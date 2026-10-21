ماذا يحدث مع سعود عبدالحميد؟ "شخصيتان" مع لانس أمام كلوب بروج! .. احذر من خسارة الهلال بالتحول لجواو كانسيلو

هزيمة ثانية على التوالي لرفاق النجم السعودي سعود عبدالحميد في لانس، بدوري أبطال أوروبا 2026-27، وهذه المرة أمام كلوب بروج البلجيكي.
الفريق الفرنسي تلقى الهزيمة يوم الأربعاء، أمام كلوب بروج بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.
ثلاثية أصحاب الأرض سجلها هانس هاناكين، خواكين سيس وكارلوس فوربس في الدقائق 3+45، 50 و72 من عمر المباراة.
أما عن سعود عبدالحميد فقد سجل مشاركته الثانية على التوالي كأساسي في مباريات كبرى البطولات الأوروبية للأندية، في حدث تشهده الكرة السعودية لأول مرة.
وللحديث أكثر عن ليلة ابن المملكة الفردية خلال مواجهة لانس وكلوب بروج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..