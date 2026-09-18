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ليس رودري ولا كانسيلو.. فليك يكشف عن صفقته المفضلة في سوق انتقالات برشلونة!
الوافد الألماني يغيّر موازين الأمور
بعد انتقاله مقابل 22 مليون يورو قادمًا من دورتموند، كان من المتوقع في البداية أن يكتفي كريم أديمي المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا بدور بديل لتغطية غياب لامين يامال على الجهة اليمنى. لكن انتقاله إلى الجناح الأيسر غيّر حظوظ اللاعب ووضع ضغطًا حقيقيًا على مركز أنطوني جوردون الأساسي.
وجاء الدليل الأوضح في مباراة منتصف الأسبوع أمام راسينج سانتاندير، حيث أكمل الدقائق التسعين كاملة وحصل على ركلتي جزاء في فوز كاسح بنتيجة 7-2.
- AFP
فليك يشيد بالمهاجم البرق
وتحدّث عن سرعة تأقلم صفقته الجديدة في إسبانيا، حيث افتتح فليك مؤتمره الصحفي قبل المباراة بالحديث عن السرعة الخاطفة التي يتمتع بها المهاجم وتأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس.
وفي تقييمه للصفات البدنية وشخصية المهاجم الشاب، قال: "كريم أديمي سريع كالبرق، رغم أنني لست متأكداً إن كان الأسرع بين جميع اللاعبين الذين دربتهم. ألفونسو ديفيز يشبهه في هذا الجانب. إنه شاب وشخص رائع، ويحترم زملاءه كثيراً والجميع يحبه."
وفي تأمّله لتأثير اللاعب داخل الملعب وقراره ترك فترة صعبة في البوندسليجا، أضاف المدرب: "أداؤه يجعل كل شيء أسهل. أعتقد أنه لم يكن يمر بفترة جيدة في ألمانيا، وقد كان تغيير الأجواء والانتقال إلى بلد آخر مفيداً له. أنا سعيد بقدومه."
وفي تأكيده مجدداً على ثقته الكاملة بأن أداءه المميز أمام سانتاندير ليس سوى البداية، اختتم فليك حديثه قائلاً: "أثق في كريم بنسبة 100% وأراهن عليه. سنشاهد المزيد من مبارياته مثل مباراة يوم الأربعاء."
عمق الخط الهجومي يمنح المتصدر قوته
لقد أثمر الصراع الشرس على الجهة اليسرى نتيجة إيجابية على استقرار هجوم البلاوجرانا هذا الموسم. فقد ضمن ديكو ضم جناحين ذوي مواصفات متباينة، ما سمح للفريق بالحفاظ على خطورته الهجومية دون الاعتماد كليًا على تمريرات جوردون الحاسمة الخمس. والأهم من ذلك أن هذه المنافسة تتيح أيضًا لرافينيا مواصلة تألقه في مركز المهاجم الوهمي، وهو تعديل تكتيكي أثمر بالفعل تسعة أهداف على الصعيد المحلي.
- Getty Images Sport
رحلة أندلسية تنتظر المتصدرين
يواجه برشلونة اختباراً صعباً آخر لقوته الهجومية عندما يخوض رحلة عصيبة إلى إشبيلية نهاية هذا الأسبوع. ويصرّ الضيوف على حماية انطلاقتهم التاريخية في الموسم بعدما حققوا ست انتصارات متتالية في الدوري بحصيلة قياسية بلغت 28 هدفاً. كما أن تحقيق الفوز على ملعب رامون سانشيز بيزخوان من شأنه أن يوسّع الفارق في صدارة الترتيب قبل مواجهة الغريمين المدريديين أتلتيكو وريال مدريد بعد 24 ساعة.
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