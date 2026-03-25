ستيفن جيرارد يقول لليفربول إن الفريق بحاجة إلى صفقة "ضخمة" لتعويض محمد صلاح هذا الصيف

هزت الأخبار التي تأكدت هذا الأسبوع صفوف "الريدز" بأن صلاح سيختتم مسيرته الأسطورية التي استمرت تسع سنوات مع ليفربول عقب انتهاء الموسم الحالي. وعلى الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء عقده، فقد توصل اللاعب المصري إلى اتفاق مع النادي للتنازل عن مبلغ كبير من أجره لتسهيل انتقاله مجانًا هذا الصيف، حيث لا تزال الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأكثر ترجيحًا.

في مقطع فيديو مؤثر نشره على حسابه على إنستغرام، بدا صلاح وكأنه يخاطب الجماهير مباشرةً، قائلاً: "مرحباً بالجميع، للأسف حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم."