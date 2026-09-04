واللافت أن فيفا أصدر لوائح كأس العالم للسيدات 2027 في أبريل، وأُعلن فيها رفع حجم القائمة إلى 26 لاعبة. وقد أصبح هذا أمراً شائعاً في البطولات الكبرى في كرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم يصل بعد إلى كرة القدم النسائية على نطاق واسع، إذ كانت فيجمان مقيّدة بـ23 لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومع ذلك، ستتمكن من اختيار ثلاثة أسماء إضافية إذا تأهلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

ومن بين القرارات التي يتعين اتخاذها بشأن المقاعد الأخيرة في القائمة النهائية، اختيار حارسَتَي المرمى اللتين ستدعمان هامبتون. وقد عانت خيارات فيجمان هنا من قلة دقائق اللعب بشكل منتظم في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو العامل الحاسم في النهاية. انتقالات الصيف لكل من Khiara Keating إلى ليفربول، وSophie Baggaley إلى برمنجهام سيتي، تعزز فرصهما، لكن Ellie Roebuck تبدو في مواجهة منافسة حقيقية على مكانها في أستون فيلا. أما Anna Moorhouse، فقد كانت قد ابتعدت عن هذه المجموعة بفضل مشاركتها أسبوعاً بعد أسبوع مع أورلاندو برايد، لكن انتقالها على سبيل الإعارة إلى مانشستر سيتي، حيث يبدو أنها ستكون بديلة، أعادها إلى هذه الفئة.

وفي ما يتعلق بالمدافعات، ونظراً لمدى تعدد مراكز كثيرات من الأسماء الأكثر ترجيحاً في هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027، يبقى من الصعب دائماً تقدير المجموعة التي ستستقر عليها فيجمان. وواقعياً، فإن كل المراكز في الخط الخلفي مغطاة بالأسماء الستة المذكورة سابقاً، لذلك يتوقف الأمر فقط على الصفات الأخرى أو العمق الإضافي في المراكز الذي تريد أن تملكه.

يمكن لكل من Niamh Charles وAnouk Denton و Taylor Hinds اللعب على الجهة اليمنى أو اليسرى، كما برزت Poppy Pattinson مؤخراً أيضاً كخيار طبيعي لهذا الدور الإشكالي في مركز الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع Lotte Wubben-Moy، فكانت ضمن القوائم في يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها، رغم أن عدد دقائق لعبها مع آرسنال سيكون عاملاً مؤثراً أيضاً.

وفي خط الوسط، عانت Grace Clinton من قلة الدقائق، إلى جانب بعض المشكلات البدنية البسيطة، منذ انتقالها إلى مانشستر سيتي، وهو ما يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي Laura Blindkilde Brown تألقت مع متصدرات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وانعكس ذلك في حصولها على فرص أكثر مع إنجلترا. كما دخلت Erica Parkinson، صاحبة الـ17 عاماً التي تلقت أول استدعاء لها إلى المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي في أبريل بسبب إصابتي تون وكلينتون، دائرة النقاش في هذا المركز أيضاً، وكذلك Lexi Potter التي استُدعيت في أكتوبر.

ثم هناك Freya Godfrey، اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً التي شاركت بانتظام في قوائم إنجلترا خلال العام الماضي، وKeira Barry، جناحة باي إف سي التي حلت بدلاً من جودفري عندما انسحبت من المعسكر في أبريل. وتعج المراكز الهجومية في هذا الفريق بالأسماء، لذا قد يكون غياب بعض اللاعبات فقط هو ما يفتح الباب أمام إدراج أي منهما في القائمة الصيف المقبل، لكن كثيراً من الأمور قد تتغير بين الآن وذاك في ما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضاً.

إجمالي اللاعبات: 33