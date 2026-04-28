Yosua Arya و علي رفعت

فيديو | سخر من أرنولد أمام الجميع.. كارباخال في مرمى نيران ريال مدريد بسبب تصرفه على مقاعد البدلاء!

ترينت ألكسندر أرنولد
داني كارفاخال
ريال مدريد
ريال بيتيس ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني

أثار داني كارباخال جدلاً بعد أن التقطت الكاميرات صوراً له وهو يسخر على ما يبدو من زميله ترينت ألكسندر-أرنولد خلال مباراة ريال مدريد التي انتهت بالتعادل مع ريال بيتيس. وبدا أن الظهير الأيمن المخضرم، الذي تقلصت مشاركاته بشكل كبير تحت قيادة ألفارو أربيلوا، ينتقد أداء الإنجليزي الدفاعي من على خط التماس.

  • إيماءة "المشي" الموجهة إلى ألكسندر-أرنولد

    خلال الشوط الثاني من مباراة بيتيس، التقطت كاميرات التلفزيون لحظة دالة على مقاعد البدلاء المدريدية. ففي الوقت الذي فشل فيه ألكسندر-أرنولد - الذي تجاوز كارباخال في الترتيب الهرمي للفريق - في مراقبة أحد المهاجمين خلال هجمة مرتدة خطيرة، شوهد كارباخال وهو يبدو وكأنه يرد على عدم استجابة الإنجليزي السريعة.

    تم تصوير المدافع المخضرم وهو يقوم بحركة "المشي" بيديه، في ما بدا أنه محاكاة لوتيرة الركض التي اتبعها ألكسندر-أرنولد بينما كان الخصم يتقدم.

    ورغم أن هذه الإيماءة كانت خفية، إلا أنها فُسرت على نطاق واسع على أنها انتقاد مباشر للاعب الذي يشغل مركزه حالياً، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول التناغم داخل الفريق.

  • إحباط كارباخال

    تحولت الأضواء المسلطة على كارباخال هذا الموسم بعيدًا عن إنجازاته التاريخية لتتجه نحو دوره الذي أصبح هامشيًا بشكل متزايد في ريال مدريد.

    فبعد أن كان لاعبًا أساسيًا بلا منازع، وجد الظهير الأيمن المخضرم نفسه على الهامش تحت قيادة أربيلوا، ويبدو أنه يعاني من نقص كبير في وقت اللعب خلال الموسم الحالي.

    انخفضت مشاركة كارباخال بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة؛ حيث كانت آخر مشاركة له في التشكيلة الأساسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد جيرونا في 7 أبريل.

    ومنذ ذلك الحين، اقتصرت مشاركته على ظهور قصير ضد ألافيس، وظل على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل مع ريال بيتيس، وهو وضع ترك أسطورة النادي محبطًا بشكل واضح.

    مستقبل غامض للمدافع المخضرم

    من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لكارباخال هذا الصيف، ولم تصدر أي تصريحات نهائية بشأن تمديده. وبعد أن أمضى أكثر من عقد من الزمن في صفوف النادي، يواجه اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا الآن احتمالًا حقيقيًا بأن مسيرته الحافلة بالإنجازات في سانتياجو برنابيو تقترب من نهايتها.

    مع اقتراب المباريات الأخيرة من الموسم المحلي، يبقى أن نرى ما إذا كان كارباخال سيحظى بمباراة وداع لائقة أم أنه سيبقى على مقاعد البدلاء خلف ألكسندر-أرنولد.

