هل ترفض المغرب الحصول على أمم إفريقيا؟ باريس فعلها في فضيحة مارسيليا والتاريخ يعيد نفسه بتفاصيل مختلفة!

في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بما حدث في ليلة دوري أبطال أوروبا مساء أمس، الأربعاء، وخروج مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخروج بمفاجأة مدوية.

المغرب بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2025، نعم، بعد كل الدراما التي شاهدناها في النهائي، والمعجزة التي "ظننا" أنها تحققت بحصول السنغال على اللقب في الوقت الإضافي، تم سحب اللقب من أسود التيرانجا.

الشكوى الأولى من الاتحاد المغربي تم رفضها ليظن الجميع أن القصة انتهت، قبل أن تعلن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، عن سحب لقب البطولة من السنغال ومنحه لنظيره العربي بصورة "إدارية" بعيدًا عن الملعب.

وبالحديث عن "اللقب الإداري"، ما يحدث حاليًا يذكرنا بسيناريو باريس سان جيرمان ومارسيليا 1993، عندما تم سحب اللقب من الأخير ومحاولة منحه للوصيف، في مشهد يلقي بظلاله على الوضع الحالي!