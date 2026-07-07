مهددة إياه بسيناريو سجن رونالدينيو .. تصعيد جديد من النائبة الباراجوانية ضد كيليان مبابي

شهدت مباراة فرنسا وباراجواي، في ثمن نهائي كأس العالم 2026، توترات شديدة للغاية؛ انتهت بتصرفات مثيرة وكلمات قوية من كيليان مبابي، مهاجم منتخب الديوك ونادي ريال مدريد الإسباني.

مبابي تعمد الاحتفال أمام نجوم باراجواي، بعد إطلاق صافرة النهاية بفوز فرنسا (1-0)؛ كما قام بوصف طريقة لعب خصم منتخب بلاده بـ"القذرة"، والتي تعتمد على العنف فقط.

هُنا.. لم تتمالك السياسية الباراجويانية سيليستي أماريا نفسها؛ حيث هاجمت مبابي بعنف، قائلة: "هذا الهمجي لم يتعلم حتى الكتابة.. بدلًا من تناول حليب أمه، رضع من جوز الهند".

وقامت أماريا بوصف مبابي بـ"الكاميروني المستعمر"، الذي يتظاهر بأنه فرنسي؛ متهمة إياه بأنه شخص مغرور وحاقد، كان يموت رعبًا في مواجهة باراجواي.

ومن ناحيته.. لم يمرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كلمات السياسية الباراجويانية سيليستي أماريا، عضو مجلس الشيوخ، مرور الكرام أبدًا؛ بل رد عليها بكلمات قاسية، مساء أول أمس الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ ردًا على أماريا: "أنت امرأة حقيرة، لا تستحقين منصبك.. أنت لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي بذل جهدًا كبيرًا وعظيمًا طوال كأس العالم 2026".

وأضاف النجم الفرنسي؛ مخاطبًا السياسية الباراجويانية: "بسبب تهورك وعنصريتك، نسى العالم بأسره المسيرة والجهد التاريخي الذي بذله لاعبو بلدك، خلال كأس العالم".

واستكمالًا لتغريدته.. اتهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، السياسية الباراجويانية سيليستي أماريا، عضو مجلس الشيوخ؛ بأنها امرأة تسيئ إلى سمعة بلادها، في كل أنحاء العالم.

وتعهد مبابي بعدم السماح لأماريا، وأي شخص مثلها؛ بنشر كراهيتهم وعنصريتهم في هذا العالم، أبدًا.



