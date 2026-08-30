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Malcom Riyad MahrezGetty
محمود خالد

"الهلال رفض جسر النصر وتفعيل بند بقاء الجزائري" .. الصرامي يكشف المفاجآت في صفقتي مالكوم ومحرز!

انتقالات
الهلال
الأهلي
رياض محرز
مالكوم
دوري روشن السعودي

مالكوم انتقل للجزيرة الإماراتي ومحرز قريب من هذا العملاق السعودي..

فجّر الإعلامي سعود الصرامي، العديد من المفاجآت، التي تتعلق بصفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا من الهلال إلى الجزيرة الإماراتي، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز، الذي زادت بقوة أسهم رحيله إلى الشباب، بعد قرار الأهلي بالاستغناء عنه في الصيف.

وأعلن الهلال عن رحيل مالكوم بعد توقيع مخالصة مالية معه، فيما كشف الجزيرة عن تعاقده مع البرازيلي لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2029، فيما قرر الأهلي توجيه الشكر إلى رياض محرز، عقب انتهاء رحلته مع منتخب الجزائر، في نهائيات كأس العالم 2026، وسط تقارير تؤكد أن الألماني ماتياس يايسله، المدرب السابق للراقي، هو الذي أوصى الإدارة برحيله.

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  • "مالكوم كان سينتقل إلى النصر"

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إنه رغم تأكيد التقارير على أن مالكوم كان سينتقل إلى الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، إلا أن المفاوض الهلالي رفض رحيله، حتى لا يكون بمثابة "جسر" للتوجه إلى النصر في الفترة الشتوية.

    وأضاف الصرامي أن الهلال كان يستعد لتوقيع المخالصة مع مالكوم، تمهيدًا لانتقاله إلى الدرعية، إلا أن المفاوض الهلالي انتابته حالة من الشك، بأن أوليفيرا يريد أن يضع الدرعية جسرًا للوصول إلى النصر، خاصة عندما صرّح قبل أربعة شهور، بأن "فارس نجد"، عرض عليه الانضمام، وكشف صراحة بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كان يرغب في ضمه.

    وبحسب رواية الصرامي، فإن هذا الأمر دفع الهلال، للموافقة على المخالصة، عندما تأكد انتقال مالكوم إلى الجزيرة، محذرًا الأندية السعودية من ظاهرة "ابتزاز" المحترفين الأجانب، إذا ما تأكدت واقعة أنهم قد يتخذون منها جسرًا للانتقال إلى أندية أخرى.

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  • "رياض محرز مرتبط ببرنامج الاستقطاب"

    وتطرّق الصرامي للحديث عن ملف رياض محرز، الذي ارتبط اسمه بنادي الشباب، وباتت أسهم انتقاله قريبة من قلعة "الليث"، مؤكدًا أن محرز لا يزال على ذمة برنامج الاستقطاب، رغم مغادرته الأهلي.

    وأوضح الصرامي أن محرز قد تم تفعيل خيار العام الرابع في عقده، وكان يفترض أن يستمر في الأهلي، ما يجعله على ذمة برنامج الاستقطاب، ولذلك تم عرضه على نادي الشباب، منوهًا بأن الشبابيين رحبوا بمحرز لأنه قيمة فنية هائلة، ويتمنون انتهاء الصفقة، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، في 6 سبتمبر، بشرط ألا يتحمل الشباب "دولار" واحدًا.

    وتلقى الصرامي سؤالًا من فيصل الجفن، حول ما إذا كان راتب محرز مستمرًا رغم مغادرته الأهلي، ليردّ بأن الإجابة على هذا السؤال، مسؤول عنها سعد اللذيذ والنيجيري ميكيل إيمينالو، اللذين رحلا عن برنامج الاستقطاب.

    وأشار الصرامي إلى وجود "مشكلة" في عدم فهم العقود، حيث يفسر البعض الأمر بأن البند المذكور حول تفعيل خيار التمديد، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فيما أشار إلى أن الأهلاويين لا يزالوا منزعجين من رحيل رياض محرز، الذي قد ينتقل رسميًا إلى الشباب.

  • الشباب يتوصل لاتفاق مع رياض محرز

    وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد أشارت إلى توصل الشباب لاتفاق مع رياض محرز على الانتقال إليه، بعد اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، إلا أن ما يعطل إتمام الصفقة بشكل نهائي، أنها لا تزال في انتظار الضوء الأخضر من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي.

    في المقابل، طالبت الرابطة، إدارة الشباب، بتقديم ضمانات تتعلق بقيمة العقد الذي سيتم توقيعه مع محرز، خاصة وأن النادي يخضع للرقابة المالية النشطة.

    وكانت المفاوضات قد دارت على أساس راتب سنوي يقدر بحوالي 10 ملايين دولار، فيما أكد الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، إن هناك خطوط مفاوضات بين الاتحاد ورياض محرز، نجم الأهلي السابق، والذي ارتبط اسمه بوجود تفاوض أيضًا من قِبل نادي الشباب، إلا أن ما يعطل الصفقة هو المقابل المادي، وما إن كان "الليث" قادرًا على دفع مستحقات النجم الجزائري.

    أما عن الاتحاد، فقد أرجح الحميدي بأن محرز ليس خيارًا أول لدى المدرب فيسينج، وقد يصل لأن يكون الخيار الرابع أو الخامس، بينما استبعد الحميدي فكرة اهتمام الاتفاق بالتعاقد مع اللاعب.

    وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لحساب نادي الشباب، الذي شهد متابعة رياض محرز، ما يعطي مؤشرًا جديدًا على قرب حسم الصفقة للنادي العاصمي.

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