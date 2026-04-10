"ستكون هناك عواقب" - كيف أثار روميلو لوكاكو غضب نابولي بتغيبه عن الفريق دون إذن في بلجيكا

لم يسجل البلجيكي الضخم أي هدف في الدوري الإيطالي منذ ثمانية أشهر، أي منذ أن حسم فعليًا لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بهدف فردي في الفوز 2-0 على كالياري في 23 مايو. وفي الواقع، كانت هذه هي المباراة الرابعة فقط التي يخوضها لوكاكو في الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

لكن الأهم من ذلك هو أن هذا كان أول هدف له منذ وفاة والده في سبتمبر الماضي، وبعد أن خلع قميصه احتفالاً في البداية، توقف لوكاكو عمداً عن الركض نحو خط التماس ورفع يده اليمنى ورأسه نحو السماء.

"كانت هذه أشهر صعبة على الصعيد الشخصي"، اعترف لوكاكو، الذي بدا متأثرًا بشكل واضح، بعد المباراة لقناة DAZN. "لقد منحني كرة القدم الكثير، لكن فقدان والدي بالطريقة التي فقدته بها كان أمرًا صعبًا على التحمل. لكنني أستمر من أجل أطفالي، ومن أجل أخي، ومن أجل نابولي. لقد منحني هذا النادي الكثير. كنت ميتًا قبل مجيئي إلى هنا".

نظراً لامتنان لوكاكو لنابولي - وبالتأكيد لأنطونيو كونتي - لإحياء مسيرته، من المحزن والمثير للصدمة أن المهاجم سيواجه عقوبة صارمة لرفضه العودة إلى النادي بعد فترة التوقف الدولية في مارس. بل إن هناك حديثاً عن احتمال استبعاده من تشكيلة الفريق الأول لبقية الموسم، وهو ما سيشكل ضربة مدمرة للاعب الذي يأمل، على الأقل، في الحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لكأس العالم.

إذن، ما الذي يحدث بالضبط بين لوكاكو ونابولي؟ هل انقطعت علاقتهما بشكل لا يمكن إصلاحه؟ أم يمكن إصلاحها في الأيام والأسابيع المقبلة؟