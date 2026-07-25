على درب لافوينتي وسكالوني: لحظة كان سعد الشهري سيمزق "قماشة" المنتخب السعودي .. واسألوا حسام حسن!

بعيدًا عن فوارق "التكتيك" أو سيطرة إسبانيا على الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، والتي قُتلت بحثًا، ولكن ما يميز المدرستين اللتين تنافستا على اللقب حتى الرمق الأخير، هو الرابط المشترك بين المدربين لويس دي لافوينتي وليونيل سكالوني.

قبل خمس سنوات، كان ياسر المسحل، الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، يقول إن خطة الأخضر بأن يصبح ضمن أقوى 20 منتخبًا على مستوى العالم، إلا أن ما تحقق بعد ذلك، وخاصة منذ الفوز التاريخي على الأرجنتين، في الجولة الأولى من مونديال قطر "2022"، كان بمثابة توجه المؤشر نحو الهبوط، وحالة من التخبط، بين تغيير الإدارات والمدربين، ورغم الدعم الهائل الذي شهده المشروع السعودي، إلا أن الأخضر تأهل بالكاد إلى كأس العالم 2026، من مرحلة الملحق، ثم غادر مبكرًا من دور المجموعات.

أين تكمن المشكلة؟ تعددت الإجابات حول ذلك السؤال، بين الحديث عن أزمة الأجانب، وقلة المواهب، إلا أن المؤشر الذي رأيناه في المونديال، يمثل رسالة للاتحاد السعودي، بأنه ربما يحتاج الأمر إلى "المجازفة" برهان جديد، لإنقاذ المنتخب الأول من كبوته.