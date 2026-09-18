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Filipe Luis Mezian Mesloub Saud Abdulhamid (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

لا تحرقوا جوهرة لانس بأفعالكم: عودة سعود عبدالحميد أصبحت ضرورية.. وموناكو مُخيف مع فيليبي لويس ولكن!

فقرات ومقالات
موناكو ضد لانس
موناكو
لانس
الدوري الفرنسي
لامين يامال
سعود عبد الحميد
M. Mesloub Soares
فيليبي لويز

مباراة مثيرة..

كرة القدم تثبت لنا دائمًا، أنها مُتقلبة بشكلٍ مخيف للغاية؛ فنادي لانس الفرنسي الذي أبدع وأمتع في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، يعيش أوقاتًا صعبة للغاية.

أما النادي الفرنسي الآخر موناكو، الذي عانى في العام الرياضي الماضي؛ ها هو يقدّم مع مديره الفني البرازيلي الشاب فيليبي لويس، بداية موسم رائعة في 2026-2027.

وأكمل موناكو بدايته الرائعة، بينما واصل لانس معاناته الكبيرة، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

موناكو حسم هذه المباراة؛ بالفوز (2-1) على فريق لانس الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني "المُكلف" يانيك كاهوزاك بدلًا من دينو توبمولر "المقال".

وجاءت ثنائية موناكو بواسطة باريس برونير وجوناثان جراديت بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 32 و84 تواليًا؛ بينما أحرز لانس هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق ماتيو أودول في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة.. ارتقى موناكو إلى "صدارة" جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات؛ في الوقت الذي تجمد فيه لانس عند النقطة الرابعة، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز موناكو الصعب على لانس..

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    سعود عبدالحميد.. لانس يفتقد النجم السعودي بشدة

    يوم بعد آخر؛ نتأكد من تأثير "غياب" الظهير الأيمن السعودي سعود عبدالحميد، عن نادي لانس الفرنسي.

    سعود يغيب عن لانس، منذ نهاية المواجهة ضد نادي أوكسير، يوم 22 أغسطس 2026؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي.

    نعم.. مشاكل لانس في الموسم الحالي، أكبر من غياب لاعب واحد؛ لكن سعود منذ النصف الثاني من العام الرياضي الماضي 2025-2026، وهو يقدّم الآتي:

    * أولًا: إعطاء حلول هجومية كبيرة.

    * ثانيًا: حركة مستمرة على الخط "هجوميًا ودفاعيًا".

    * ثالثًا: تغطية عكسية على زملائه في قلب الدفاع.

    ورغم أن بديله وهو الفرنسي روبين أجويلار، سجل هدفًا وصنع آخر في فترة غيابه؛ إلا أننا لم نشاهد التغطية العكسية ولم نشعر بنفس النشاط على الخط الأيمن، مثلما كان الحال مع سعود.

    وظهر ذلك بوضوح في مباراة لانس ضد مستضيفه موناكو، مساء اليوم الجمعة؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    مزيان مسلوب.. المشاركة الأساسية الأولى مع نادي لانس

    بما أننا نتحدث عن نادي لانس، فلابد من التطرق إلى النجم مزيان مسلوب؛ الذي شارك "أساسيًا" ضد فريق موناكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي 2026-2027.

    وهذه هي مشاركة مسلوب "الأساسية" الأولى، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد أن كان ظهوره كـ"بديل" مع موناكو، على النحو التالي:

    * ضد نادي ستراسبورج: دقيقة واحدة في مباراة الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي.

    * ضد نادي لو مان: 45 دقيقة في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

    * ضد نادي سلافيا براج التشيكي: 29 دقيقة في مباراة الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ولمن لا يعرف هذا اللاعب البالغ من العمر 16 سنة، فهو ابن النجم الجزائري السابق وليد مسلوب؛ كما يمتلك الجنسبة البرتغالية "أصول والدته"، وكذلك الفرنسية حيث وُلِد هُناك.

    وخطف مسلوب الأنظار بأكملها، خاصة في مباراة لانس ضد سلافيا براج، عندما صنع هدفًا وقدّم لمحات فنية مبهرة؛ حيث يتم تشبيه أسلوب لعبه بالجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

  • Lamine Yamal GOAL ONLYGoal AR

    لامين يامال.. مواجهة موناكو أثبتت ضرورة التعامل الحذِر مع مسلوب!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. يجب أن نتحدث الآن عن تشبيه مزيان مسلوب، نجم نادي لانس الفرنسي، بالجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

    سبب هذا التشبيه أساسًا؛ يعود إلى أسلوب مراوغات مسلوب، بالإضافة إلى تمريراته بـ"خارج القدم" التي تضرب دفاعات الخصم.

    لكن مواجهة لانس ضد نادي موناكو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي 2026-2027؛ أكدت لنا أنه يجب الحذر في التعامل مع مسلوب، وعدم حرقه بكل هذه الضجة.

    نعم.. مسلوب في أول مشاركة "أساسية" مع لانس، لم يستطع تقديم أي إضافة فنية ضد موناكو؛ سواء عندما كان يذهب إلى الجناح، أو حتى في العمق.

    ولا يوجد لاعب يحافظ على مستواه الثابت دائمًا، بما فيهم يامال الذي يتم تشبيه مسلوب به؛ ولكننا نتحدث عن أمر آخر هُنا عزيزي القارئ، وهو كالتالي:

    * أولًا: مزيان لا يزال في بداياته مع لانس؛ حيث لم يقدّم شيئًا في مسيرته الكروية بعد.

    * ثانيًا: مزيان يمتلك فنيات كبيرة؛ ولكن تشبيهه بيامال يزيد من الضغوطات عليه ولا يفيده.

    وأيضًَا يجب الانتباه.. مركز مسلوب الأساسي كان وسط الميدان؛ قبل أن يتم توظيفه في صناعة اللعب والجناح الأيمن، بعد ذلك.

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    فيليبي لويس.. موناكو كسب مديرًا فنيًا قادمًا بقوة ولكن!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نسدل الستار على تقريرنا، دون الحديث عن نادي موناكو الفرنسي، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي فيليبي لويس.

    لويس أثبت أنه مدير فني قادم بقوة؛ منذ بدأ مسيرته مع الفئات السنية لنادي فلامنجو البرازيلي في يناير 2024، ثم الفريق الأول لكرة القدم في سبتمبر من نفس العام.

    ومنذ دخل عالم التدريب؛ حقق هذا المدرب البرازيلي الشاب مجموعة من البطولات، على النحو التالي:

    * 2024: كأس ريو تحت 17 سنة.

    * 2024: كأس إنتركونتيننتال تحت 20 سنة.

    * 2024: كأس البرازيل.

    * 2025: كأس السوبر البرازيلي.

    * 2025: بطولة كاريوكا.

    * 2025: كوبا ليبرتادوريس.

    * 2025: الدوري البرازيلي

    ثم انتقل فيليبي لويس لتدريب موناكو، في صيف العام الحالي؛ حيث يقدّم بداية موسم رائعة في 2026-2027، بتحقيق 6 انتصارات مع تعادل وحيد في أول 7 مباريات رسمية.

    وبسبب هذه النتائج، التي من بينها الفوز على نادي باريس سان جيرمان؛ يتصدر نادي الإمارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، مع تجاوز التأهُل إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

    ولا تقتصر مميّزات موناكو، على النتائج الجيدة فقط؛ بل أننا شاهدنا بناء رائع للعب وتنوع مذهل في الهجمات بين الجناحين والعمق، وهو كله انعكاس لعمل لويس بالطبع.

    لكن أيضًا.. مواجهة نادي لانس في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ أثبتت لنا حقيقة مهمة للغاية عن لويس، وهي حاجته للتطور تكتيكيًا أكثر.

    والحقيقة أن موناكو كان الطرف الأفضل طوال الشوط الأول، وبداية النصف الثاني من المباراة؛ إلا أنه بعدما ضغط لانس بشكلٍ شرس ومتقدم، لم يجد لويس أو كتيبته الحلول وكاد يفقد نقطتين مهمتين للغاية.

    وبالتالي.. يجب على فيليبي لويس أن يتطور في هذه الجزئية، بالإضافة إلى التعامل بشكلٍ أفضل مع العرضيات والكرات الثابتة؛ لتلافي ما حدث في الشوط الثاني ضد لانس، في المباريات القادمة.