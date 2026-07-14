سخر من روبرتو مارتينيز.. يامال: لا أؤمن بعلم الأعداد!

أوضح يامال سبب عدم إيمانه بعلم الأعداد، ووجه انتقادًا لاذعًا للمدرب البرتغالي السابق مارتينيز. كما نفى الجناح الإسباني أي إشارة إلى أنه يشعر بالضغط بسبب أهمية المباراة.

"لا، لأن مدرب البرتغال تحدث عن ذلك [علم الأعداد]... ثم ظهر ميكيل ميرينو! لست قلقًا بشأن التسجيل، فكل ما يهم هو الفوز، لكن آمل أن أسجل هدفًا غدًا وأن يكون يومًا رائعًا. ما أريده كهدية هو الفوز"، صرح يامال، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان".

"الضغط؟ لا. هناك أمور في الحياة أصعب بكثير من مباراة كرة قدم. إنها مجرد مباراة، وأنا أعرف ما أنا قادر عليه ولا أشعر بالقلق إزاء أي شيء. سُئلت عما إذا كان هناك خوف فقلت لا، بالطبع لا: نحن أبطال أوروبا. لا داعي لأن نتحدث كثيرًا، فنحن نعرف ما يتعين علينا فعله".

ورداً على المنتقدين الذين يزعمون أن مستواه قد تراجع خلال البطولة في أمريكا الشمالية، أضاف بنبرة متحدية: «سنخوض إحدى أجمل المباريات، ولا مجال للحديث عن ذلك. لكن إن كان لكرة القدم غرض، فهو تحقيق الاندماج. وهذا ينطبق بشكل أكبر على إسبانيا وفرنسا، اللتين تعتبران مثالين على ذلك. هذا هو الغرض من كرة القدم؛ وليس الحديث عن تعليقات من هذا القبيل.

"إنه لأمر مميز أن أسجل أهدافًا في مباريات كهذه، وبالطبع أقبل التحدي. أنتم تقولون إنني لست في أفضل مستوياتي، لذا لا داعي لأن تتوقعوا مني أي شيء غدًا. لكنني آمل أن يكون يومًا مميزًا."