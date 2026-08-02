سعود عبد الحميد فاز ببطولة جديدة في هدوء .. احتفال لانس يتحول إلى "سخرية" جماهيرية!

ونشر نادي لانس، احتفال اللاعبين في غرفة خلع الملابس، بعد تحقيق كأس كومو، حيث أظهر الفريق فرحة عارمة باللقب، وكذلك المدرب دينو توبمولر، والطاقم الفني الذي حرص على مشاركتهم الاحتفال.

المثير في الأمر، أن التعليقات الجماهيرية على مشهد احتفال لانس باللقب، حمل العديد من الرسائل الساخرة، بداعي "مبالغة" اللاعبين في الاحتفال، رغم كونها بطولة ودية.

وعلّق أحد المتابعين، بقوله إن المدرب سعيد بكأس كومو، أكثر من سعادة الفريق بكأس فرنسا، فيما ذكر آخر، بأنه في غضون أسابيع قليلة، أظهر توبمولر فرحة أكثر مما أظهرها ساج خلال عام.

في المقابل، أشاد متابعون بالمدرب دينو، واسلوب لعب لانس تحت قيادته، وكذلك مشهد احتفال توبمولر الذي يثير الفرحة في صفوف الفريق، وسط تفاؤل بأنه قادر على تحقيق إنجازات كبيرة مع لانس، مع تشوق لبداية الموسم الجديد.