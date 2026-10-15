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Ansu Fati Monaco Barcelona (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

سسكا صوفيا وموناكو | لمحة من زمن برشلونة الجميل وثنائية "إسبانية ألمانية" مبشرة.. سحر فيليبي لويس قد يعيد لنا أنسو فاتي القديم!

فقرات ومقالات
موناكو
أنسو فاتي
فيليبي لويز
باري برونر
سسكا صوفيا ضد موناكو
سسكا صوفيا
دوري المؤتمر الأوروبي

ليلة سعيدة للنجم الإسباني الشاب مع موناكو..

مباراة بعد أخرى؛ يؤكد نادي موناكو الفرنسي، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي الشاب فيليبي لويس، أنه عازم على تحقيق إنجاز ما في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. موناكو واصل سلسلة عدم الخسارة في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بتخطيه عقبة مضيفه نادي سسكا صوفيا البلغاري، مساء اليوم الخميس.

وفازت كتيبة لويس (2-1) على سسكا صوفيا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي.

ثنائية موناكو في الشباك البلغارية، جاءت بواسطة الألماني باريس برونر والإسباني أنسو فاتي، في الدقيقتين 3 و44 تواليًا؛ بينما أحرز سسكا صوفيا هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق لاعبه الهولندي جويل زواتس في الدقيقة 76.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز موناكو على سسكا صوفيا..

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    أنسو فاتي.. المشاركة الأساسية الأولى في 2026-2027

    عندما يتم ذكر اسم النجم الإسباني أنسو فاتي؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أبرز المواهب الكروية، التي قضت عليها لعنة الإصابات.

    نعم.. فاتي بدأ مسيرته بشكلٍ مبهر مع العملاق الكتالوني برشلونة عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 16 سنة تقريبًا؛ إلا أنه تعرض لسلسلة من الإصابات الخطيرة، التي جعلت مستواه يتراجع.

    ولذا؛ قام برشلونة بإعارة النجم الإسباني الشاب إلى نادي برايتون الإنجليزي، ثم إلى فريق موناكو الفرنسي في موسم 2025-2026.

    وتألق فاتي في بعض المباريات مع موناكو، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ ليقوم النادي الفرنسي بشرائه نهائيًا من برشلونة صيف 2026، مقابل 11 مليون يورو.

    إلا أن مسيرة فاتي تلقت ضربة جديدة؛ حيث غاب اللاعب عن بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بسبب الإصابة في "ربلة الساق".

    وبعد فترة غياب طويلة؛ ها هو فاتي يعود إلى الملاعب مجددًا، على النحو التالي:

    * 10 أكتوبر 2026: المشاركة لمدة 15 دقيقة؛ وذلك خلال تعادل موناكو (2-2) مع نادي تولوز، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

    * 15 أكتوبر 2026: المشاركة لمدة 77 دقيقة؛ وذلك خلال فوز موناكو (2-1) على سسكا صوفيا، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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    هدف فاتي.. لمحة من زمن برشلونة الجميل قبل الإصابة!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نركز على مشاركة النجم الإسباني أنسو فاتي، في مباراة نادي موناكو الفرنسي ضد نظيره سسكا صوفيا البلغاري.

    فاتي، في ثاني مشاركاته خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، وفي أول ظهور "أساسي"؛ نجح في تسجيل هدف في شباك سسكا صوفيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

    هدف فاتي عزيزي القارئ، والذي سجله في الدقيقة 44؛ ذكرنا بأيام مجده مع العملاق الكتالوني برشلونة قبل الإصابة، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك الجيد مع الكرة وبدونها.

    * ثانيًا: الهدوء والدقة في التسديد.

    وكان أكثر ما يميز فاتي، في بداياته مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ هو الهدوء الشديد عند مواجهة مرمى الخصم، والتسديد الدقيق من داخل منطقة الـ18 أو خارجها.

    والحقيقة أن هذا النجم الإسباني الشاب، إذا ابتعدت عنه الإصابات واستعاد جزءًا من مستواه السابق؛ فإنه سيكون مكسبًا كبيرًا للغاية بالنسبة لموناكو، سواء في الموسم الحالي أو مستقبلًا.

  • BULGARIA-SOFIA-CSKA-SOFIA-AS-MONACO-15-10-2026AFP

    فيليبي لويس.. إيجاد "التوليفة السحرية" لاستعادة فاتي القديم

    وبعيدًا عن الهدف الذي سجله؛ فإن النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي ظهر بشكلٍ جيد للغاية في أول ظهور أساسي مع نادي موناكو الفرنسي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويعود الفضل في ذلك إلى البرازيلي فيليبي لويس، المدير الفني لفريق موناكو الأول لكرة القدم؛ والذي أعطى بعض التعليمات التكتيكية إلى فاتي ضد نادي سسكا صوفيا البلغاري، على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب كمهاجم ثانٍ وهمي؛ بجوار زميله الألماني باريس برونر.

    * ثانيًا: حرية كبيرة في الحركة؛ وذلك بالعودة إلى الخلف لاستلام الكرات وبناء اللعب، أو الذهاب إلى الجناح.

    ويبدو أن لويس أراد، من هذه الحرية الكبيرة التي أعطاها إلى فاتي، في مباراة الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، أن يجعله يشارك في اللعب أكثر؛ بحيث يكون أمامه الوقت لصناعة الفرص لزملائه، أو خلق المساحات لنفسه من أجل التسجيل.

    ولمَ لا.. قد تكون عودة أنسو فاتي الحقيقية، على يد فيليبي لويس الذي يقدم بداية موسم جيدة للغاية مع موناكو؛ كالتالي:

    - مباريات: 9.

    - فوز: 7.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 0.

    - أهداف مسجلة: 19.

    - أهداف مستقبلة: 9.

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  • BULGARIA-SOFIA-CSKA-SOFIA-AS-MONACO-15-10-2026AFP

    باريس برونر.. موهبة ألمانية تتألق بقميص موناكو

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا، دون التطرق إلى زميل النجم الإسباني أنسو فاتي، في خط هجوم نادي موناكو الفرنسي؛ وهو الألماني الشاب باريس برونر.

    برونر واصل مستوياته الرائعة ضد نادي سسكا صوفيا البلغاري، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تشكيل ثنائية جيدة للغاية مع فاتي.

    * ثانيًا: تحركات مستمرة في الخط الأمامي.

    * ثالثًا: تسجيل هدف وصناعة آخر.

    وأساسًا.. برونر، البالغ من العمر 20 سنة؛ سجل 7 أهداف وصنع آخر مع فريق موناكو الأول لكرة القدم، خلال 8 مباريات في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أهداف برونر مع موناكو، في جميع مسابقات الموسم الرياضي الحالي؛ توزعت على النحو التالي:

    - الدوري الفرنسي: 4 أهداف في 5 مباريات.

    - تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي: هدفان في مباراتين.

    - مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي: هدف في مباراة.

    ويتمنى جمهور موناكو، أن يواصل برونر على هذا المستوى الرائع، وأن يعزز من تفاهمه وشراكته الهجومية مع فاتي؛ من أجل تحقيق بعض البطولات والإنجازات، في الموسم الحالي.

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