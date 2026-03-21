سقوط تشانغ جيندونغ. فقد المالك السابق لنادي إنتر ميلان ومؤسس شركة «سونينغ» كامل ثروته الشخصية في إطار عملية إعادة الهيكلة الضخمة للشركة التي بلغت تكلفتها 238.7 مليار يوان (29.9 مليار يورو)، حيث اضطر إلى التنازل عنها لتسوية الديون المتراكمة.
سقوط تشانغ جيندونغ: مالك إنتر السابق يُجبر على التنازل عن كامل ثروته الشخصية لسداد ديونه
الانهيار
انهيار اقتصادي ومالي كان متوقعاً: بعد أن قاد تشانغ المجموعة لمدة ثلاثين عاماً وبنى إمبراطورية في قطاعي التجزئة والخدمات، فقد كل ثروته الشخصية في إطار عملية إعادة هيكلة الديون الضخمة للمجموعة. وكما أفادت العديد من وسائل الإعلام الصينية، فإن محكمة الشعب المتوسطة في نانجينغ هي التي أقرت حجم العملية، حيث أعلنت عن إتمام خطة إعادة الهيكلة المتعلقة بشركة Suning.com و38 شركة أخرى تابعة لها، بمبلغ إجمالي قدره 238.712 مليار يوان (حوالي 29.9 مليار يورو).
كل شيء معروض في المزاد
وفقًا لما أوردته صحيفة «كالتشيو إي فينانزا»، اضطر هذا الملياردير السابق، بصفته ضامنًا في القضية، إلى طرح كامل ثروته الشخصية للبيع: فقد تم بيع العقارات والأصول المالية وحصصه في الشركات وحتى مقتنياته من التحف عن طريق المزادات القضائية أو عمليات التنازل المتفاوض عليها، وخصصت العائدات بالكامل لسداد الديون.
غير مسبوق
وبذلك أصبح تشانغ جيندونغ أول مؤسس لشركة صينية خاصة كبرى يفقد ثروته الشخصية بالكامل في أعقاب عملية إعادة هيكلة. فلم يقتصر الأمر على نقل جميع حصصه في 38 شركة تابعة للمجموعة فحسب، بل شمل أيضًا حصته غير المباشرة البالغة 4.15% في Suning.com و1.64 مليار سهم في الشركة نفسها، والتي كانت بالفعل مرهونة ومجمدة: واليوم، لا يمتلك هو ولا زوجته أي أصول متاحة بحرية، حيث تم تجميع جميع الأصول في صندوق استئماني مخصص لتسوية ديون الدائنين.
التوسع العدواني والديون
بدأت الأزمة بين عامي 2016 و2020، عندما جمعت شركة Suning.com أكثر من 180 مليار يوان، في إطار توسعها الجريء، لتمويل عمليات متنوعة، بما في ذلك شراء نادي إنتر ميلان، وذلك من خلال القروض المصرفية والسندات وأدوات التمويل البديلة، حيث كفل تشانغ شخصياً جزءاً كبيراً من هذه العمليات. ثم شكلت جائحة عام 2020 نقطة الانهيار: أدى إغلاق المتاجر الفعلية إلى انهيار الإيرادات، في حين تعطل نظام إعادة تمويل الديون، مما أدى إلى تجاوز الخسائر 40 مليار يوان في عام 2021 وتجاوزت الديون المتأخرة 100 مليار.
رصيد صفر
لم يكن لبيع بعض الحصص في عام 2021 أي جدوى، حيث لم يؤدِ إلا إلى التخفيف من حدة الأزمة. وقد أدت بنية ضمانات الديون إلى تصفية جميع الأصول: حيث بيعت في مزاد علني فيلات فاخرة بين نانجينغ وشنغهاي، وشقق راقية، وأدوات مالية، وحتى مجموعة فنية تضم أعمالاً لـ تشانغ دا تشيان وفو باوشي. ووفقاً لمصادر مطلعة على الملف، فإن الأصول المتبقية، بعد خصم المنزل الرئيسي الضروري، تساوي في الواقع صفر.