Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Pogba Immobile GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

سرق أضواء عودة بوجبا.. إيموبيلي يُبكي الطليان حزنًا وليس ندمًا!

فقرات ومقالات
باريس ضد موناكو
باريس
موناكو
الدوري الفرنسي
بول بوجبا
تشيرو إيموبيلي

تألق لم يكن في الحسبان!

حقق نادي باريس أف سي انتصارًا عريضًا على ضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ليلة كان من المفترض أن تحتفل بعودة النجم الفرنسي بول بوجبا إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة.

ورغم أن الأنظار اتجهت صوب العاصمة الفرنسية لمتابعة أولى دقائق بوجبا منذ الخامس من ديسمبر الماضي، ونعم وقف الملعب كله ليصفق لحلوله بديلًا، إلا أن المهاجم الإيطالي المخضرم تشيرو إيموبيلي هو من فرض نفسه بطلًا فوق العادة للقاء متفوقًا على كل التوقعات التي حاصرته طوال الموسم الحالي. 

جاءت المباراة قوية من جانب أصحاب الأرض الذين عرفوا كيف يفتتحون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق جوناثان إيكونيه قبل أن يعزز إيموبيلي التقدم بالهدف الثاني ثم يعود إيكونيه ليسجل الثالث ويختتم لوكا كوليوشو الرباعية في الشوط الثاني بينما سجل فلورين بالوجون هدف موناكو الوحيد.


  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    ليلة العودة المنتظرة بوجبا في الظل


    انتظر عشاق الكرة الفرنسية ومتابعو نادي موناكو وصول الساعة إلى الدقيقة 69 من عمر اللقاء حين قرر المدرب سيباستيان بوكونيولي الدفع بالفرنسي بول بوجبا بديلًا للمدافع كيرير.

    كانت هذه اللحظة هي الأولى للنجم الفرنسي على العشب الأخضر منذ إصابته الأخيرة في شهر ديسمبر لكن الدقائق التي لعبها بوجبا لم تشهد الكثير من الأحداث التي تستحق الذكر.

    بدا واضحًا أن اللاعب يفتقر إلى نسق المباريات العالي حيث لم ينجح في فرض سيطرته على وسط الملعب أو تقديم تلك التمريرات السحرية التي عرف بها.

    اكتفى بوجبا ببعض التمريرات القصيرة ومحاولة استعادة حساسية اللعب دون أن يكون له تأثير حقيقي على نتيجة المباراة التي كانت قد حسمت فعليًا قبل نزوله.

    فبدلًا من أن تكون المباراة عنوانًا لعودة بوجبا تحولت إلى درس في الفعالية الهجومية قدمه مهاجم كان الكثيرون يظنون أن شمسه قد غابت.


  • إيموبيلي يستعيد بريق القناص في توقيت مثالي


    في الوقت الذي ركزت فيه عدسات المصورين على مقاعد بدلاء موناكو كان تشيرو إيموبيلي يكتب قصة أخرى تمامًا على أرض الملعب.

    المهاجم الإيطالي الذي واجه انتقادات لاذعة بسبب تراجع معدلاته التهديفية أثبت في الدقيقة الثامنة أنه لا يزال يمتلك غريزة المهاجم الفتاك حين استغل تمريرة عرضية ليضع الكرة في سقف المرمى معلنًا عن هدفه الشخصي الأول.

    لم يكتفِ إيموبيلي بالتسجيل بل كان حجر الزاوية في منظومة هجوم باريس أف سي حيث قدم تمريرة حاسمة وصنع فرصتين محققتين للتسجيل لزملائه.

    هذه الفعالية الهجومية كانت ردًا عمليًا على كل من شكك في قدرته على العطاء في المستويات الكبرى خاصة وأن الفريق واجه خصمًا بقوة موناكو الذي استحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 65 بالمئة لكنه فشل في التعامل مع ذكاء إيموبيلي في التحرك وطلب الكرة في المساحات الخالية.


  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MONACOAFP

    الأرقام الدفاعية تمنح إيموبيلي أفضلية استثنائية


    ما جعل أداء إيموبيلي في هذه الليلة استثنائيًا لم يكن فقط ما قدمه في الجانب الهجومي بل التزامه الدفاعي المذهل الذي لا يظهر عادة في إحصائيات المهاجمين التقليدية.

    تشير الأرقام إلى أن النجم الإيطالي نجح في استعادة الكرة أربع مرات من لاعبي الخصم وهو رقم يعكس الضغط العالي الذي كان يمارسه على مدافعي موناكو.

    كما تفوق إيموبيلي في المواجهات الثنائية بنسبة وصلت إلى 75 بالمئة حيث فاز بثلاث صراعات من أصل أربعة خاضها.

    هذا الالتزام البدني والروح القتالية جعلاه يتحول إلى مدافع أول لفريقه مما خفف الضغط على خط الوسط وسمح لزملائه بالانطلاق في هجمات سريعة دمرت حصون المنافس.


  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    درس الخبير وتأثير الغياب عن المواعيد الكبرى


    بالنظر إلى الحالة الفنية والبدنية التي ظهر بها إيموبيلي أمام موناكو يبرز تساؤل مهم حول مدى افتقاد المنتخب الإيطالي لمثل هذه العناصر في مبارياته الحاسمة الأخيرة ضد البوسنة والهرسك في ملحق كأس العالم.

    ففي المواجهات التي تتطلب نفسًا طويلًا وانضباطًا تكتيكيًا عاليًا تظهر قيمة المهاجم الذي لا يكتفي بانتظار الكرة بل يساهم في حماية مرماه وتعطيل بناء هجمات الخصم من المنبع.

    وجود لاعب يمتلك خبرة 57 مباراة دولية وقدرة على استعادة الكرة كما فعل في لقاء الليلة كان سيمثل إضافة فنية كبيرة في لحظات الحسم واللعب بعشر لاعبين وركلات الترجيح التي تبارى على إهدارها الشباب.

    إيموبيلي أثبت أنه في المواعيد الكبرى لا يكتفي بالجانب الجمالي للعبة بل يركز على الفعالية التي تضمن الخروج بالنقاط الثلاث وهو الأمر الذي افتقدته إيطاليا في بعض فترات ملحق التصفيات حيث غاب المهاجم الذي يجمع بين الخبرة الدولية والقدرة على مساندة الدفاع وقت الشدة.

    لا نقول إن غيابه كان غلطة فالمهاجم المخضرم لم يقدم ما يشفع له للانضمام للمنتخب طيلة الموسم، لكننا نقول إن وجوده كان من الممكن أن يغير من الواقع الحالي.


  • بيت القصيد


    لقد أراد الجميع أن تكون هذه المباراة احتفالية بظهور بوجبا مجددًا لكن إيموبيلي قرر أن يسرق العرض ويحولها إلى ليلة للتذكير بقيمته الفنية.

    الانتصار الذي حققه باريس أف سي لم يكن كان تأكيدًا على أن الخبرة في كرة القدم لا يمكن تعويضها بالشباب وحده.

    وبينما عاد بوجبا بخطوات حذرة إلى الميدان كان إيموبيلي يركض في كل اتجاه ليثبت أن العمر مجرد رقم وأن المهاجم الحقيقي هو من يعرف كيف يدافع عن قميص فريقه بنفس القوة التي يهاجم بها مرمى الخصوم.

    لقد أبكى إيموبيلي جماهير إيطاليا الليلة ليس ندمًا على عدم ذهابه للمنتخب، لكن حزنًا على واقع كان من الممكن تغييره في وجوده.



