائمة كأس العالم للسيدات 2023، وسافرت إلى أستراليا بصفتها أصغر لاعبة في منتخب إنجلترا، بعمر 20 عامًا. ومع ذلك، لم تشارك مع المنتخب الأول منذ سبتمبر/أيلول من ذلك العام، رغم أنها ظلت من العناصر المنتظمة مع منتخب تحت 23 عامًا لفترة طويلة بعد ذلك.

    إجمالي اللاعبات: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    الغائبون لفترة طويلة

    لكن ما يعقّد هذه التوقعات هو وجود عدد قليل من الغائبات لفترات طويلة، واللاتي سيعدن إلى الملاعب قبل انطلاق كأس العالم 2027، ما يعني أنهن ما زلن ضمن المنافسة على مكان في الطائرة، لكن يصعب تحديد موقعهن الآن.

    ومن بينهن، تبدو أجيمانج الأكثر ترجيحًا لدخول القائمة في الصيف المقبل. وكانت المهاجمة اكتشافًا لافتًا في 2025، إذ خطفت الأضواء بهدف بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع منتخب إنجلترا، ضمن انطلاقة متأخرة نحو قائمة اليورو. وفي سويسرا، سجلت هدفين في الأدوار الإقصائية، ونالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، قبل أن تتعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. لكنها ستعود قريبًا، وستأمل في البناء على ما قدمته لتعزيز خيارات فيخمان في مركز المهاجمة الصريحة.

    وهناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذه القائمة تعرضن للتوقف بسبب إصابات في الرباط الصليبي الأمامي. جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام التي تغيب منذ ديسمبر 2025، تملك ست مباريات دولية؛ والمراهقة كاتي ريد لم تسجل بعد ظهورها الدولي الأول مع المنتخب الأول، لكنها كانت واحدة من أكثر قلبات الدفاع تألقًا في البلاد عندما تلقت أول استدعاء لها لمنتخب إنجلترا في نوفمبر، قبل أيام من الإعلان عن خبر إصابتها؛ وإيلا موريس جرى ضمها كحل محتمل لنقص العمق في مركز الظهير الأيمن قبيل يورو 2025 مباشرة، قبل أن تتعرض لإصابتها في الركبة في المعسكر ذاته. وعادت موريس إلى الملاعب في أوائل أبريل، ولا يزال أمامها متسع من الوقت للعودة إلى دائرة المنافسة.

    ميسي بو كيرنز هي غائبة أخرى. في البداية، كان ذلك لأسباب أكثر سعادة بكثير. فقد أعلنت لاعبة وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، وكان من المقرر أن تضعه في سبتمبر. لكن في نهاية مارس، كشفت أنها فقدت الطفل بشكل مأساوي. وكانت كيرنز على قائمة الانتظار ليورو 2025، وشاركت في اثنتين من المباريات الودية لإنجلترا في نهاية العام، بعدما حصلت على فرص قبل أمثال بليندكيلده براون وكلينتون.

    الإجمالي: 49

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