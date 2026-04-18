سلسلتهم السلبية انتهت أمام أونيون برلين.. نجم فولفسبورج ينهار باكيًا!
نقطة الانهيار لدى القائد
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورت" فور صافرة النهاية، لم يخفِ القائد البالغ من العمر 31 عامًا الأثر العاطفي الذي خلفته الأوضاع التي يمر بها النادي. واعترف أرنولد بأن الأسابيع الماضية كانت صعبة للغاية، واصفًا هذه التجربة بأنها "قاسية"، ومؤكدًا في الوقت نفسه على مدى تأثر الفريق بشدة بسبب موقعه القريب من قاع جدول الترتيب.
قال أرنولد: "إنها مجرد تجربة قاسية. لا يمكنك أن تتخيل ما كان يدور داخلنا. عندما تكون في المركز قبل الأخير وتتعرض للهزائم كل أسبوع، فإن ذلك يؤثر عليك".
"نتعرض لهزيمة ساحقة"
لم يتردد أرنولد في التعبير بصراحة عن الأجواء التي سادت النادي خلال فترة الثلاثة أشهر التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز. واعترف لاعب الوسط، الذي ظل عنصراً أساسياً منذ انضمامه للنادي وهو في سن المراهقة عام 2009، بأن الأثر النفسي للانتكاسات المتتالية أصبح شبه لا يطاق بالنسبة للفريق.
وقال: "من الصعب جدًا عليّ إيجاد الكلمات المناسبة. في الأسابيع القليلة الماضية، تعرضنا لهزائم قاسية"، كما سلط الضوء على الطبيعة الحرجة لوضعهم، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال "في موقف حرج".
على الرغم من الضغط الهائل، أعرب قائد فولفسبورج عن فخره برد فعل فريقه، مؤكدًا أن الفوز أثبت أنهم ما زالوا يقاتلون. وأضاف: "أنا فخور للغاية باللاعبين اليوم لأننا أظهرنا أخيرًا أننا ما زلنا على قيد الحياة".
400 مباراة من النجاحات والإخفاقات
كانت المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاديون أن دير ألتن فورستيري" ذات أهمية خاصة بالنسبة لأرنولد، حيث كانت بمثابة مشاركته رقم 400 مع فولفسبورج في الدوري الألماني. ومع ذلك، طغت الأوضاع الصعبة التي يمر بها النادي على هذا الإنجاز التاريخي، مما أدى إلى مشهد شوهد فيه لاعب الوسط المخضرم وهو يمسح دموعه أمام الكاميرات.
وعندما سُئل عن هذا الإنجاز، وجد القائد صعوبة في الحفاظ على رباطة جأشه، وتوقف لفترة طويلة قبل أن يجيب. "إنه أمر قاسٍ"، قال وهو يأخذ نفساً عميقاً ليستجمع قواه. "إنه أمر مميز، نعم. لكنني سأكذب إذا قلت إنني استمتعت بكل هذه المباريات".
الصخرة وراء الكواليس
في خضم الاضطرابات التي شهدتها الموسم الحالي، أعرب أرنولد عن امتنانه لعائلته التي ساعدته على الحفاظ على توازنه في الوقت الذي كان فيه النادي ينزلق بسرعة نحو منطقة الهبوط. وقدم تكريمًا مؤثرًا لزوجته، معترفًا بأن الضغوط التي يواجهها لاعب كرة القدم المحترف في نادٍ يعاني من صعوبات غالبًا ما تمتد لتؤثر على حياته الشخصية.
وأكمل: "ليس من السهل التعامل معي في المنزل، لكنها تتقبلني كما أنا، إنها صخرتي في خضم العاصفة".
بينما يستعد فولفسبورج للمرحلة الأخيرة من الموسم، سيحتاج الفريق إلى قائده لتحويل هذه المشاعر إلى أداء أفضل على أرض الملعب إذا أراد الهروب من الهبوط والحفاظ على مكانه في الدوري الألماني لموسم آخر.