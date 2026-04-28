فيديو | سخر من أرنولد أمام الجميع.. كارباخال في مرمى نيران ريال مدريد بسبب تصرفه على مقاعد البدلاء!

خلال الشوط الثاني من مباراة بيتيس، التقطت كاميرات التلفزيون لحظة دالة على مقاعد البدلاء المدريدية. ففي الوقت الذي فشل فيه ألكسندر-أرنولد - الذي تجاوز كارباخال في الترتيب الهرمي للفريق - في مراقبة أحد المهاجمين خلال هجمة مرتدة خطيرة، شوهد كارباخال وهو يبدو وكأنه يرد على عدم استجابة الإنجليزي السريعة.

تم تصوير المدافع المخضرم وهو يقوم بحركة "المشي" بيديه، في ما بدا أنه محاكاة لوتيرة الركض التي اتبعها ألكسندر-أرنولد بينما كان الخصم يتقدم.

ورغم أن هذه الإيماءة كانت خفية، إلا أنها فُسرت على نطاق واسع على أنها انتقاد مباشر للاعب الذي يشغل مركزه حالياً، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول التناغم داخل الفريق.