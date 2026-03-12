Goal.com
حقيقة شراء لانس لسعود عبد الحميد .. عرض فلكي من الهلال ومخطط نصراوي لضمه "مع فهد المولد"!

ما الجديد حول مستقبل سعود عبد الحميد؟

"كافو الجديد"، هكذا باتت ردود الأفعال حول سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي لانس، والذي يقدم مؤخرًا، مستويات رائعة، في الملاعب الفرنسية، بعدما كان الحديث يدور حول عودة "محتملة" إلى دوري روشن السعودي، ليثبت بأنه مازال جديرًا بالمضي قدمًا في القارة العجوز.

لانس، الذي انتقل إليه سعود عبد الحميد، مُعارًا من روما، بات وجه السعد عليه، حيث أظهر نجم الهلال والاتحاد السابق، قدراته الرائعة، كجناح ظهير ترك بصمته تهديفيًا، في ملاعب فرنسا.

هنا، جاءت التكهنات حول مستقبل سعود عبد الحميد، وما إذا كان لانس، سيقوم بتفعيل شراء عقد اللاعب من روما، بصورة نهائية، خاصة وأن آخر التقارير قد أشارت إلى كون اللاعب محل أنظار من عدة أندية، من الدوري الإنجليزي تحديدًا.

    شراء عقد سعود نهائيًا؟

    وفي هذا السياق، كشف فريدريك ماسارا، المدير الرياضي بنادي روما، عن حقيقة ما تردد حول تلقي إخطار من نادي لانس، يفيد بشراء عقد سعود عبد الحميد، بصورة نهائية.

    وقال ماسارا، عبر صحيفة "الرياضية"، إن هذا الأمر غير صحيح، وروما - حتى الآن - لم يتم إخطاره بأي قرار رسمي من قِبل لانس، يتعلق بتفعيل عقد سعود.

    وكان لانس قد حصل على توقيع سعود عبد الحميد، على سبيل الإعارة من روما، لمدة موسم رياضي واحد، في الصيف الماضي، مع بند يمنح أحقية "أو أولوية" شراء عقده بشكل دائم.

    التاريخ يُكتب في فرنسا

    وبات سعود عبد الحميد، أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الفرنسي (ليج 1)، علمًا بأن مهند آل سعد، سبق وأن سجل مع دانكيرك، ولكن في دوري الدرجة الثانية.

    وتمكن سعود من معادلة إنجاز مهند آل سعد، في الموسم الماضي، بالتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، فيما يبحث عبد الحميد عن كتابة التاريخ في فرنسا، بالفوز بالألقاب، حيث ينافس لانس على ثنائية الدوري والكأس.

    ومع تبقي ثلاث عشرة جولة على نهاية الموسم، فإن لانس يحتل وصافة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، المتصدر وحامل اللقب، فضلًا عن تأهل سعود ورفاقه إلى نصف نهائي كأس فرنسا، ليضربوا موعدًا مع تولوز.

    ويملك لانس فرصة ذهبية للفوز بالكأس، بعد خروج أبرز المرشحين للقب، بين باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، وأولمبيك ليون، ومارسيليا، ليبقى الصراع بين الرباعي "لانس ضد تولوز"، و"ستراسبورج ضد نيس"، المتأهلين لنصف النهائي.

    عرض فلكي من الهلال .. وفكرة "صفقة نصراوية"

    وفي سياق متصل، أكد الإعلامي حواس العابد، عبر برنامج "في 90"، إن سعود عبد الحميد، تلقى عرضًا فلكيًا من الهلال، حينما كان يتواجد على مقاعد بدلاء لانس، من أجل كسر إعارته، ولعب "5" شهور في دوري روشن، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت.

    وتطرق العابد للحديث عن الحملة الهجومية الكبيرة التي تعرض لها سعود عبد الحميد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ رحيله عن الهلال، وقلق استبعاده من المنتخب السعودي، في أحد أيام الفيفا.

    من جانبه، قال محيسن الجمعان، نجم النصر السابق، إنه كان يرى سعود عبد الحميد، لاعبًا في النصر، وهو لاعب يتطور كل موسم، ويملك المقومات الحقيقية للاعب كرة القدم.

    وأوضح الجمعان "كنت أتواصل مع شخص معين، في بدايات سعود عبد الحميد، وفي عام 2019، كانت هناك فكرة بضم سعود وفهد المولد - شفاه الله - في النصر".

    وتابع "سعود خارج الملعب رجل ملتزم في تدريباته وواجباته، ويمتلك روحًا أكثر من رائعة، فضلًا عن روح الجماعية التي لديه".

    قيمة شراء عقد سعود

    وكان مشعل السفاعي، وكيل أعمال سعود عبد الحميد، قد كشف مسبقًا عن قيمة شراء عقد اللاعب من قِبل نادي لانس، إذا أراد ضمه بصورة دائمة من روما، بمقابل يصل إلى 3.5 ملايين يورو، بشرط أن يتم تفعيل بند شرائه حتى يونيو المُقبل، أو يعود اللاعب إلى روما.

    وتداولت تقارير إعلامية بأن سعود عبد الحميد كان محل اهتمام من أندية إنجليزية، على غرار نيوكاسل يونايتد وإيفرتون (قبل أن يصرح المدرب ديفيد مويس بعدم صحة رغبة إيفرتون في ضمه)، خاصة وأن صاحب الـ26 عامًا، بات ضمن كتيبة بيير ساج "الأساسية"، كما شارك مع لانس في 22 مباراة، خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة.

    وكان الإعلامي عبد الرحمن الجماز، قد كشف عن كواليس جديدة حول سعود عبد الحميد، عبر برنامج "ملاعب"، مؤكدًا أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى دوري روشن السعودي، من بوابة الهلال، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي.

    في المقابل، أوضح الجماز أن مكالمتين ساهمتا في بقاء سعود في أوروبا؛ الأولى من مدرب المنتخب السعودي، الذي نصح اللاعب في الاستمرار بالخارج، وقطع له وعدًا بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ما أعطى عبد الحميد، أريحية كبيرة بهذا الشأن.

    المكالمة الثانية، في رواية الجماز، جاءت من مدرب لانس، والذي وعده بأنه سيعتمد عليه بشكل أساسي في الفترة المُقبلة.

