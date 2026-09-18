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Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
علي سمير

مستشهدًا بزيدان .. سياسي فرنسي يهاجم مبابي : ينتمي لأبناء الضواحي الشعبية و"مواقفه الإسلامية" لا تمثل فرنسا

كيليان مبابي
ريال مدريد
إلتشي ضد ريال مدريد
إلتشي
الدوري الإسباني
زين الدين زيدان
فرنسا

أزمة مباراة إلتشي تعود للسطح من جديد

خرج السياسي الفرنسي إريك زيمور، من أجل الهجوم بشكل عنيف على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، بسبب رفضه ارتداء القميص الخاص بدعم سكان سبتة بالكامل.

الكاتب الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف في فرنسا، حل ضيفًا على قناة BFMTV الفرنسية، ووجه هجومًا عنيفًا على مبابي بسبب ما حدث أمام إلتشي في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ما هي القصة؟

    وجد نادي ريال مدريد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات بعد أن رصدت الكاميرات الثلاثي فينيسيوس، مبابي وكوناتي وهم يقومون بطي القمصان التي ارتداها الفريق قبل انطلاق مباراة إلتشي، وذلك لإخفاء شعار "كلنا كاباياس" المخصص لدعم مدينة سبتة.

    وفي رد رسمي غير معتاد في حدته، اختار قسم التواصل في النادي الملكي عدم الاعتذار عن تصرف لاعبيه، بل قام بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى نادي برشلونة، في محاولة لإحراج الأطراف التي انتقدت لاعبي الميرينجي وتذكيرهم بمواقف سابقة للنادي الكاتالوني لم تحظ بنفس القدر من الهجوم الإعلامي.

    وجاء في الرسالة الرسمية التي نقلتها وسائل الإعلام عن النادي الملكي دفاع مستميت عن "تعدد الآراء" داخل غرف الملابس، حيث أكد النادي أن قبول المبادرة كمؤسسة لا يعني فرضها قسرًا على القناعات الشخصية للاعبين.


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    ماذا قال زيمور؟

    السياسي الفرنسي قال:"مبابي معتاد على تكرار هذا الأمر، عندما توفى ذلك الشاب المشاغب نائل، وصفه كيليان بأنه ملاك صغير، وهذا يعني أنه يتضامن فقط مع أبناء الضواحي الشعبية، ولنقلها بصراحة، تضامنه يقتصر على الصبغة الإسلامية أكثر من الفرنسية أو مع إسبانيا البلد الذي يعيش فيه".

    وأضاف:"إنه لا يستطيع السيطرة على نفسه، لا أعرف ما إذا كان مسلمًا، ولكن عائلته مسلمة أليس كذلك؟".

    وتابع:"عندما أقول مصطلح "إسلامي"، فهنا لا أتحدث عن الديانة، بل الحضارة والثقافة، لأن الغزاة الذين وصلوا إلى سبتة كانوا مغاربة، وهؤلاء اللاعبون الذين رفضوا ارتداء قميص التضامن ينتمون إلى نفس الضواحي، تضامنهم الإسلامي ومواقفهم تأتي من هذا التوجه، لذلك الأمر ثقافي بحت ولا يتعلق بالدين".


  • لا يمثل فرنسا

    وواصل زيمور حديثه:"يمكننا أيضًا تسميته تضامنًا عربيًا - مسلمًا أو حتى إفريقيًا، مبابي يحمل الجنسية الفرنسية ويلعب لمنتخب الدولة، لكن مواقفه لا تعكس ذلك".

    وأوضح:"لقد انحاز إلى نائل على حساب الشرطي الذي أطلق النار عليه وقتله، والآن ينحاز للمهاجرين ضد الإسبان".


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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    الاستشهاد بزيدان

    مبابي برر موقفه برفض ارتداء هذه القمصان بشكل كامل، لأنه يرفض سياسة "وضع أولوية في المعاناة"، حيث قال صحيفة "آس" الإسبانية:"أردت الإعراب عن تعاطفي مع جميع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم وكل شخص يعيش في ظروف صعبة".

    وبالنسبة لزيمور، فإن ما فعله مبابي هو مجرد التصريح بعبارات سياسية جاهزة، مؤكدًا أن الصمت كان الخيار الأفضل، وأنهى تصريحاته:"زيدان لم يكن يقول كلمة واحدة بشأن هذه الواقعة، ولكن إذا أراد مبابي الانخراط في هذا النوع من القضايا، فعليه أن يتقبل التعرض لانتقادات".