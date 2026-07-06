لعنة "هيكسا" التي أسقطت الإمبراطورية.. رحلة انهيار البرازيل من قطة الدوحة إلى صفعة هالاند!

بعد حادثة "القطة"، خاضت البرازيل 43 مباراة في مختلف البطولات، الحصيلة الإجمالية كانت مرعبة، إذ اكتفى "السيليساو" بتحقيق 20 انتصاراً فقط، مقابل 12 تعادلاً (انتهى اثنان منها بالإقصاء بركلات الترجيح)، وتكبد 11 هزيمة.

رحلة البرازيل في تصفيات مونديال 2026 كانت أشبه بكابوس كسر كل الثوابت التاريخية، حيث خسرت البرازيل على أرضها في التصفيات لأول مرة في التاريخ أمام الأرجنتين، لتُكسر أطول سلسلة لـ "فريق لا يُقهر" كصاحب أرض.

كما تلقت الهزيمة أمام كولومبيا للمرة الأولى في تاريخ التصفيات، وسقطت أمام أوروجواي لأول مرة منذ 22 عامًا، وأمام باراجواي لأول مرة منذ 16 عامًا، كما خسرت مباراتي الذهاب والعودة أمام الأرجنتين لأول مرة.

ولأول مرة في التاريخ تخسر البرازيل 3 مباريات متتالية في التصفيات. ولأول مرة تستقبل شباكها 4 أهداف في مباراة تصفيات واحدة (بالخسارة في الأرجنتين بعد صمود 20 عامًا هناك). الكارثة الأكبر أن الفريق استقبل في 6 مباريات فقط، أهدافًا تفوق كل ما استقبله في تصفيات سابقة بأكملها، ليجد نفسه قابعًا في المركز الخامس.

الصورة الباهتة ظهرت مبكرًا بالخسارة في مباريات ودية أمام منتخبات مثل المغرب والسنغال، وتأكدت بتوديع بطولة كوبا أمريكا 2024 من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام أوروجواي.

الفيروس لم يضرب الفريق الأول فقط، بل التهم الفئات السنية التي كانت منجمًا للمواهب، حيث فشل السيليساو في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 20 عامًا (بعد الخسارة أمام الأرجنتين). كما تلقى هزيمة تاريخية وفضيحة مدوية بنتيجة (0-6) أمام الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة، وهي الأسوأ في تاريخ هذه الفئة العمرية للبرازيل. إلى جانب ذلك ودع كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (2025) من دور المجموعات لأول مرة في التاريخ.