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علي سمير

سعود عبد الحميد "صانع التاريخ" بدوري الأبطال .. شراكة أدت لكارثة ضد لشبونة وجرس إنذار يهدد "فرصة العمر"

فقرات ومقالات
سعود عبد الحميد
لانس
التحليل الفني
لانس ضد سبورتنج لشبونة
سبورتنج لشبونة
دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

إنجاز تاريخي صنعه لبلاده

دعك من النتيجة وما حدث للانس أمام سبورتينج لشبونة في الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، سعود عبد الحميد صنع التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى!

سعود أصبح أول لاعب سعودي يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ المسابقة، وذلك بعد ظهوره كأساسي في المباراة التي خسرها فريقه بثنائية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره، في المباراة التي جمعته بنظيره البرتغالي مساء اليوم، الثلاثاء، والتي شهدت عودة اللاعب للمشاركة من جديد بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

الهدف الأول للشبونة جاء عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عيسى دومبيا الثاني في الدقيقة 74، ليتلقى الفريق خسارته الأوروبية الأولى خلال موسم 2026/2027، بعد انتصاره على سلافيا براج في 10 سبتمبر الماضي.

وبما أن هذه المباراة كانت "ليلة عودة سعود" فدعونا نستعرض ما قدمه الدولي السعودي في مشاركة استمرت لمدة 68 قبل تبديله في الشوط الثاني.

  • FBL-EUR-C1-LENS-SPORTINGAFP

    ثنائية فاشلة أدت إلى كارثة

    المدرب يانيك كوزاك بدأ المباراة بخطته المفضلة "3-4-2-1"، مما جعل سعود عبد الحميد يشارك كلاعب وسط أيمن أو Wing Back"، وهو مركز يتطلب موازنة بين المهام الهجومية والدفاعية بشكل كبير.

    البداية كانت مميزة لسعود، وجعلتنا نعتقد أنه سيقدم مباراة مبهرة تتناسب مع الحدث التاريخي باعتباره أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا، حيث كان على وشك المساهمة في هدف للانس ولكن دون قصد!

    الكرة وصلت لسعود على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، سددها بقوة شديدة ولكنها غيرت اتجاهها لتصل نحو زميله فلوريان توفان الذي لعب كرة عرضية متقنة فشل زميله فرانجو إيفانوفيتش في استغلالها.

    ولكن بعد ذلك تحولت الأمور إلى كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك بسبب الثنائية الفاشلة التي اعتمد عليها المدرب كوزاك في الناحية اليمنى، بوجود سعود من خلفه زميله إسماعيل جانيو كمدافع أيمن.

    سعود كان يتقدم بشكل مبالغ فيه ويترك جانيو وحده، والأخير فشل في كل مرة في تغطية المساحات التي تركها زميله من خلفه، مما تسبب في هيمنة كاملة لسبورتينج لشبونة على الجانب الأيمن للانس.

    الفريق البرتغالي استغل هذا الأمر بأفضل شكل ممكن، والنموذج الأبرز كان في الهدف الأول الذي أحرزه لويس سواريز في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

    نيستوري إيراكوندا هرب من سعود مستغلًا مساحة شاسعة من خلفه، وركض للمرور من جانيو ليمنح سواريز عرضية سهلة سجلها في شباك الحارس روبين ريسييه بسهولة شديدة.

    الناحية اليمنى التي يلعب فيها سعود أصبحت مفتوحة تمامًا، وتحولت إلى شارع كاد أن يأتي منه الهدف الثاني من هجمة أخرى مماثلة في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

    ولذلك .. الدرس المستفاد لكوزاك بعد هذه المباراة، ثنائية سعود وجانيو تبدو كارثية وغير مفيدة للثنائي، لأن المدافع السعودي تقدم كثيرًا بشكل مبالغ فيه نوعًا ما، مما يتطلب مساندة دفاعية ودعم من خلفه، وهذا ما عجز زميله عن تقديمه.

    وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام أمام مدرب لانس قبل مباراة الفريق القادمة أمام تروا في الدوري الفرنسي يوم 17 أكتوبر الجاري، فهل يدفع بجانيو ومن أمامه سعود مرة أخرى؟ أم يقوم باستبدال أحدهما؟

  • Crystal Palace v RC Lens - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    ظهور لا يفسد إنجازه التاريخي

    بالنظر إلى ما قدمه سعود على مدار المباراة، سنجد أنه بدأ كأساسي ولعب 68 دقيقة قبل خروجه لصالح زميله ميشال سكوراس، وأبرز ما فعله هي تسديدته في الشوط الأول، وكرة عرضية متقنة لم تصل إلى أحد قبل تغييره بـ3 دقائق.

    سعود لم يستطع التنفس كثيرًا من الناحية الهجومية، وذلك لأن سوء حظه وضعه أمام ماكسيميليانو أراوخو ظهير أيسر سبورتينج لشبونة، الذي يمكن اعتباره كرجل المباراة ونجمها الأول بفضل ما قدمه على المستويين الدفاعي والهجومي وجعله الناحية اليمنى للانس كنقطة ضعف واضحة.

    المدافع السعودي وجد صعوبة بالغة في اختراق جبهة لشبونة اليسرى من ناحية أراوخو، كما فشل في مساندة خطة الدفاع في مراقبة إيراكوندا الذي صنع الهدف الأول وشن العديد من الهجمات الشرسة.

    وعلى الصعيد الأرقام، فهي أيضًا لا تنصفه وتجعل مشاركته متوسطة أكثر من أي شيء آخر ..

    عرضيات ناجحة : 0 من 3 محاولات

    دقة تمرير : 83%

    لمسات : 52

    فقدان للكرة : 12 مرة

    مراوغات ناجحة : 0 من محاولتين

    إسهامات دفاعية : 3 " قطع كرتين واستعاد الكرة مرة واحدة"

    هل نقص اللياقة وحساسية المباريات من الأسباب التي أدت إلى هذا المستوى الذي ظهر به اللاعب؟ ربما .. ولكن ما حدث لا يجعلنا ننسى التاريخ الذي يصنعه سعود في الملاعب الأوروبية.

    نجم الهلال السابق هو أول لاعب سعودي يقوم بالتالي :"الفوز ببطولة في الدوريات الخمسة الكبرى "كأس فرنسا والسوبر المحلي"، المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتسجيل في بطولة قارية".

    ومع الاعتراف بالمجهود الذي يجب أن يبذله سعود للتواجد كأساسي بعد العودة من الإصابة، يجب الإشادة بالتاريخ الذي يقدمه والمكانة الاستثنائية التي وصل لها اللاعب.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    فرصة يجب على سعود استغلالها

    منذ المشاركة في الفوز على باريس سان جيرمان 1/0 في كأس السوبر الفرنسي في 16 أغسطس الماضي، لم يظهر سعود في أي مباراة رسمية مع لانس سواء محليًا أو قاريًا.

    الدولي السعودي الذي تغيب عن بطولة خليجي 27 جلس على مقاعد البدلاء في الفوز الأخير على ليون كبديل غير مستخدم، لتكون مباراة اليوم هي الأولى له كأساسي، مما يفسر كثيرًا الصورة التي ظهر بها صاحب الـ27 سنة.

    ولكن على كل حال، وبالنظر إلى وضع لانس في الفترة الأخيرة بعد عودته للمشاركة على الساحة الأوروبية، يجب على سعود الانتباه، لأن التألق على مستوى دوري الأبطال سينقله إلى مكانة مختلفة تمامًا، قد تجعله يغادر النادي الفرنسي إلى فريق أفضل في المستقبل القريب.

    ويأتي ذلك لأن لانس تحول إلى محطة مميزة للاعبين من أجل التطور واتخاذ خطوة أعلى، وإليكم أهم النماذج على هذه الظاهرة التي بدأت منذ صيف موسم 2024/2025 :

    - عبد القادر خوسانوف انتقل من لانس إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو

    - إيلي واهي انضم لمارسيليا مقابل 27 مليون يورو

    - أندي ضيوف انضم لإنتر الإيطالي بـ25.80 مليون يورو.

    - كيفين دانسو انتقل لتوتنهام بـ25 مليون يورو.

    - نايل العيناوي توجه إلى روما بـ23.50 مليون يورو

    - مامادو سانجاري انضم لبرينتفورد مقابل 48 مليون يورو.

    وهو ما يضعنا أمام حقيقة واضحة، أن أندية أوروبا في الدوريات الكبرى تضع أعينها على لانس وتراقب لاعبيه المميزين، ولو أراد سعود السير على خطى هؤلاء، سيكون عليه تحسين مستواه كثيرًا على الصعيد الأوروبي تحديدًا، لأن صفقات البيع التي أجراها ناديه بدأت مؤخرًا منذ طفرته المحلية وعوته إلى الساحة القارية من جديد سواء عبر دوري المؤتمر أو الأبطال أو الدوري الأوروبي.

    ولذلك .. ما حدث اليوم والمستوى المتوسط الذي قدمه سعود، يؤكد أن ذلك كان بمثابة "جرس الإنذار" لا أكثر، حتى يتمكن اللاعب من مواصلة حلمه الأوروبي، والسعي لاستغلال "فرصة العمر" بالانتقال لأعلى مستوى ممكن في القارة العجوز.

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