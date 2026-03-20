فصل جديد في قصة ملعب ميلان. هذا ما صرح به رئيس النادي الروسونيري باولو سكاروني خلال فعالية «موتوري إيطاليا - نسخة ميلانو الأولمبية الدولية 2026»: «إنه مشروع أساسي لنمو النادي. في السنوات الأخيرة، أظهرت ميلانو قدرة كبيرة على جذب الزوار، وهي اليوم عاصمة رياضية أكثر فأكثر؛ وتمثل أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 خطوة مهمة. وفي اجتماع عقدته مؤخراً غرفة التجارة في ميلانو (Assolombarda)، تم التذكير بأن الألعاب الأولمبية يمكن أن تولد في منطقة ميلانو حوالي 2.5 مليار يورو من الإنتاج وأكثر من مليار يورو من القيمة المضافة".
سكاروني يتحدث عن ملعب سان سيرو الجديد: "يمكن لميلان أن يربح 100 مليون إضافية، والمشروع يقع في حي أخضر وحديث"
أهمية الرياضة لمدينة ميلانو
خلال كلمته، تناول سكاروني أيضًا أهمية الرياضة وكرة القدم لمدينة ميلانو قائلاً: "تساهم الرياضة بشكل ملموس في اقتصاد المدينة، وذلك بفضل كرة القدم وناديي ميلان وإنتر، وهما الفريقان المعروفان عالميًا. يستقطب نادي ميلان إلى الملعب أكثر من 72 ألف مشجع في كل مباراة، وهو أعلى متوسط في إيطاليا ومن بين أعلى المعدلات في أوروبا. وهو حركة تولد قيمة لاقتصاد المدينة بأسره. ويمكن أن يكون ملعب سان سيرو الجديد محركًا لكرة القدم والبلد والنظام الرياضي الإيطالي بأسره، كما تثبت المشاريع الجديدة التي تتبلور في مدن مختلفة، من روما إلى باليرمو. وهي آفاق مهمة لميلانو ولبلدنا".
كم يمكن أن يربح ميلان؟
وأضاف بشأن الملعب الجديد: "في هذا السياق، يكتسب مشروع الملعب الجديد أهمية كبيرة، وهو مشروع تقوده وتدعمه شركة RedBird والرؤية الاستراتيجية لجيري كاردينال. بالنسبة للمدينة والمنطقة، نتحدث عن استثمار خاص يبلغ حوالي 1.5 مليار يورو: بنية تحتية تقع في حي جديد حديث وخضراء، حيث يخصص أكثر من 50٪ من المساحة للحدائق والمساحات العامة، ومصممة للاستمتاع بها على مدار 365 يومًا في السنة. يمكن أن يولد المشروع أكثر من 4.5 مليار يورو من الأثر الاقتصادي في مرحلة البناء وأكثر من 3 مليارات يورو سنويًا عند التشغيل الكامل. بالنسبة لميلان، يعني ذلك 100 مليون يورو من العائدات الإضافية من الملعب، وهي خطوة أساسية لتعزيز تنافسية النادي وتقديم تجربة حديثة للمشجعين. مشروع مدعوم من قبل مالكينا RedBird، الذي يجلب خبرات دولية في تطوير الملاعب، بما يتماشى مع نموذج ميلان الفاضل القائم على التنافسية الرياضية والانضباط المالي".