Getty
ترجمه
ستيفن جيرارد ينتقد فريق غالطة سراي ووصفه بـ"المحرج" و"المثير للشفقة" بعد تأهل ليفربول بسهولة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
ليفربول أقوى من غالطة سراي
ربما خسر ليفربول مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا أمام غالطة سراي، لكنه سحق الفريق التركي بسهولة على أرضه في ميرسيسايد. قدم فريق سلوت أداءً مبهراً وفاز بنتيجة 4-0، حيث سجل كل من دومينيك زوبوسلاي، هوغو إكيتيكي، رايان جرافنبرخ ومحمد صلاح الأهداف. وصرح إكيتيكي بعد المباراة أن النتيجة النهائية "كان من الممكن أن تكون 10-0" بسبب هيمنة أصحاب الأرض في ليلة رائعة لفريق سلوت.
- AFP
جيرارد ينتقد أداء غالطة سراي «المحرج»
كما تحدث جيرارد عن المباراة وأعرب عن استيائه من تصرفات بعض لاعبي غالطة سراي. وقال لشبكة TNT Sports: "جاء الناس إلى هنا الليلة راغبين في مشاهدة مباراة سريعة الإيقاع، لكنهم كانوا يتدحرجون على الأرض. لقد كانوا مصدر إحراج الليلة من البداية إلى النهاية. كان الأداء بشكل عام ضعيفًا، بل مثيرًا للشفقة حقًا. ثم ترى لاعبين يتدحرجون على الأرض. تعرضوا لإصابات حقيقية الليلة، إصابات في المعصم التي تحظى بالاحترام. كلاعب محترف، لا تريد أن ترى ذلك. لكنك ترى أشخاصاً لم يتعرضوا لأي لمسة حقيقية ويتدحرجون على الأرض. تتعرض للعقاب بسبب ذلك لأنهم لعبوا خمس دقائق في نهاية الشوط الأول، وتتعرض لعقاب أكبر. كان هناك 11 دقيقة (إجمالاً) في نهاية المباراة. كان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة 11-0 أو 12-0 الليلة. فاز ليفربول بسهولة. كان ليفربول ممتازاً الليلة، وجعلوا غالطة سراي يبدون عاديين للغاية. لكنني أعتقد أن أداءهم كان مثيراً للشفقة."
إصابات خطيرة لأوسيمين ولانغ
تعرض لاعبان من فريق غالطة سراي لإصابات خطيرة في ملعب أنفيلد. فقد اضطر المهاجم فيكتور أوسيمهن إلى مغادرة الملعب إثر إصابته بكسر في الذراع، على الرغم من محاولته الاستمرار في اللعب رغم الألم، وقد يضطر إلى الخضوع لعملية جراحية. أما البديل نوا لانغ فسيخضع بالتأكيد لعملية جراحية بعد تعرضه لجرح عميق.
وجاء في بيان للنادي: "في الشوط الأول من مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، تعرض لاعبنا فيكتور أوسيمهن لضربة في ذراعه وأكمل الشوط الأول، ولكن بعد الفحوصات التي أجريت في الاستراحة، لم يلعب في الشوط الثاني بسبب خطر إصابته بكسر في ذراعه. وبعد المباراة، وتحت إشراف فريقنا الطبي، كشفت الفحوصات في المستشفى عن كسر في الساعد الأيمن للاعب، وتم تثبيته بالجبس. وسيتم اتخاذ قرار بشأن الجراحة في الأيام المقبلة بعد إجراء المزيد من التقييمات.
"في الشوط الثاني من نفس المباراة، تعرض لاعبنا نوا لانغ، الذي كان يعاني من إصابة، لجرح خطير في إبهامه الأيمن، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في ليفربول خلال الساعات القادمة بمشاركة فريقنا الطبي."
- AFP
ليفربول يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان
فوز ليفربول على غالطة سراي يعني أن «الريدز» سيواجهون حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي. وكان باريس سان جيرمان قد أقصى ليفربول من البطولة الموسم الماضي بركلات الترجيح، لكن آرني سلوت يعتقد أن فريق لويس إنريكي لن يتطلع إلى إعادة المباراة.
وقال لـ TNT Sports: "في الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان، تفوقوا علينا تمامًا خارج أرضنا، ولعبنا مباراة رائعة في أنفيلد لكننا خسرنا بركلات الترجيح. لنكون منصفين، لم يتراجع مستواهم. كان من الصعب عليهم أن يتحسنوا، لكنهم قدموا أداءً رائعاً حتى الآن. لا أعتقد أنهم سيكونون سعداء بمواجهتنا بعد رؤية أدائنا الليلة، وفي الموسم الماضي كنا الفريق الوحيد الذي أجبرهم على خوض الوقت الإضافي وركلات الترجيح".
إعلان