سخر من صواريخ الحوثي وأعلن الولاء للمملكة.. لفتة رائعة من كريستيانو رونالدو!

ولم يتأخر النصر في الاحتفاء بإعلان نجمه عن دعمه عبر الإنترنت، حيث أعاد نشر تصريح عاطفي أدلى به عند تمديد عقده حتى عام 2027.

وفي حديثه عن تعلقه بالبلد الذي اتخذه موطنًا له منذ مطلع عام 2023، قال رونالدو لمنصات النادي الإعلامية: "أنا برتغالي، لكنني أنتمي إلى المملكة العربية السعودية".

وبنشره صورة للنجم المخضرم وهو يرتدي الألوان الوطنية، أضاف حساب النصر باللغة الإنجليزية: "قطعة من السعودية، محمولة قريبًا من القلب".