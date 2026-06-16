"سرقة علنية، وهل تشاهد الكرة لأول مرة".. انقسام بسبب واقعة حرمان حكم أوروجواي للحمدان من هدف محقق!

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروجواي في نهائيات كأس العالم 2026 حالة من الجدل التحكيمي الواسع، بعد أن أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية في لحظة هجومية حاسمة لصالح "الأخضر".

وبدت علامات الغضب والإحباط واضحة على المهاجم عبد الله الحمدان، الذي كان يستعد لقيادة هجمة مرتدة سريعة والانطلاق بالكرة من منتصف الملعب في وضعية شبه منفردة، قبل أن تبدد الصافرة آمال خطف نقاط المباراة الثلاث.

وكانت المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد انتهاء الوقت الأصلي والدخول في الوقت بدل الضائع المقدر بسبع دقائق.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي، سمح الحكم باستمرار اللعب أثناء ركلة ركنية لصالح أورو[واي، غير أنه اختار إنهاء اللقاء فور قطع الدفاع السعودي للكرة وبدء تحرك الحمدان صوب المرمى الخالي من الرقابة، مما فجّر احتجاجات مؤقتة داخل المستطيل الأخضر من جانب عناصر المنتخب السعودي.



