AFP
سجلوا ولاعبهم ساقط في الأرض.. مدرب كاب فيردي غاضبًا: مارسيلو بييلسا علّمنا الروح الرياضية!
اندلاع جدل حول هدف التعادل الذي سجلته أوروجواي
وقع الحادث قبل نهاية الشوط الأول بقليل، في الوقت الذي كانت فيه الرأس الأخضر تتقدم بنتيجة 1-0 بفضل ركلة حرة رائعة من كيفن بينا. وكان اللاعب الأوروجواي فيديريكو فيناس يساعد تيلمو أركانجو من خلال رفع ساق لاعب كاب فيردي لتخفيف التشنج، لكنه أسقط الساق فجأة وعاد إلى المباراة عندما لاحظ أن هجوم فريقه بدأ يتطور. ثم أرسلت أوروجواي الكرة إلى منطقة الجزاء، مما أدى إلى تسجيل ماكسي أراوخو لهدف أدرك التعادل.
- AFP
«بوبيستا» يسلط الضوء على المعايير المزدوجة في مبدأ اللعب النظيف
أبدى بوبيستا «استياءه» بعد أن انصرف أحد لاعبي أوروجواي عن مساعدة أحد لاعبيه في علاج تشنج عضلي لينضم إلى الهجوم الذي أدى إلى هدف التعادل الذي سجله الفريق الأمريكي الجنوبي. وبدا عليه الإحباط بوضوح بسبب ما اعتبره افتقارًا للروح الرياضية خلال تلك اللحظة.
وقال مدرب كاب فيردي بعد صافرة النهاية: «شعرت بالاستياء من ذلك لأن بييلسا علّمنا الروح الرياضية. هذا ما يظهر في مؤتمراته الصحفية، وفي المباريات التي تخوضها فرقه. لقد تعلمنا معنى الروح الرياضية من موقفه». وأضاف: «كان الأمر محبطاً، لكن هذا جزء من اللعبة وجزء من تجربة النمو مع الفريق».
مع الاعتراف بأن هذا الوضع قد يحدث لأي فريق
كما تحدث بوبيستا عن مسؤولية فريقه في هدف التعادل. وأضاف: «كان بإمكاننا فعل شيء ما لمنع حدوث تلك الحالة، كان بإمكاننا إبعاد الكرة خارج الملعب، لكننا نحاول أن نلعب بطريقتنا الخاصة. ومن الطبيعي أيضًا أن يشعر اللاعبون أحيانًا بالضغط، ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن منتخب أوروجواي. لا يسعنا سوى أن نتعلم من ما حدث».
- Getty Images Sport
مواجهة حاسمة بين كاب فيردي وأوروجواي
بالنسبة لكاب فيردي، يمثل هذا التعادل أداءً مبهراً آخر على الساحة العالمية، حيث تواصل المنتخب تقديم أداء يفوق إمكانياته في المجموعة. وستخوض الرأس الأخضر مباراتها الأخيرة ضد المنتخب السعودي في هيوستن، ساعيةً إلى صنع التاريخ بالتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. في حين تجد أوروجواي نفسها الآن تحت ضغط هائل لتقديم أداء قوي في مباراتها الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد إسبانيا، الفائزة ببطولة يورو 2024.