مستشهدًا بزيدان .. سياسي فرنسي يهاجم مبابي : ينتمي لأبناء الضواحي الشعبية و"مواقفه الإسلامية" لا تمثل فرنسا

وجد نادي ريال مدريد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات بعد أن رصدت الكاميرات الثلاثي فينيسيوس، مبابي وكوناتي وهم يقومون بطي القمصان التي ارتداها الفريق قبل انطلاق مباراة إلتشي، وذلك لإخفاء شعار "كلنا كاباياس" المخصص لدعم مدينة سبتة.

وفي رد رسمي غير معتاد في حدته، اختار قسم التواصل في النادي الملكي عدم الاعتذار عن تصرف لاعبيه، بل قام بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى نادي برشلونة، في محاولة لإحراج الأطراف التي انتقدت لاعبي الميرينجي وتذكيرهم بمواقف سابقة للنادي الكاتالوني لم تحظ بنفس القدر من الهجوم الإعلامي.

وجاء في الرسالة الرسمية التي نقلتها وسائل الإعلام عن النادي الملكي دفاع مستميت عن "تعدد الآراء" داخل غرف الملابس، حيث أكد النادي أن قبول المبادرة كمؤسسة لا يعني فرضها قسرًا على القناعات الشخصية للاعبين.



