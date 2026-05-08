"سن الأربعين، مستقبل سكالوني وعلاقته مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يفتح قلبه ويختار المرشحين للقب كأس العالم 2026!

الحوار مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، تطرق أيضًا إلى بطولة كأس العالم 2026 والمدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: رأيه في مستقبل سكالوني مع الأرجنتين.
* ثانيًا: المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم غير الأرجنتين.
وبخصوص النقطة الأولى.. أعرب ميسي عن أمنيته كـ"أرجنتيني"، أن يستمر سكالوني على رأس القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين، خلال الفترة القادم.
واستطرد ميسي: "لكن يجب احترام رغبته؛ فهو قد يريد خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعد سنواتٍ طويلة مع الأرجنتين".
وأكد الأسطورة الأرجنتينية أنه سواء استمر سكالوني أو رحل؛ فإن المنتخب الوطني سيأتي عليه فترة "إحلال وتجديد"، وسيكون على الجماهير أن تصبر على الألقاب.
وفيما يتعلق بالمرشحين للقب كأس العالم؛ اعتبر ميسي أن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، يمتلك أقوى فريق في البطولة.
وبخلاف فرنسا.. رشح ميسي كل من "إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا والبرتغال"؛ مع رفضه استبعاد منتخب البرازيل من المنافسة، رغم الظروف غير الجيدة التي يمر بها.
وتمنى ميسي تواجد نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة منتخب البرازيل، ببطولة كأس العالم 2026؛ قائلًا: "هو صديقي.. أتمنى كل الخير له، وأن يكون سعيدًا ويحقق أحلامه".