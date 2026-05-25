AFP
سقط شرط مودريتش الثاني للتجديد.. ميلان يعلن رحيل أليجري!
تغييرات جذرية في ميلان
في خطوة قاسية هزت أركان كرة القدم الإيطالية، شرعت شركة "ريدبيرد كابيتال"، المالكة لنادي ميلان، في عملية تغيير شاملة لقيادة النادي. وإلى جانب إقالة أليجري، أكد النادي أن الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيجلي تاري، والمدير الفني جيفري مونكادا قد تم إعفاؤهم جميعًا من مناصبهم.
جاء هذا القرار عقب يوم أخير دراماتيكي في الدوري الإيطالي، حيث خسر الروسونيري 2-1 أمام كالياري لتحتل المركز الخامس، مما يعني أنها ستشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
ويشكل هذا تراجعاً كبيراً للنادي، الذي فشل الآن في الوصول إلى المسابقة الأوروبية الأبرز لموسمين متتاليين بعد أربعة مواسم متتالية من التأهل.
موسم فاشل
لم تتردد إدارة النادي في تقييم موسم كان واعداً كثيراً لكنه لم يحقق شيئاً في النهاية. ورغم احتلال النادي للمركزين الأولين طوال معظم الموسم، إلا أن الانهيار الذي حدث في أواخر الموسم كان قاتلاً بالنسبة لأليجري وفريقه الفني.
وبدت خيبة الأمل واضحة في البيان الرسمي الذي أصدره النادي لتوضيح هذا القرار، بعد أن فشل الروسونيري في حجز مقعده في البطولة الأوروبية الأهم، واكتفى بدلاً من ذلك بمقعد في الدوري الأوروبي.
وقال النادي في بيانه: "بعد خيبة الأمل التي عانينا منها العام الماضي، كان الهدف الذي حددته الإدارة للنادي هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا وإرساء أسس لتحقيق انتصارات متواصلة في صدارة الدوري الإيطالي". "خلال معظم هذا الموسم، كنا في المركزين الأولين في الدوري الإيطالي، مع فرصة حقيقية للتنافس على لقب الدوري. لكن المرحلة الأخيرة كانت متناقضة تمامًا مع الأداء حتى تلك اللحظة، حيث حولت الخسارة المخيبة للآمال الليلة الماضية في المباراة الأخيرة الموسم إلى فشل لا لبس فيه".
الضربة القاضية لمرحلة أليجري الثانية
كان الهدف من عودة أليجري إلى سان سيرو هو إعادة النادي إلى مجده السابق، مستعيداً النجاحات التي حققها خلال فترة توليه الأولى بين عامي 2010 و2014 عندما حصد لقب الدوري الإيطالي.
ومع ذلك، لم يتمكن المدرب البالغ من العمر 58 عاماً، وهو من مواليد ليفورنو، من تكرار تلك الفترة، حيث لم يستمر سوى موسم واحد في عودته إلى دكة تدريب ميلان.
وجاءت الضربة القاضية عندما خسر ميلان المركز الرابع لصالح كومو، الذي تمكن من تجاوز الروسونيري بعد فوزه الساحق 4-1 على كريمونيزي. بالنسبة لمدرب يفتخر بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي وخمسة ألقاب في كأس إيطاليا من فترة عمله الأسطورية في يوفنتوس، يمثل هذا وصمة نادرة ومهينة في سيرته الذاتية الحافلة بالإنجازات.
الغموض يخيم على ميلان في سعيه لإيجاد اتجاه جديد
مع شغور جميع المناصب في الإدارة الرياضية الآن، يواجه ميلان صيفًا حافلًا بالتغييرات الجذرية. ويشير رحيل فورلاني وتاري ومونكادا إلى جانب أليجري إلى أن شركة «ريدبيرد كابيتال» تسعى إلى إعادة ضبط ثقافة النادي بالكامل من أجل سد الفجوة بين طموحاتها الكبيرة وأداء الفريق على أرض الملعب.
واختتم النادي بيانه بالقول: "سيتم الإعلان عن المزيد من التعيينات الجديدة فور الانتهاء منها، بهدف تجهيز الهيكل التنظيمي قبل انطلاق الموسم المقبل".
يأتي هذا في وقت كانت تقارير قد أكدت أن لوكا مودريتش اشترط استمرار أليجري والوصول لدوري أبطال أوروبا ليجدد عقده مع ميلان.