هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Saud Abdulhamid GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

ماذا يحدث مع سعود عبدالحميد؟ "شخصيتان" مع لانس أمام كلوب بروج! .. احذر من خسارة الهلال بالتحول لجواو كانسيلو

فقرات ومقالات
سعود عبد الحميد
كلوب بروج ضد لانس
كلوب بروج
لانس
دوري أبطال أوروبا
جواو كانسيلو
الهلال
برشلونة

ماذا قدم الظهير السعودي أمام كلوب بروج؟

هزيمة ثانية على التوالي لرفاق النجم السعودي سعود عبدالحميد في لانس، بدوري أبطال أوروبا 2026-27، وهذه المرة أمام كلوب بروج البلجيكي.

الفريق الفرنسي تلقى الهزيمة يوم الأربعاء، أمام كلوب بروج بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها هانس هاناكين، خواكين سيس وكارلوس فوربس في الدقائق 3+45، 50 و72 من عمر المباراة.

أما عن سعود عبدالحميد فقد سجل مشاركته الثانية على التوالي كأساسي في مباريات كبرى البطولات الأوروبية للأندية، في حدث تشهده الكرة السعودية لأول مرة.

وللحديث أكثر عن ليلة ابن المملكة الفردية خلال مواجهة لانس وكلوب بروج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • نسخة هجومية ينقصها شيء واحد

    لنبدأ بالحديث عن الجانب الإيجابي فيما قدمه سعود الليلة..

    صاحب الـ27 عامًا شارك كظهير جناح أيمن أمام كلوب بروج، وهي المهمة التي توكل له في الموسم الجاري بشكل شبه دائم تقريبًا في لانس.

    هجوميًا قدم سعود مباراة جيدة، سواء بفضل تمريراته لزملائه التي توصلهم لمناطق الخطورة بأقصر الطرق أو حتى في لحظات دخوله لعمق الملعب، حيث كان مبادرًا في التمرير ثم الانطلاق لمنطقة جزاء كلوب بروج للقيام بدور رأس الحربة.

    وبفضل تحركاته هجوميًا دون كرة، كان قريبًا من تسجيل هدف بعدما انضم للعمق وطلب الكرة، بينما كان منفردًا بمدافع واحد من كلوب بروج وحارس مرماه إلا أن تسديدة الظهير السعودي مرت إلى الخارج بفضل التدخل الدفاعي.

    شيء واحد فقط ينقص عبدالحميد في هذا الشق ألا وهو تحسين لمسته الأخيرة في مناطق الخطورة، حينها سيصير ظهير هجومي مكتمل.

    وفي الوقت نفسه عليه ألا ينسى عرضياته التي يتميز بها، لكنه حرم زملاءه منها أمام كلوب بروج (3 منها 1 فقط متقنة)، في ظل تركيزه على الدخول للعمق أكثر.


  • دفاعيًا .. سيارة سعود تعود إلى الخلف

    بقدر الإشادة بما قدمه سعود عبدالحميد هجوميًا أمام كلوب بروج، بقدر ما يمكننا انتقاد مستواه الدفاعي..

    الهدف الثاني لكلوب بروج في المباراة يلخص هذا الجانب بل فضح هذا العيب بوضوح، حيث فقدان سعود تركيزه تمامًا داخل منطقة جزاء لانس، لـ"يتمشى"، بينما يترك من خلفه خواكين سيس دون أي رقابة، ليهز الشباك الفرنسية بسهولة.



    بشكل عام، مهمة عبدالحميد دفاعيًا أمام كلوب بروج تلخصت في "التحليق" على الكرة دون محاولة حقيقية للضغط على حامل الكرة إلا فيما ندر، فيما بدأ يستفيق في هذا الجانب بالربع ساعة الأخيرة من المباراة بعدما وصل البلجيكيون بالفعل لشباك لانس بثلاثة أهداف.


  • لا تخسر الهلال بالتحول لجواو كانسيلو

    ما قدمه سعود عبدالحميد الليلة أمام كلوب بروج ذكّرنا – إلى حدٍ ما – بجواو كانسيلو، دعني أخبرك لماذا!

    منذ صيف 2024، والمقارنات السعودية، خاصةً الهلالية، لم تخل من وضع سعود عبدالحميد في مواجهة مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ محترف الزعيم السابق وبرشلونة الحالي.

    كانسيلو انضم للهلال لتعويض رحيل سعود المفاجئ حينها للاحتراف الخارجي، تلك الخطوة التي أغضبت الموج الأزرق منه وعرضته لهجوم جم .. لكن في الوقت نفسه، لم يؤثر ذلك على رغبة الجماهير في عودته للقلعة الزرقاء قط.

    السبب وراء ذلك يعود للمستوى الدفاعي لكانسيلو، الذي يعد عيبه الأساسي على عكس تألقه هجوميًا، أما سعود عبدالحميد فكان يجيد في الشقين الدفاعي والهجومي مع الهلال .. لذا فشل خلفاؤه في سد الفراغ من بعده، ما حافظ على مكانته الفنية في قلوب الهلاليين رغم الغضب من قرار الرحيل.

    لكن بالنظر لما قدمه أمام كلوب بروج وسردناه في السطور السابقة، فإن سعود يحاول استنساخ شخصية كانسيلو الهجومية ويعمل على تطوير هذا الجانب أكثر وأكثر، ما أثّر على الجوانب الدفاعية بشكل واضح.

    هذه القراءة نضعها في الحسبان، لكنها ليس حكمًا جازمًا على ما يحاول سعود فعله، فربما فقط العامل البدني لعب دورًا في التقصير الدفاعي، كونه عائد حديثًا من إصابة ولم يشارك الموسم الجاري سوى في خمس مباريات فقط.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • بالأرقام .. ماذا قدم سعود عبدالحميد أمام كلوب بروج؟

    أخيرًا لمحبي الأرقام وإن كانت لا تعكس نهائيًا الأداء الفعلي لسعود في المباراة..

    سدد الظهير السعودي تسديدة واحدة فقط طوال 90 دقيقة، فيما وصلت دقة تمريراته لـ79%، ولم يخلق أي فرصة لزملائه.

    لمس سعود الكرة داخل منطقة جزاء كلوب بروج 5 مرات، فيما نجح بنسبة 33% في العرضيات، وبنسبة 56% في المواجهات الثنائية الأرضية.

    لم يقطع عبدالحميد أي تمريرة في المباراة، بينما استرد الكرة خمس مرات، وقام بأربع تدخلات ناجحة من أصل سبع.

    في النهاية، حصل سعود على تقييم 6.7 درجة بحسب موقع "سوفا سكور".