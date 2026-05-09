في غياب سعود عبد الحميد .. لانس يواصل حلم الدوري والفضل للجزائري صاحب ال16 عامًا مسلوب

احتفل فريق لانس بتأهله رسميًا إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه 1-0 على نانت، مما رفع فارق النقاط عن المركز الرابع الذي يحتله ليل إلى 9 نقاط، مع تفوق ليل في معايير الترتيب في حالة التعادل في النقاط: ومع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، يعني هذا أنه لم يعد هناك مجال لعودة «لي دوغ» (ليل)، الذي لا يمكنه تجاوز سوى ليون صاحب المركز الثالث.

لكن الأمر المثير هو أن الهدف الحاسم لفريق سعود عبد الحميد الموقوف للطرد في آخر مباراة وزملائه سجله اللاعب المولود عام 2009، مزيان مسلوب سواريس، الذي دخل الملعب في الدقيقة 79 وسجل الهدف بعد 14 ثانية فقط.

هذا الانتصار رفع رصيد لانس إلى 67 نقطة ويتبقى له مباراتين، واحدة منهما ضد باريس سان جيرمان المتصدر بفارق ثلاث نقاط وله مباراة أقل، ما يبقي الأمل في صراع اللقب قبل موقعة الفريقين المرتقبة.