ترجمه
ستيفن جيرارد يحدد بديل محمد صلاح المثالي في ليفربول
جيرارد يؤيد السعي وراء أوليسي
مع استعداد صلاح لمغادرة أنفيلد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، اشتد البحث عن خليفة له وسط تقارير تربط ليفربول بصفقة التعاقد مع أوليسي. وقد قدم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا موسمًا رائعًا مع بايرن ميونيخ في 2025-26، مما دفع جيرارد إلى وصفه بأنه أحد اللاعبين القلائل القادرين على تكرار إنجازات صلاح. وعلى الرغم من اهتمام منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل أرسنال، إلا أن أي صفقة محتملة تظل معقدة بسبب أهمية الجناح لمشروع العملاق البافاري على المدى الطويل.
تحديد خليفة "مماثل تمامًا"
أقر جيرارد بالصعوبة البالغة في تعويض لاعب بمكانة صلاح، لكنه أعرب عن ثقته في سجل النادي الحافل بالنجاح في تطوير خط الهجوم بعد خسارة لاعبين أساسيين.
وفي حديثه إلى برنامج "talkSPORT Breakfast"، أوضح قائد الريدز السابق: "أعتقد أن القلق، إذا كنت تحاول استبدال صلاح، من حيث وجود بديل مماثل، هو أنه لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين يمكنك التعاقد معهم. أعتقد أن أوليسي سيكون أحد هؤلاء، لكنني لا أعتقد أنه سيكون متاحًا. لكن من واقع خبرتي كلاعب في ليفربول، وكذلك منذ أن غادرت، فإن فريق التعاقدات في ليفربول سيكون لديه خيارات مختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم سيبحثون عن بديل مماثل.
"عندما اضطررنا إلى استبدال [ساديو] ماني، على سبيل المثال، اخترنا [لويس] دياز، الذي يختلف قليلاً، إذا جاز التعبير، أو عندما غادر [لويس] سواريز، كان لديهم أنواع مختلفة من الخيارات لمحاولة استبدال اللاعبين. لكن ليفربول لديه سجل رائع في استبدال أفضل اللاعبين الذين رحلوا من قبل، لذا لدي ثقة تامة من وجهة نظر التعاقدات بأن لديهم خيارات مختلفة، وليس بالضرورة لاعبًا مشابهًا، لكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه يجب عليهم محاولة تعويض دور ما في صناعة الأهداف من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، وهو أمر صعب للغاية، لأنهما كانا رائعين للغاية مع ليفربول لسنوات عديدة."
بايرن يصر على الاحتفاظ بنجمه
على الرغم من التكهنات المتزايدة، سارع مسؤولو بايرن ميونيخ إلى نفي أي إشارة إلى احتمال بيع أوليسي بعد موسمين فقط في الدوري الألماني. وتصر إدارة النادي على أن المكاسب المالية لن تأتي على حساب الجودة الفنية على أرض الملعب، في سعيها للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وفي معرض تعليقه على شائعات الانتقال إلى ليفربول الشهر الماضي، صرح الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس: "إذا كان هذا صحيحًا... لا أعتقد أنه كذلك، لكن ليفربول أنفق 500 مليون يورو هذا العام ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لذا لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل. نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين الجماهير حول العالم، ولن يفيدهم كثيراً أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك ونلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك."
وأوضح المدير الرياضي ماكس إيبرل الموقف أكثر لصحيفة Sport Bild، مضيفًا: "مايكل لديه عقد معنا حتى عام 2029، بدون بند فسخ - نحن مرتاحون."
الساحة الأوروبية تنتظر أوليسي
يدخل أوليس المرحلة الأخيرة من الموسم وهو في أفضل حالاته، بعد أن سجل 16 هدفاً وقدم 28 تمريرة حاسمة في 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات. ويتجه تركيزه الآن إلى مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء، حيث ستكون إبداعاته عاملاً حاسماً في تحقيق طموحات بايرن ميونيخ الأوروبية.