سعود عبد الحميد "صانع التاريخ" بدوري الأبطال .. شراكة أدت لكارثة ضد لشبونة وجرس إنذار يهدد "فرصة العمر"

دعك من النتيجة وما حدث للانس أمام سبورتينج لشبونة في الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، سعود عبد الحميد صنع التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى!
سعود أصبح أول لاعب سعودي يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ المسابقة، وذلك بعد ظهوره كأساسي في المباراة التي خسرها فريقه بثنائية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره، في المباراة التي جمعته بنظيره البرتغالي مساء اليوم، الثلاثاء، والتي شهدت عودة اللاعب للمشاركة من جديد بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.
الهدف الأول للشبونة جاء عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عيسى دومبيا الثاني في الدقيقة 74، ليتلقى الفريق خسارته الأوروبية الأولى خلال موسم 2026/2027، بعد انتصاره على سلافيا براج في 10 سبتمبر الماضي.
وبما أن هذه المباراة كانت "ليلة عودة سعود" فدعونا نستعرض ما قدمه الدولي السعودي في مشاركة استمرت لمدة 68 قبل تبديله في الشوط الثاني.