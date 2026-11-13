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Saud Abdulhamid Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

سعود عبدالحميد ضد كوريا الجنوبية: أحرج المشككين في 45 دقيقة.. ووجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة!

فقرات ومقالات
سعود عبد الحميد
السعودية
جيورجوس دونيس
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السعودية ضد كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
المباريات الودية

ليلة رائعة للسعوديين بقيادة عبدالحميد..

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أوزباكستان

أوزباكستان

من بين جميع نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ أصبح هناك اسم هو محط اهتمام الجميع حاليًا، بسبب ما وصل إليه في مسيرته الكروية.

هذا النجم السعودي المقصود، والذي أصبح محط اهتمام الجميع؛ ليس إلا سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي لانس الفرنسي.

السبب؛ سعود يواصل رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية رغم كل التشكيكات، بل وساهم في تتويج لانس بلقب كأس فرنسا، ثم كأس الأبطال الفرنسية.

المهم.. ها هو عبدالحميد يعود إلى المنتخب السعودي مجددًا، بعد فترة غياب للإصابة؛ ليشارك في "الودية" ضد كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة.

هذه الودية التي أقيمت على الأراضي القطرية؛ حسمها الأخضر السعودي ضد المنتخب الكوري، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وجاءت أهداف السعودية الثلاثة، بواسطة كل من "مروان الصحفي، محمد كنو وعبدالإله العمري"، في الدقائق 45+2 و55 و59؛ بينما أحرزت كوريا الجنوبية ثنائيتها عن طريق "أوه هيون جيو ولي جاي سونج"، في الدقيقتين 49 و68.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور سعود عبدالحميد في "ودية" السعودية وكوريا..

  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سعود عبدالحميد.. العودة بعد "تشكيكات" بطولة كأس الخليج

    عاد النجم سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي لانس الفرنسي، للمشاركة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الغياب في فترة التوقف الدولي الماضية، والتي تخللتها بطولة كأس الخليج العربي 2026.

    وقتها.. غاب سعود بداعي الإصابة؛ وهو أمر لم يؤثر على المنتخب السعودي، الذي توج بلقب كأس الخليج العربي رسميًا.

    بعدها؛ أصبحنا نسمع بعض الأحاديث في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى الآتي:

    * أولًا: المنتخب لا يحتاج إلى سعود عبدالحميد الآن.

    * ثانيًا: المنتخب يضم أظهرة يمنى رائعة؛ مثل محمد أبو الشامات ومحمد محزري.

    ورغم ذلك؛ قرر المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس استدعاء سعود، في أول فترة توقف دولي بعد شفائه.

    وشارك سعود مع بداية الشوط الثاني؛ وذلك خلال "ودية" السعودية ومنتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة.

  • imago-sport-1078924295.jpgIMAGO / Icon Sportswire

    ماذا قدم سعود عبدالحميد في "ودية" كوريا الجنوبية؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتطرق الآن إلى ما قدمه النجم سعود عبدالحميد في "ودية" المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة.

    سعود قدّم مستويات رائعة، بعد نزوله "بديلًا" في بداية الشوط الثاني؛ وهو الأمر الذي يمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: إحداث توازن "هجومي - دفاعي" على الطرف الأيمن.

    * ثانيًا: حمل الكرة بشكل رائع من الخلف إلى الأمام.

    * ثالثًا: صناعة الهدف السعودي الثاني في المباراة.

    واجتمعت النقطة الثانية مع الثالثة بالطبع، في الهدف الذي صنعه سعود إلى زميله محمد كنو؛ وذلك في الدقيقة 55 من عمر المباراة الودية، التي استضافتها دولة قطر على أراضيها.

    وتقدم سعود بالكرة من الطرف إلى العمق؛ ليتجاوز مدافعي كوريا الجنوبية، قبل التمرير إلى كنو الذي سددها داخل الشباك.

    وبفضل تحركه ومهارته؛ ضرب سعود خطي الوسط والدفاع للخصم، وهي إضافة قد لا تتوفر في باقي أظهرة الأخضر السعودي بالفعل.

  • imago-sport-1078907094.jpgIMAGO / Icon Sportswire

    ثنائية رائعة بين سعود عبدالحميد ومحمد أبو الشامات

    أيضًا.. لابد من الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية؛ بعد مشاركة النجم سعود عبدالحميد في بداية الشوط الثاني من "ودية" منتخب السعودية ضد نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

    ودخل سعود "بديلًا" عن الجناح الأيمن محمد القحطاني؛ ليلعب لمدة 20 دقيقة على نفس الخط مع نجم القادسية محمد أبو الشامات، الذي خرج في الدقيقة 65.

    والميزة التي تجمع سعود وأبو الشامات؛ أنهما يجيدان المشاركة في مركز الظهير الأيمن، أو حتى الوسط المتقدم وأحيانًا الجناح.

    لذا؛ عندما لعبا معًا على نفس الخط لمدة 20 دقيقة، شاهدنا الآتي:

    * أولًا: تناغم حركي بينهما.

    * ثانيًا: حرية هجومية أكبر عند تقدم أحدهما للأمام.

    وهذا قد يقدم حلولًا تكتيكية عديدة لليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، خلال المباريات القادمة.

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  • Saudi Arabia 2026 Georgios DonisGOAL AR

    كلمة أخيرة.. سعود رد على المشككين ووجه رسالة لاتحاد الكرة

    الخلاصة عزيزي القارئ، أن النجم سعود عبدالحميد استغل الشوط الثاني الذي شارك فيه، خلال "ودية" منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية، بأفضل طريقة ممكنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الرد على المشككين في عدم حاجة السعودية لخدماته.

    * ثانيًا: إثبات تفوقه على كافة الأظهرة اليمنى في السعودية، رغم تألقهم.

    * ثالثًا: تقديم حلول تكتيكية إضافية للجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول.

    كما أن سعود وجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة السعودي؛ سواء داخل أرضية المستطيل الأخضر، أو خارجها.

    كيف؟.. الإجابة هي أنه قبل المباراة، صرح سعود بأن نجوم المنتخب السعودي سعداء ومرتاحون في المعسكرات، وأنهم أصبحوا أكثر انسجامًا مع أسلوب المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس؛ وذلك في سياق تعليقه على أنباء تفكير اتحاد الكرة في "إقالته"، خلال الفترة القادمة.

    ثم ترجم سعود هذه التصريحات إلى أرض الواقع؛ وذلك من خلال تألقه هو وكثير من زملائه ضد منتخب كوريا الجنوبية، وتحقيق الانتصار (3-2).

    لذا.. ورغم نفي اتحاد الكرة "إقالة" دونيس؛ فإن تصريحات سعود، ثم مستواه هو والكثير من زملائه ضد كوريا، يمكن قراءتهما باعتبارهما رسالة غير مباشرة بضرورة إزالة هذه الفكرة إذا كانت موجودة.

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أوزباكستان

أوزباكستان