فيديو | "العقل يسير عكس العاطفة" .. تأييد سعودي لعدم ترشح سعود عبد الحميد لجائزة أفضل لاعب في آسيا

نجم الهلال السابق يعيش واحدة من أفضل فتراته المهنية، حيث لعب مع لانس على سبيل الإعارة قادمًا من روما الموسم الماضي، وبعد ظهوره بمستويات جيدة، قرر النادي الفرنسي ضمه بشكل نهائي مقابل 3.5 مليون يورو.
ولعب سعود 34 مباراة حتى الآن مع لانس، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 8 بكل البطولات، وأصبح مؤخرًا أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا، بظهوره أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي.
وعلى الصعيد الدولي، شارك سعود في 55 مباراة مع المنتخب، وخاض جميع مباريات الأخضر كأساسي في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، وهي البطولة التي شهدت خروج الفريق من الدور الأول بالتعادل مع كاب فيردي وأوروجواي والخسارة من إسبانيا 4/0.