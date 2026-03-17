فيديو | "التحكيم منح مصر 3 بطولات" .. وائل جمعة ينفعل على يوسف شيبو بعد إعلان المغرب بطلًا لأمم إفريقيا!

عقب تلك الأحداث، تقدمت الجامعة المغربية لكرة القدم باحتجاج رسمي أمام الاتحاد الإفريقي "كاف"، على خلفية انسحاب السنغاليين.
لكن في أواخر يناير 2026، أصدر كاف قراره برفض الاحتجاج المغربي، مع توقيع بعض العقوبات على الجانب السنغالي كالتالي:
إيقاف بابي ثياو؛ مدرب السنغال، خمس مباريات، وتغريمه 100 ألف دولار، بتهمة التسبب في إساءة سمعة الكرة الإفريقية بالانسحاب من النهائي.
إيقاف إيليمان نداي؛ لاعب السنغال، مباراتين، نتيجة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
إيقاف إسماعيلا سار؛ لاعب السنغال، مباراتين، نتيجة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم 300 ألف دولار، نتيجة سلوك جماهيره غير اللائق، بجانب 300 ألف دولار آخرين للسلوك غير الرياضي للجهاز الفني واللاعبين، بخلاف 15 ألف دولار، على إثر حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.
كذلك نال الجانب المغربي نصيبه من العقوبات..
إيقاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين، منها مباراة مع إيقاف التنفيذ تطبق حال تكرار المخالفة خلال عام.
إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، للسلوك غير الرياضي.
تغريم الجامعة المغربية 315 ألف دولار، نتيجة السلوك غير الرياضي، لجامعي الكرات، اللاعبين والجهاز الفني.