إن نحينا جدل المستوى الفني الذي قدمه النصر أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة، وكذلك الحديث عن الأخطاء التحكيمية جانبًا، سيظهر على السطح جدل "قانوني" يثير التساؤلات!
مزاعم "خطأ قانوني" .. حقيقة سحب نقاط الفوز أمام الاتفاق من النصر
النصر يهزم الاتفاق
النصر استضاف الاتفاق، أول أمس الأربعاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ونجح أصحاب الأرض في حسم اللقاء لصالحهم بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.
بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة 76 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد النواخذة عند 42 نقطة في المركز السابع.
مزاعم شكوى الاتفاق
خلال الساعات الماضية، زعم البعض أن مجلس إدارة نادي الاتفاق عازم على تقديم احتجاج رسمي ضد النصر أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبًا الحصول على نقاط المباراة كاملة بعد الهزيمة.
تلك المزاعم أشارت إلى أن الاحتجاج الاتفاقي يأتي بداعي عدم نظامية مشاركة المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز في المباراة، كونه لم يكن متواجدًا في القائمة الأساسية للنصر الخاصة باللقاء.
وتنص الأنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم قانونية مشاركة لاعب في مباراة، حال تقرر استبعاده من قبل الجهاز الفني لفريقه، ومن يخالف ذلك يُسحب منه نقاط المباراة المنوطة حال فوزه بها.
حقيقة احتجاج الاتفاق وسحب النقاط من النصر
من جانبها، كشف "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم"، حقيقة تقديم الاتفاق لاحتجاج أمام لجنة الانضباط ضد إينيجو مارتينيز والنصر.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الجانب الاتفاقي لم يتقدم بأي احتجاج خاص بمواجهة النصر، مضيفة: "ما يتردد بشأن رفع شكوى أمر غير صحيح بصورة نهائية".
وماذا بعد؟
بعد التأكد من سلامة موقف النصر في لقاء الاتفاق، يرتفع رصيده النقطي إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بثماني نقاط على الهلال "الوصيف".
أما الاتفاق فقد تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز السابع.