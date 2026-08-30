"الهلال رفض جسر النصر وتفعيل بند بقاء الجزائري" .. الصرامي يكشف المفاجآت في صفقتي مالكوم ومحرز!

وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إنه رغم تأكيد التقارير على أن مالكوم كان سينتقل إلى الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، إلا أن المفاوض الهلالي رفض رحيله، حتى لا يكون بمثابة "جسر" للتوجه إلى النصر في الفترة الشتوية.

وأضاف الصرامي أن الهلال كان يستعد لتوقيع المخالصة مع مالكوم، تمهيدًا لانتقاله إلى الدرعية، إلا أن المفاوض الهلالي انتابته حالة من الشك، بأن أوليفيرا يريد أن يضع الدرعية جسرًا للوصول إلى النصر، خاصة عندما صرّح قبل أربعة شهور، بأن "فارس نجد"، عرض عليه الانضمام، وكشف صراحة بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كان يرغب في ضمه.

وبحسب رواية الصرامي، فإن هذا الأمر دفع الهلال، للموافقة على المخالصة، عندما تأكد انتقال مالكوم إلى الجزيرة، محذرًا الأندية السعودية من ظاهرة "ابتزاز" المحترفين الأجانب، إذا ما تأكدت واقعة أنهم قد يتخذون منها جسرًا للانتقال إلى أندية أخرى.