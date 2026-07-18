تستعد الجماهير العاشقة لكرة القدم لحدث فريد في نيويورك، حيث أُعلن عن مسابقة طريفة للبحث عن شبيه قائد الأرجنتين، والجائزة الكبرى تذكرتان لحضور نهائي المونديال المرتقب ضد إسبانيا.
سعيدا الحظ ينتظران.. مسابقة شبيه ميسي تشعل نهائي كأس العالم!
مسابقة استثنائية في نيويورك
أعلنت منصة التوقعات والمراهنات "كالشي" بالتعاون مع حساب شهير عبر منصات التواصل الاجتماعي يحمل اسم "أنا لست ميسي"، عن تنظيم حدث ترفيهي فريد من نوعه يجذب عشاق الساحرة المستديرة في الولايات المتحدة. الحدث عبارة عن مسابقة للبحث عن أقرب شخص يمتلك ملامح مطابقة لملامح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقد تم تداول تفاصيل هذه الفعالية على نطاق واسع عبر الحساب الرسمي للمنصة على موقع "إكس"، حيث دعت الجماهير للحضور والمشاركة في هذا التجمع الاستثنائي. وتأتي هذه الخطوة الذكية استغلالاً لحالة الزخم الكبيرة والشعبية الجارفة التي يتمتع بها قائد التانجو، خاصة مع وصول منتخب بلاده إلى المحطة الختامية من البطولة الأغلى في عالم كرة القدم.
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تفاصيل الزمان والمكان
حدد المنظمون تفاصيل موعد ومكان انطلاق هذه الفعالية الجماهيرية المنتظرة، حيث ستقام المنافسات الترفيهية يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري. وستبدأ فعاليات مسابقة شبيه ميسي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقد تم اختيار حديقة "واشنطن سكوير" الشهيرة لتكون مسرحًا لاستضافة المشاركين والمشجعين الذين سيتوافدون لرؤية النسخ المشابهة للنجم التاريخي. وتعتبر هذه الحديقة من أبرز المعالم التي تشهد تجمعات حيوية، مما يضفي أجواءً احتفالية رائعة ومميزة تسبق الموقعة الكروية الكبرى في المساء، ويتيح الفرصة لعدد كبير من المارة وعشاق الرياضة للتفاعل المباشر مع المتسابقين والتقاط الصور التذكارية في أجواء مليئة بالبهجة والشغف.
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جائزة كبرى ومشوار درامي للتانجو
لإضفاء المزيد من الحماس والإثارة، رصدت الجهة المنظمة مكافأة استثنائية لا تقدر بثمن لأي عاشق لكرة القدم. فقد أوضح الإعلان الترويجي بكل وضوح تفاصيل المكافأة الكبرى قائلاً: "تذكرتين لنهائي كأس العالم".
وتتزامن هذه الجائزة القيمة مع المشوار الملحمي الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني لبلوغ النهائي المنتظر أمام منتخب إسبانيا. فقد تجاوز التانجو عقبات صعبة للغاية في الأدوار الإقصائية، شملت التغلب على منتخب الرأس الأخضر بصعوبة في الوقت الإضافي، ثم تخطي عقبة المنتخب المصري في دور الستة عشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وصولاً إلى إقصاء سويسرا، وأخيراً التفوق على المنتخب الإنجليزي القوي في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، ليضرب موعداً نارياً في مسك الختام.
أرقام أسطورية تقود الأرجنتين للنهائي
لم يكن وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية وليد الصدفة، بل جاء بفضل الأداء الإعجازي الذي قدمه ميسي طوال مشوار البطولة. وتُظهر الإحصاءات المهمة تألقاً ملفتاً لقائد الفريق الذي شارك في إجمالي 206 مباريات دولية مسجلاً 125 هدفاً في مسيرته.
وفي هذه النسخة المونديالية الاستثنائية، أسهم اللاعب بشكل مباشر وحاسم في الانتصارات، حيث صنع ثلاثة أهداف أمام الجزائر، وهدفين ضد النمسا، وسجل هدفاً في شباك الأردن. واستمر توهجه في الأدوار الإقصائية بتسجيل أهداف حاسمة ومؤثرة ضد الرأس الأخضر ومصر، فضلاً عن تقديم تمريرتين حاسمتين في موقعة نصف النهائي أمام إنجلترا، ليؤكد جاهزيته التامة لقيادة زملائه نحو المجد واعتلاء منصة التتويج في التحدي الأخير.
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المشهد الختامي المنتظر
مع دقات العاشرة مساءً، ستتجه أنظار العالم بأسره نحو الملعب الذي سيحتضن المواجهة الختامية المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا. وبينما ينتظر الفائز بمسابقة الشبيه فرصة العمر لمشاهدة اللقاء من المدرجات، يترقب عشاق كرة القدم بشغف ما إذا كان القائد الأرجنتيني سيتمكن من إضافة لقب مونديالي جديد إلى خزائنه، وكتابة فصل ختامي مثالي لمسيرته.
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