سعيدا الحظ ينتظران.. مسابقة شبيه ميسي تشعل نهائي كأس العالم!

أعلنت منصة التوقعات والمراهنات "كالشي" بالتعاون مع حساب شهير عبر منصات التواصل الاجتماعي يحمل اسم "أنا لست ميسي"، عن تنظيم حدث ترفيهي فريد من نوعه يجذب عشاق الساحرة المستديرة في الولايات المتحدة. الحدث عبارة عن مسابقة للبحث عن أقرب شخص يمتلك ملامح مطابقة لملامح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد تم تداول تفاصيل هذه الفعالية على نطاق واسع عبر الحساب الرسمي للمنصة على موقع "إكس"، حيث دعت الجماهير للحضور والمشاركة في هذا التجمع الاستثنائي. وتأتي هذه الخطوة الذكية استغلالاً لحالة الزخم الكبيرة والشعبية الجارفة التي يتمتع بها قائد التانجو، خاصة مع وصول منتخب بلاده إلى المحطة الختامية من البطولة الأغلى في عالم كرة القدم.