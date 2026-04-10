Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Mark Doyle

"ستكون هناك عواقب" - كيف أثار روميلو لوكاكو غضب نابولي بتغيبه عن الفريق دون إذن في بلجيكا

في مساء يوم 28 فبراير في فيرونا، دخل روميلو لوكاكو الملعب كبديل في ملعب «ماركانتونيو بينتيغودي» ليسجل هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 96 من المباراة ضد فيرونا بضربة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة. لم يكن الهدف جميلاً بأي حال من الأحوال — فقد تمكن الحارس لورينزو مونتيبو من لمس الكرة بيده — لكنه كان بلا شك أحد أهم الأهداف في مسيرة لوكاكو الكروية بأكملها.

لم يسجل البلجيكي الضخم أي هدف في الدوري الإيطالي منذ ثمانية أشهر، أي منذ أن حسم فعليًا لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بهدف فردي في الفوز 2-0 على كالياري في 23 مايو. وفي الواقع، كانت هذه هي المباراة الرابعة فقط التي يخوضها لوكاكو في الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

لكن الأهم من ذلك هو أن هذا كان أول هدف له منذ وفاة والده في سبتمبر الماضي، وبعد أن خلع قميصه احتفالاً في البداية، توقف لوكاكو عمداً عن الركض نحو خط التماس ورفع يده اليمنى ورأسه نحو السماء.

"كانت هذه أشهر صعبة على الصعيد الشخصي"، اعترف لوكاكو، الذي بدا متأثرًا بشكل واضح، بعد المباراة لقناة DAZN. "لقد منحني كرة القدم الكثير، لكن فقدان والدي بالطريقة التي فقدته بها كان أمرًا صعبًا على التحمل. لكنني أستمر من أجل أطفالي، ومن أجل أخي، ومن أجل نابولي. لقد منحني هذا النادي الكثير. كنت ميتًا قبل مجيئي إلى هنا".

نظراً لامتنان لوكاكو لنابولي - وبالتأكيد لأنطونيو كونتي - لإحياء مسيرته، من المحزن والمثير للصدمة أن المهاجم سيواجه عقوبة صارمة لرفضه العودة إلى النادي بعد فترة التوقف الدولية في مارس. بل إن هناك حديثاً عن احتمال استبعاده من تشكيلة الفريق الأول لبقية الموسم، وهو ما سيشكل ضربة مدمرة للاعب الذي يأمل، على الأقل، في الحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لكأس العالم.

إذن، ما الذي يحدث بالضبط بين لوكاكو ونابولي؟ هل انقطعت علاقتهما بشكل لا يمكن إصلاحه؟ أم يمكن إصلاحها في الأيام والأسابيع المقبلة؟

    "تم شطبها"

    من الواضح أن لوكاكو لديه سجل حافل في إثارة غضب أرباب العمل وزملائه في الفريق والمشجعين. في الواقع، لطالما اعتُبر أكثر المرتزقة شهرة في عالم كرة القدم، وأحد أغلى اللاعبين على مر التاريخ من حيث إجمالي رسوم الانتقالات، ومع ذلك فإن مشجعي تشيلسي وإنتر وغيرهما من الأندية سيقولون لك إن كلامه لا قيمة له بسبب افتقاره التام المزعوم للولاء.

    لكن أنطونيو كونتي لطالما أحب لوكاكو. بعد محاولاته المتكررة للتعاقد معه خلال مسيرته التدريبية، حصل أخيرًا على فرصة العمل مع "بيغ روم" في إنتر وحوله إلى أحد أكثر المهاجمين فعالية في اللعبة. لذلك، عندما أوضح نابولي أنه لا ينوي الاحتفاظ بفيكتور أوسيمهن الصيف الماضي، طلب كونتي من النادي التعاقد مع لوكاكو للمساعدة في تعويض النيجيري، حيث سعى المدرب إلى استعادة سمعته كفائز متسلسل بعد فترة صعبة متوقعة في توتنهام.

    استجاب الرئيس أوريليو دي لورينتيس لطلبه، ولم يكن مفاجئاً على الإطلاق أن يلعب المهاجم دوراً محورياً في فوز نابولي بلقب الدوري في موسم 2024-25، حيث سجل 14 هدفاً في 36 مباراة.

    وقال لوكاكو لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "الجميع كان قد استبعدني، فقد فقدوا الأمل فيّ لمدة ثلاث سنوات". "ثم، في النهاية، كان الفوز بهذه الطريقة، مع المدرب الذي تم استبعاده أيضًا بعد توتنهام، أمرًا رائعًا. كان لدى الناس شكوك حولي، لكنني كنت مقتنعًا بأننا سنحقق إنجازًا مميزًا".

    • إعلان
    آلام ما قبل الموسم

    في حين سارع نابولي في الصيف الماضي إلى تعزيز خياراته في مركز المهاجم رقم 9 بالتعاقد مع لورينزو لوكا على سبيل الإعارة من أودينيزي مع شرط الشراء الإلزامي، كان من المتوقع أن يواصل لوكاكو قيادة خط الهجوم خلال موسم 2025-2026.

    ومع ذلك، تعرض لوكاكو لـ"إصابة خطيرة في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر" خلال المباراة الودية الأخيرة للبارتينوبي قبل بداية الموسم، ضد أولمبياكوس، في 14 أغسطس.

    كان يُعتقد في البداية أن المهاجم سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر، وبدا بالفعل أنه سيعود إلى الملاعب في كأس السوبر الإيطالي قبل عيد الميلاد مباشرة، حيث تم ضمه إلى تشكيلة الفريق للمشاركة في البطولة التي تقام في منتصف الموسم في الرياض.

    لسوء الحظ، تم تأجيل عودة لوكاكو بسبب المخاوف المستمرة بشأن حالة أوتارركبته، ولم يشارك في أول مباراة له هذا الموسم حتى 25 يناير، عندما لعب آخر 11 دقيقة من المباراة التي خسرها فريقه 3-0 أمام يوفنتوس في تورينو.

    تبع ذلك ست مباريات أخرى كبديل، مما أدى إلى استدعائه للمنتخب البلجيكي لخوض مبارياته الدولية في مارس ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

    رفض العودة

    لم يكن نابولي متحمسًا على الإطلاق لفكرة سفر لوكاكو إلى أمريكا الشمالية لخوض مباراتين وديتين غير مهمتين، في الوقت الذي كان فيه اللاعب لا يزال يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة. ونتيجة لذلك، شعر النادي بالارتياح عندما أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA) في 24 مارس أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد انسحب من تشكيلة رودي غارسيا.

    وجاء في بيان: "اختار روميلو التركيز على التدريبات من أجل تحسين لياقته البدنية". "يحترم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قراره ويتمنى له كل التوفيق".

    ومع ذلك، في حين توقع نابولي عودة لوكاكو إلى مقر النادي في كاستل فولتورنو لمواصلة إعادة تأهيله، قرر اللاعب بدلاً من ذلك البقاء في أنتويرب. وفقًا لتقارير واسعة الانتشار، كشفت زيارة إلى عيادة متخصصة كان قد زارها زميل لوكاكو في الفريق، كيفن دي بروين، عن التهاب في الورك لم يتم اكتشافه من قبل - وبالتالي، شعر أن البقاء في بلجيكا لتلقي مزيد من العلاج سيكون أفضل لشفائه.

    كما زُعم أن لوكاكو كان ينوي إبقاء نادي "البارتينوبي" على اطلاع دائم، وإرسال التقارير الطبية والوثائق باستمرار إلى النادي لمراجعتها. ومع ذلك، كشفت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نادي نابولي غضب من ما اعتبره عرضًا للتمرد، وما يوحي به من عدم ثقة في فريقه الطبي.

    التوضيح

    وإدراكاً منه التهديد الذي يشكله رفضه الامتثال لأوامر نادي نابولي في إبعاده عن قاعدة جماهيرية أخرى، أصدر لوكاكو بياناً في 30 مارس يوضح فيه موقفه.

    وكتب لوكاكو في منشور على إنستغرام: "كان هذا الموسم صعبًا للغاية بالنسبة لي، حيث واجهت إصابة وخسارة شخصية. أعلم أن هناك الكثير من الجدل حول وضعي في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم توضيح الموقف برمته".

    "الحقيقة هي أنني لم أكن أشعر أنني بخير جسديًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد خضعت لفحص طبي أثناء وجودي في بلجيكا، وأظهر الفحص وجود التهاب وسوائل في عضلة مفصل الورك بجوار النسيج الندبي. وبما أن هذه هي المشكلة الثانية التي أواجهها منذ عودتي في أوائل نوفمبر، فقد اخترت إجراء إعادة التأهيل في بلجيكا حتى أتمكن من مساعدة الفريق عندما يُطلب مني ذلك.

    "أعتقد أن معظمكم شاهد المقابلة التي أجريتها في فيرونا. لا يوجد ما أرغب في فعله أكثر من اللعب والفوز مع فريقي. لكن في الوقت الحالي، عليّ التأكد من أنني في حالة صحية جيدة بنسبة 100 في المائة، لأنني لم أكن كذلك مؤخرًا، وقد أثر ذلك عليّ نفسيًا.

    "لقد كان عاماً حافلاً. لكن في النهاية سأصل إلى هناك وأساعد نابولي والمنتخب الوطني على تحقيق أهدافهما عندما يُطلب مني ذلك. هذا كل ما أريده."

    الإجراءات التأديبية المحتملة

    لكن ما أراده نابولي هو عودة لوكاكو فوراً إلى إيطاليا، وفي اليوم التالي لبيان لاعب مانشستر يونايتد السابق، أصدر النادي بياناً خاصاً به جاء فيه: "يؤكد نادي نابولي أن روميلو لوكاكو لم يستجب للدعوة الموجهة إليه اليوم للعودة إلى التدريبات. ويحتفظ النادي بحقه في النظر في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وكذلك في تحديد ما إذا كان اللاعب سيستمر في التدريب مع الفريق لفترة غير محددة."

    على الرغم من التهديد بفرض عقوبات، ظل لوكاكو غائبًا دون إذن حتى بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، مما يعني أنه لم يتدرب مع بقية زملائه في الفريق قبل المواجهة الكبيرة في الدوري الإيطالي يوم الاثنين مع ميلان.

    تمكن نابولي مع ذلك من الفوز بالمباراة على ملعب مارادونا، على الرغم من غياب راسموس هوجلوند أيضًا بسبب إصابته بمرض في المعدة، وبفوزه 1-0 استبدل الروسونيري في المركز الثاني في الترتيب.

    كما أعلن كونتي في مقابلته بعد المباراة على قناة DAZN أن فريقه سيقاتل حتى النهاية للدفاع عن لقب الدوري، على الرغم من أنه لا يزال متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر إنتر. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان لوكاكو سيشارك في ختام موسم نابولي.

    "العواقب"

    ومن المثير للاهتمام أن المدير الرياضي لنادي نابولي، جيوفاني مانا، أكد أن الوضع كان "واضحًا جدًّا" في ذهنه.

    "ذهب روميلو إلى بلجيكا للالتحاق بمنتخب بلاده، وتعرض لإصابة طفيفة وفضل البقاء هناك للتدريب، خلافاً لما طلبناه منه"، أوضح مانا على قناة DAZN قبل وقت قصير من انطلاق مباراة ميلان. "لم يكن أحد ليمنعه من العمل مع أطبائه، لكننا كنا نرغب في مناقشة الأمر في نابولي، ولم يحدث ذلك. نحن غير راضين عن هذا الأمر.

    "إن نزاهة الفريق واحترامه وقيمته تأتي قبل كل شيء. الحديث عن هذا الأمر الآن لا طائل منه، لأن روميلو ليس هنا. إنه يتدرب في بلجيكا. أعتقد وأتمنى أن يعود في غضون أسبوع. لكنه يعلم أن هناك عواقب".

    لا أحد يعرف ما ستكون تلك العواقب في الوقت الحالي، لكن يبدو أن الغرامة والإيقاف أمران لا مفر منهما. ومع ذلك، يبدو من المهم أن لاعبي نابولي حريصون على الترحيب بعودة لوكاكو إلى الفريق في أسرع وقت ممكن.

    "ليس لدينا أي مشكلة مع روميلو؛ لقد كان يتصرف دائمًا بشكل جيد معنا، ونحن على اتصال"، قال ماتيو بوليتانو، الذي سجل هدف الفوز ضد ميلان، لـ DAZN. "مهما حدث، فهذا بينه وبين النادي، لذا فإن الأمر متروك لهم لحله."

    في غضون ذلك، دعا الظهير ليوناردو سبينازولا إلى الهدوء والتفاهم من جميع الأطراف المعنية: "لقد كانت هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة لروم. فقد والده، ورغم أنه يبدو رجلاً قوياً، إلا أنه في الحقيقة مجرد عملاق لطيف، وذو قلب رقيق. لقد تحدثنا كثيراً، وأنا أعرف مدى معاناته، لذا آمل قبل كل شيء من أجله أن يتجاوز هذه المحنة".

    من المؤكد أن الأمر يجب أن يمر، وعاجلاً وليس آجلاً، نظراً لأن إبعاد لوكاكو عن تشكيلة الفريق الأول لما تبقى من الموسم ليس في مصلحة أحد. ومع ذلك، فإن كل شيء يتوقف إلى حد كبير على لوكاكو، وفي هذه المرحلة بالذات، من المستحيل تحديد متى سيكون جاهزاً بنسبة 100٪، جسدياً، والأهم من ذلك، عقلياً، للعب مع نابولي مرة أخرى.

