ستيفن جيرارد يبدي رأيه بشأن احتمال إقالة آرني سلوت وسط «حزن» بسبب الأداء السيئ لليفربول
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي
سادت أجواء متوترة في ليفربول عقب الهزيمة الساحقة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي الهزيمة الخامسة عشرة للفريق في جميع المسابقات هذا الموسم. ورغم أن «الريدز» أضاعوا فرصًا مبكرة لتغيير مسار المباراة، إلا أن الانهيار النفسي الذي أعقب ذلك في ملعب «إيتيهاد» هو ما أذهل المراقبين.
تتصاعد الضغوط على سلوت
على الرغم من الاستثمار القياسي الذي بلغ 446 مليون جنيه إسترليني في التعاقد مع لاعبين جدد الصيف الماضي، فإن الموسم الثاني لـ«سلوت» قد تعثر بشكل ملحوظ. ويقبع ليفربول حاليًا متأخرًا بـ21 نقطة عن أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه معركة شاقة للغاية لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الأمر الذي يثير استياء جيرارد.
وقال جيرارد لـ talkSPORT: "أعتقد أنه إذا لاحظت الإدارة والقيادات العليا هذه الفجوة، وتوسع الفارق بيننا وبين أستون فيلا ومانشستر يونايتد أو ازداد سوءًا، فإنني أخشى على منصب المدرب". "لا أريد أن أرى ذلك يحدث. أنا معجب كبير بأرني سلوت. لقد أذهلتني أدائه في موسمه الأول. يجب أن أقول إنه رجل طيب، ومن الواضح أنه مدرب جيد جدًا جدًا، بالنظر إلى العمل الذي قام به.
"أعتقد أن مفتاح هذه الحالة سيكون مباراة فولهام، من حيث ما إذا كان بإمكانه زيادة الضغط على مانشستر يونايتد وأستون فيلا، وإذا تمكن من البقاء في مباراة باريس سان جيرمان حتى الأسبوع المقبل، أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام وستكون الأمور في وضع أفضل خلال خمسة أو ستة أيام. لكن إذا ساءت الأمور أكثر من ذلك، سأشعر بالقلق على المدرب، يجب أن أقول ذلك."
وأضاف بشأن تراجع مستوى ليفربول: "أعتقد أنني أشعر بالحزن أكثر منك، دعني أقول لك، من حيث مشاهدتهم بشكل فردي وجماعي. لأنهم ابتعدوا كثيرًا عن هوية الفريق، وعن المعايير التي وضعوها على مدار السنوات الماضية."
جيرارد يشكك في عقلية اللاعبين
أعرب جيرارد عن قلقه الشديد إزاء الطريقة التي جاءت بها الهزيمة أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن بعض تصريحات اللاعبين بعد المباراة ربما كانت أكثر ضررًا من النتيجة نفسها. وأشار لاعب خط وسط ليفربول السابق إلى أن الافتقار الحالي للمرونة لا يرقى إلى المستوى المتوقع في أنفيلد.
وأوضح جيرارد: "لقد أتيحت لهم الفرص، لكنهم لم يستغلوها، وأعتقد أننا جميعًا نعلم أنه في المباريات الكبيرة، عليك استغلال الفرص عندما تأتي". "لا أقلل من شأن مانشستر سيتي، فقد كان أداءهم رائعاً طوال المباراة، لكن الطريقة التي انهار بها ليفربول كانت مقلقة للغاية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما قاله اللاعبون بعد المباراة، من حيث القول إنه لم تكن هناك روح قتالية، وأننا استسلمنا في المباراة.
"في نادي ليفربول لكرة القدم، لا يمكن أن يحدث ذلك على أرض الملعب، وبالتأكيد لا يمكن أن يُقال خارج الملعب، لذا أقول إنها أوقات مقلقة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتأخر ليفربول بخمس نقاط عن أستون فيلا وست نقاط عن مانشستر يونايتد في السباق على المراكز الأربعة الأولى. وسيواجه الفريق باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في مباراة الذهاب من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يوجه اهتمامه إلى المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام في نهاية الأسبوع.