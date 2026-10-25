الخطة البديلة" لهيثم حسن في سلتيك لم تنجح جزئيًا .. والمصري يسقط ضحية لـ"المعلق المثير للجدل" أمام هيبرنيان!

غسل سلتيك أحزانه القارية بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الأوروبي قبل أيام قليلة، بفوز جديد في الدوري الاسكتلندي، اليوم الأحد.

رفاق الجناح المصري هيثم حسن حققوا اليوم، الفوز أمام هيبرنيان بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الاسكتلندي 2026-27.

هيبرنيان تقدم أولًا عن طريق أوين إلدينج في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتقدم الثنائي جايسون كير "بالخطأ في مرماه" وكاميليو دوران لسلتيك بهدفين في الدقيقتين 5 و43 من الشوط ذاته.









الفوز رفع رصيد سلتيك للنقطة 27 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بأربع نقاط على غريمه رينجرز، فيما يحل هيبرنيان في المركز الـ12 "الأخير" بسبع نقاط.

في السطور التالية، دعونا نحدثكم أكثر عما قدمه محترفنا العربي هيثم حسن في مواجهة سلتيك وهيبرنيان..



