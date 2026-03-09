Goal.com
Marcus Rashford Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ترجمه

سجل ماركوس راشفورد أربعة أهداف في أربعة أشهر - فلماذا يصر برشلونة على دفع 26 مليون جنيه إسترليني مقابل لاعب مانشستر يونايتد المعار؟

تصدر Xavier Vilajoana عناوين الصحف خلال محاولته الفاشلة لتولي منصب رئيس نادي برشلونة الجديد، عندما ادعى أنه أجرى بالفعل "بعض الاتصالات" مع نجم بايرن ميونيخ Harry Kane بشأن انتقاله إلى كامب نو. لكن في الواقع، كان الموضوع الأكثر إثارة للاهتمام الذي أثاره المهندس الصناعي خلال حملته الانتخابية يتركز حول لاعب إنجليزي آخر هو Marcus Rashford.

كما نعلم جميعًا، أبرم برشلونة اتفاقًا مع مانشستر يونايتد لتوقيع عقد مع المهاجم المتعدد المواهب في نهاية الموسم مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار) فقط، لكن فيلاجوانا تساءل علنًا عما إذا كان من الأفضل إنفاق هذا المبلغ على إعادة يان فيرجيلي إلى كاتالونيا. لم يغادر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى ريال مايوركا إلا الصيف الماضي، لكن البلوغرانا لديهم حق الأولوية في شراء اللاعب الدولي الإسباني تحت 21 عامًا، الذي سجل ستة تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

أرقام راشفورد أفضل بكثير (23 هدفًا في جميع المسابقات)، وفي الوقت الحالي، يُعتقد أن إعارته ستصبح دائمة هذا الصيف - بشرط، بالطبع، إعادة انتخاب جوان لابورتا رئيسًا للنادي. ومع ذلك، حتى هذا لا يعني بالضرورة أن راشفورد سيظل في برشلونة الموسم المقبل...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MANCHESTER UNITED-RASHFORDAFP

    ضربة حرة

    قام برشلونة بالعديد من التعاقدات المثيرة للجدل خلال العقد الماضي - وهو السبب في استمرار وضعه المالي غير المستقر - ولكن استغلاله الكامل لرغبة مانشستر يونايتد في التخلص من راشفورد كان ضربة معلمية.

    ربما عانى اللاعب الدولي الإنجليزي من تراجع كبير في مستواه في أولد ترافورد وسط انتقادات شديدة لسلوكه غير المهني، لكنه أظهر ما يكفي خلال فترة إعارته لمدة ستة أشهر إلى أستون فيلا الموسم الماضي ليثبت أنه مصمم على إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح بعيدًا عن الانتقادات الشديدة التي ترافق اللعب في نادي مدينته.

    في الواقع، ساعدت فترة الإعارة الإيجابية في برمنغهام في إقناع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بأن راشفورد كان مخاطرة تستحق المجازفة، بل إنها كانت بمثابة ضربة مجانية، حيث كان مانشستر يونايتد على استعداد لتركه يغادر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

    وفقًا للتقارير، فإن كبار المسؤولين في INEOS يندمون الآن بشدة على شروط تلك الصفقة - ويمكن للمرء أن يفهم بالتأكيد السبب. كان إزالة راشفورد من قائمة الرواتب هو الأولوية رقم 1، حيث أن القيام بذلك لموسم واحد فقط وفر لمانشستر يونايتد حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار). ومع ذلك، كان ينبغي أن تكون صفقة الإعارة إما "جافة" أو أن يكون خيار الشراء أعلى بكثير، لأن 30 مليون يورو تبدو صفقة مربحة لبرشلونة.

  • DecoGetty Images

    تخفيضات حاسمة في الأجور

    من منظور رياضي بحت، فإن برشلونة يحصل على ما يريده من راشفورد.

    تشكيلة الهجوم كانت واضحة في الموسم الماضي، حيث شكل رافينها وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال أحد أكثر الثلاثيات الهجومية تدميراً في كرة القدم العالمية. ومع ذلك، شعر هانسي فليك أنه يفتقر إلى بديل عالي الجودة لرافينها في الجناح الأيسر - خاصة أن المدرب كان مفتوناً بفكرة نقل البرازيلي إلى دور رقم 10.

    كان راشفورد مناسبًا تمامًا لهذا الدور، كما أنه كان قادرًا على اللعب في الهجوم إذا لزم الأمر. لا يمكن التقليل من أهمية الشروط المالية المواتية للصفقة، لأن راشفورد كان حريصًا جدًا على الانتقال إلى كامب نو لدرجة أنه كان على استعداد لقبول تخفيض في راتبه، مما جعل توقيعه أمرًا بديهيًا تمامًا في نظر ديكو.

    وقال لاعب وسط برشلونة السابق لصحيفةSPORT: "لقد قدم أداءً رائعًا في أستون فيلا. في الواقع، كان أستون فيلا سيحتفظ به لو كان ذلك ممكنًا. أعرف ذلك لأنني تحدثت إلى أشخاص هناك.

    لكنه أراد فقط الانضمام إلى برشلونة، وهذا أمر إيجابي للغاية. حقيقة أنه وافق على تقليص راتبه لتحقيق ذلك تظهر بوضوح مدى رغبته في الانضمام، ونحن سعداء جدًا بذلك. إنه لاعب يساهم كثيرًا في الفريق".

  • "مذهل"

    لقد لعب راشفورد دور البديل لرافينها بشكل جيد. لم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري الإسباني، لكنه ساهم في 12 هدفًا، كما أثبت فائدته بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا (خمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة). في الواقع، قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 يوم الأربعاء في نيوكاسل، تجدر الإشارة إلى أن مسيرة راشفورد مع برشلونة انطلقت في سانت جيمس بارك قبل ستة أشهر، عندما سجل هدفين في فوز البلوغرانا 2-1 في تاينسايد.

    كانت هذين هدفين رائعين، حيث افتتح راشفورد التسجيل بضربة رأس رائعة قبل أن يضاعف تقدم فريقه بضربة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت بالجزء السفلي من العارضة قبل أن تدخل المرمى.

    وقال زميله رونالد أراوخو بعد المباراة: "ماركوس لاعب رائع. إنه يفعل نفس الشيء في التدريبات. نحن سعداء جدًا بوجوده معنا، لأنه لاعب ذو جودة عالية".

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "عقلية مثالية"

    يمكن القول بسهولة أن راشفورد لم يصل إلى نفس المستوى منذ زيارته الأخيرة إلى سانت جيمس بارك، ومن الجدير بالذكر أنه سجل أربعة أهداف فقط في الأشهر الأربعة الماضية. ومع ذلك، فإن عودة رافينها إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية في نوفمبر تعتبر عاملاً مخففاً في هذا الصدد، حيث لا يزال القائد بلا منازع لفريق برشلونة.

    كما سارع فليك إلى الإشارة إلى أن رد فعل راشفورد على قضاء المزيد والمزيد من الوقت على مقاعد البدلاء كان مثالياً.

    "أحاول التحدث إلى كل لاعب عندما لا يتم اختياره"، أوضح الألماني مؤخرًا، "وآخر مرة تحدثت مع ماركوس، أجابني: 'يا مدرب، لست مضطرًا لتفسير قراراتك لي. الأهم هو الفريق. علينا الحصول على النقاط الثلاث. الباقي ليس مهمًا'.

    هذه هي العقلية المثالية، ولهذا السبب أنا سعيد جدًا بوجوده معنا. عندما يكون على مقاعد البدلاء، فإنه يثبت أن لدينا فريقًا جيدًا وعميقًا. ما يمكنني قوله هو أنه لاعب محترف تمامًا. في البداية، كان عليه أن يتكيف قليلاً، لكنه الآن في أفضل مستوياته".

  • FBL-ENG-PRESSERAFP

    "يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد"

    كما هو الحال دائمًا مع راشفورد - على الأقل منذ موسمه المثير 2022-23 مع مانشستر يونايتد وإنجلترا - هناك دائمًا شعور مزعج بأنه يمكنه تقديم المزيد. في أكتوبر الماضي، أشار توماس توخيل إلى حقيقة أنه من المقلق للغاية أننا ما زلنا ننتظر راشفورد ليحقق كامل إمكاناته في سن 28 عامًا.

    وقال مدرب منتخب إنجلترا للصحفيين: "يمكنه أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم. أرى في التدريبات جودة عالية في التسديد بكلتا القدمين والرأس. إنه قوي وسريع وقوي في الهواء، فما هي حدوده؟ لا توجد حدود.

    لكن الأرقام لا تعكس إمكاناته. عليه أن يدفع نفسه إلى الأمام. وهذا يعني المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة. وقد أخبرته بذلك".

    لكن هذا ما قاله له أيضًا فليك، الذي استخدم أيضًا كلمة "إمكانات" المخيفة عند الإشارة إلى راشفورد.

    قال المدرب السابق لبايرن ميونيخ: "أنا سعيد جدًا به. لكن بفضل سرعته وتقنياته، يمكنه أن يقدم لنا المزيد. أريد أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم، وهذا يتعلق بالعقلية والموقف أثناء التدريب... هذا ما نريد أن نراه. السعي دائمًا إلى أن يكونوا أفضل".

    لكن فليك لم يقل أبدًا أي شيء يشير إلى أنه لا يريد الاستمرار في العمل مع راشفورد الموسم المقبل. على العكس من ذلك، كان صريحًا تمامًا بشأن رغبته في رؤيته ينضم إلى الفريق في صفقة انتقال دائمة، مع احترامه الشديد لقيود ميزانية برشلونة.

    لكن الحقيقة هي أن الاحتفاظ براشفورد سيكون خطوة ذكية من برشلونة مهما كان الأمر.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    "لديه كل شيء"

    من المؤكد أن أداء راشفورد في الأسبوعين الماضيين كان يمكن أن يكون أفضل، لكن قيمته السوقية قد ارتفعت بالفعل منذ وصوله إلى كاتالونيا، مما يعني أن برشلونة سيكون من الحكمة أن يستغل خياره في التعاقد مع المهاجم مقابل 30 مليون يورو فقط، حيث سيكون في وضع يسمح له ببيعه بربح إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

    لكن من الواضح أن راشفورد لا يريد ذلك. لقد قال مرارًا وتكرارًا أنه لا يرغب في شيء أكثر من تمديد إقامته في كامب نو. لطالما تحدث بإعجاب عن مدربه وزملائه في الفريق والنادي والمدينة، كما أنه بذل قصارى جهده لتعلم اللغة. كما أنه اكتسب احترام الكثير من الناس في برشلونة بفضل أدائه على الملعب وسلوكه خارج الملعب. 

    قال ليفاندوفسكي لـ Sky Sports الأسبوع الماضي: "لديه كل شيء. لديه السرعة، والتقنية، والتسديد، والقدم اليسرى، والقدم اليمنى، والمهارات. ماركوس هو شخص إذا منحته الثقة ورأى أنك تؤمن به، يمكنه أن يرد لك 200 في المائة".

    يمكنه بالتأكيد أن يساعد برشلونة على مضاعفة أمواله هذا الصيف، لكن هذه الأرقام لا تهمه. كما أشار توخيل، ما يحتاجه راشفورد هو المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة - لأننا نعلم بالفعل أن التعاقد معه أمر منطقي من الناحية المالية للبلوغرانا، لكن الطريقة الوحيدة التي ستضمن بقاءه في كامب نو هي أن يكون ذلك منطقيًا من الناحية الرياضية أيضًا.

