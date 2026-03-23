"سلمان الفرج السبب وهناك محاولة لتطفيشه" .. إصابة سالم الدوسري في معسكر المنتخب السعودي تعيد الجدل للمشهد

انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، أمس الأحد، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

لكن قبلها ساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..

أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".