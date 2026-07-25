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محمود خالد

على درب لافوينتي وسكالوني: لحظة كان سعد الشهري سيمزق "قماشة" المنتخب السعودي .. واسألوا حسام حسن!

فقرات ومقالات
السعودية
الأرجنتين
إسبانيا
مصر
سعد الشهري
جيورجوس دونيس
لويس دي لا فوينتي
ليونيل سكالوني
كأس العالم
كأس آسيا

الأمر يستحق المجازفة..

بعيدًا عن فوارق "التكتيك" أو سيطرة إسبانيا على الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، والتي قُتلت بحثًا، ولكن ما يميز المدرستين اللتين تنافستا على اللقب حتى الرمق الأخير، هو الرابط المشترك بين المدربين لويس دي لافوينتي وليونيل سكالوني.

قبل خمس سنوات، كان ياسر المسحل، الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، يقول إن خطة الأخضر بأن يصبح ضمن أقوى 20 منتخبًا على مستوى العالم، إلا أن ما تحقق بعد ذلك، وخاصة منذ الفوز التاريخي على الأرجنتين، في الجولة الأولى من مونديال قطر "2022"، كان بمثابة توجه المؤشر نحو الهبوط، وحالة من التخبط، بين تغيير الإدارات والمدربين، ورغم الدعم الهائل الذي شهده المشروع السعودي، إلا أن الأخضر تأهل بالكاد إلى كأس العالم 2026، من مرحلة الملحق، ثم غادر مبكرًا من دور المجموعات.

أين تكمن المشكلة؟ تعددت الإجابات حول ذلك السؤال، بين الحديث عن أزمة الأجانب، وقلة المواهب، إلا أن المؤشر الذي رأيناه في المونديال، يمثل رسالة للاتحاد السعودي، بأنه ربما يحتاج الأمر إلى "المجازفة" برهان جديد، لإنقاذ المنتخب الأول من كبوته.

  • de la Fuente Scaloni(C)Getty images

    من درس لافوينتي وسكالوني .. الشهري كان يستحق قيادة الأخضر في تلك اللحظة

    لماذا الحديث بالذات عن المدرب سعد الشهري، رغم أن هناك العديد من المدربين الوطنيين في الساحة السعودية، مثل محمد الشلهوب وخالد العطوي وصالح المحمدي؟

    للإجابة على هذا السؤال، يجب أن ننظر إلى المدربين لويس دي لافوينتي، وليونيل سكالوني، والرابط المشترك الذي يجمع بينهما..

    * كلاهما مدرب محلي.

    * الاثنان بدآ مع الفئات السنية، قبل تدريب المنتخب الأول.

    وبالنظر إلى النقطة الأولى، فإن آخر مدرب وطني قاد المنتخب السعودي، كان فيصل البدين، خلال عام 2015، ولم يستمر طويلًا، حيث تقرر تعيين الهولندي بيرت فان مارفيك، في نفس العام، فيما كان ناصر الجوهر ومحمد الخراشي وخليل الزياني، أشهر من قادوا الأخضر.

    معنى ذلك، أن المنتخب السعودي لا يزال يرفض الرهان على الكوادر الوطنية في تدريب الأخضر منذ حوالي 11 سنة، ليكون السؤال: "ألا يوجد في المملكة من يستحق أن يتولى تلك المهمة؟ أم أن المشروع السعودي يتطلب أن يكون المدير الفني للأخضر وطنيًا؟".

    أما عن النقطة الثانية، فقد كان سعد الشهري وخالد العطوي، خير مثال، على "طفرة" المدرب السعودي، في قيادة الفئات السنية لكتابة الإنجازات، وذلك بعدما تمكن الشهري من التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا، لأول مرة في تاريخه، وكأس غرب آسيا، في 2022، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020". أما عن العطوي، فقد قاد منتخب الشباب للفوز بكأس آسيا تحت 19 عامًا في 2018، وكأس الخليج 2016.

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  • Saad Al-ShehriGetty

    إذن لماذا ذكرت سعد الشهري؟

    ببساطة، لأن ذروة مجد سعد الشهري مع المنتخب الأولمبي، جاءت قبل أشهر قلائل من بدء تراجع أسهم المنتخب الأول مع هيرفي رينارد، بعد الانتصار التاريخي على الأرجنتين، ومن ثمّ ربما كانت اللحظة الأنسب للتفكير في سعد الشهري لقيادة المرحلة، هي نهاية الولاية الأولى لرينارد في مارس 2023، بعد توجهه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

    ولكن، عندما بدأ الاتحاد السعودي في التفكير بمدرب "قائد" للمنتخب الأول حتى كأس آسيا 2027، أصرّ على المدرب الأجنبي، لتبدأ مرحلة التخبط، وعدم القدرة على الاستقرار على مدرب وحيد لقيادة المشروع حتى البطولة الآسيوية التي تستضيفها المملكة لأول مرة، ما بين روبرتو مانشيني وهيرفي رينارد، ثم جورجيوس دونيس.

  • 호삼 하산 (Hossam Hassan)Getty Images

    تجربة المدرب المحلي .. اسأل حسام حسن!

    في البداية، لا أقول إن تجربة المدرب الأجنبي، هي تجربة محكوم عليها بالفشل، ولعلّ أبرز مثال على ذلك، مؤخرًا، هو الألماني توماس توخيل، الذي قاد منتخب إنجلترا، لتحقيق أفضل إنجاز في تاريخه بكأس العالم، منذ لقب 1966، بالفوز بالميدالية البرونزية في مونديال 2026.

    ولكن، دعكم من تجربة سكالوني ولافوينتي، ولننظر إلى نموذج عربي، وهو المصري حسام حسن، الذي كان محل شكوك كبير عندما تولى تدريب منتخب بلاده.

    نحن نتحدث هنا عن مدرب قاد منتخب مصر لتحقيق أفضل إنجاز في كأس العالم، بالتأهل إلى دور الـ16، كما كان قريبًا من الفوز على الأرجنتين، محققًا أول انتصار وأول تأهل للأدوار الإقصائية، كما قاد منتخب مصر للمركز الرابع في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما تمكن من إقصاء كوت ديفوار، حامل اللقب، من ربع النهائي.

    تجربة حسام حسن، ليست مجرد "نظرة" إلى مدرب محلي يعرف خفايا الكرة في بلاده فقط، ولكن ربما كانت النظرة أيضًا لمدرب قرر الرهان على عناصر جديدة، لم تحصل على فرصة قبلًا، مثل "مصطفى زيكو"، الذي كان الحصان الرابح لمدرب الفراعنة، وتمكن من هز شباك البرازيل "وديًا"، وتسجيل هدفين في كأس العالم، منهما هدف في مرمى الأرجنتين.

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  • كلمة أخيرة.. من أجل تحطيم نظرية "القماشة"

    من أبرز ما أثار إعجاب المصريين في المدرب حسام حسن، وتجربته المثيرة للإعجاب مع منتخب مصر في مونديال أمريكا الشمالية، أنه ألغى مصطلح "القماشة"، والذي كان يميز المدربين الأجانب الذين قادوا الفراعنة في وقت سابق، مثل هيكتور كوبر وكارلوس كيروش، بداعي أن "قماشة" اللاعبين الموجودين لا تسمح لهم بأكثر من تقديم إمكانات محدودة على أرض الملعب.

    في السعودية، رأينا مثل هذه النظرية، ولكن بنغمة الحديث عن قلة مشاركة المحليين في دوري روشن السعودي، والتي رددها مانشيني ثم رينارد، وعدم وجود "جرأة" لتجربة عناصر جديدة في أرض الميدان، فضلًا عن خروج نغمة جديدة بأن الكرة السعودية لا تملك مواهب من الأساس، في الوقت الحالي، كما قال الإعلامي سعود الصرامي.

    الحديث هنا ليس تحيزًا لسعد الشهري، ولكنه بمثابة دعوة، للتفكير في مشروع المدرب الوطني الذي يمكنه قيادة المنتخب السعودي؛ لأنه ببساطة سيكون أكثر معرفة "قماشة" اللاعبين السعوديين، والرهان على مجموعة أو حتى لاعب جديد، يمكنه أن يكون ظاهرة في منتخب بلاده، بدلًا من انتظار المعجزة من "الأجانب"، ودخول دوامة لا تنتهي من التخبطات، في الوقت الذي تتأهب فيه السعودية لبطولتين سيتحدث عنهما العالم، مثل كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2034.