لأن كرة القدم ظالمة خسر رفاق سعود عبدالحميد .. سيناريو لانس "المؤلم" يتكرر وباريس سان جيرمان ينفي مقولة كريستيانو رونالدو

"باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي" .. عنوان مكرر للعام الخامس على التوالي و14 بشكل عام، حتى وإن ظن البعض أن كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي قد تسقط الموسم الجاري في ظل الإرهاق الكبير الذي عانت منه في ظل تلاحم المواسم.

الفريق العاصمي حقق يوم الأربعاء، الفوز أمام وصيفه لانس بثنائية نظيفة، على استاد بولار ديليليس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

هدف المباراة الأول سجله النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة حاسمة من زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، قبل أن يضيف إبراهيم مباي الهدف الثاني في الدقيقة 3+90 من صناعة ديزيري دوي.





هذا الفوز حسم لقب الدوري الفرنسي 2025-2026 لصالح باريس بعدما ارتفع رصيده للنقطة 76، فيما اكتفى لانس بالوصافة برصيد 67 نقطة مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.

محترفنا السعودي سعود عبدالحميد غاب عن لانس في اللقاء الحاسم الليلة، نظرًا لإيقافه بعد حصوله على كارت أحمر في مواجهة نيس بالجولة الـ32، لذا لن يكون محورًا حديثنا الليلة.

لكن هناك ما يحتاج تسليط الضوء عليه، في ليلة خسارة لانس وفوز باريس باللقب المحلي..