حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على غريمه اللدود مرسيليا ليختتم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وعلى الرغم من البداية المعقدة للغاية في مشواره المحلي، قدّم أصحاب الأرض أداءً مفعمًا بالحماس يوم الأحد.

وتمنح هذه النتيجة العملاق الباريسي النقاط الثلاث كاملة، لكن طبيعة المواجهة أثارت الكثير من النقاش، إذ جاءت النتيجة المتقاربة في تناقض صارخ مع التوقعات التي كانت تشير إلى تفوق واضح قبل انطلاق اللقاء.